Рейтинг@Mail.ru
Кубань за пять лет обновила парк сельхозтехники на 60 процентов - РИА Новости, 22.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край
Краснодарский край
https://ria.ru/20221122/selkhoztekhnika-1833516841.html
Кубань за пять лет обновила парк сельхозтехники на 60 процентов
Кубань за пять лет обновила парк сельхозтехники на 60 процентов - РИА Новости, 22.11.2022
Кубань за пять лет обновила парк сельхозтехники на 60 процентов
Краснодарский край за последние пять лет обновил свой парк сельхозтехники на 60%, сообщила администрация региона. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T23:42
2022-11-22T23:42
краснодарский край
экономика
андрей коробка
вениамин кондратьев
краснодар
краснодарский край
росагролизинг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149871/31/1498713197_0:256:2732:1793_1920x0_80_0_0_a70a93030d42243e91c26a4e98b4a154.jpg
КРАСНОДАР, 22 ноя - РИА Новости. Краснодарский край за последние пять лет обновил свой парк сельхозтехники на 60%, сообщила администрация региона.Уточняется, что об этом заявил вице-губернатор Андрей Коробка на 29-й международной выставке "ЮГАГРО", которая проходит в Краснодаре."За последние 5 лет на обновление парка сельхозтехники в регионе направили больше 70 миллиардов рублей. Это позволило обновить парк на 60%. Как результат – по энергообеспеченности на 100 гектаров пашни край занимает первое место среди всех субъектов. В регионе этот показатель составляет почти 200 лошадиных сил на 100 гектаров", - говорится в сообщении.По словам замгубернатора, для модернизации машинно-тракторного парка в регионе работает ряд программ. Аграриям доступны субсидии, льготное кредитование и программы по линии АО "Росагролизинг".С текущего года по поручению губернатора Вениамина Кондратьева по новой краевой программе минсельхоз Кубани субсидирует 10% затрат на приобретение техники. Субсидии уже получили 116 аграриев. Они закупили 208 единиц сельскохозяйственных машин."Все это позволило в 2022 году, несмотря на санкции, выполнить прогнозные показатели. Кубанские аграрии закупили больше 2600 единиц техники на сумму 15,5 миллиарда рублей", – заключил Коробка.Международная выставка сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и переработки растениеводческой сельхозпродукции "ЮГАГРО" проходит в Краснодаре до 25 ноября. В ней участвуют 600 компаний из 12 стран мира.
https://ria.ru/20221102/maslo-1828539214.html
https://ria.ru/20221027/fond-1827368210.html
краснодар
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149871/31/1498713197_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5ae25e9b161612837b454dec259a103d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, андрей коробка, вениамин кондратьев, краснодар, краснодарский край, росагролизинг
Краснодарский край, Экономика, Андрей Коробка, Вениамин Кондратьев, Краснодар, Краснодарский край, Росагролизинг
23:42 22.11.2022
 

Кубань за пять лет обновила парк сельхозтехники на 60 процентов

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкУборка пшеницы на полях АО "Агрокомплекс" в Краснодарском крае
Уборка пшеницы на полях АО Агрокомплекс в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 22 ноя - РИА Новости. Краснодарский край за последние пять лет обновил свой парк сельхозтехники на 60%, сообщила администрация региона.
Уточняется, что об этом заявил вице-губернатор Андрей Коробка на 29-й международной выставке "ЮГАГРО", которая проходит в Краснодаре.
"За последние 5 лет на обновление парка сельхозтехники в регионе направили больше 70 миллиардов рублей. Это позволило обновить парк на 60%. Как результат – по энергообеспеченности на 100 гектаров пашни край занимает первое место среди всех субъектов. В регионе этот показатель составляет почти 200 лошадиных сил на 100 гектаров", - говорится в сообщении.
По словам замгубернатора, для модернизации машинно-тракторного парка в регионе работает ряд программ. Аграриям доступны субсидии, льготное кредитование и программы по линии АО "Росагролизинг".
Линия розлива растительного масла - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
2 ноября, 00:15Краснодарский край
На Кубани профинансируют модернизацию производств растительного масла
С текущего года по поручению губернатора Вениамина Кондратьева по новой краевой программе минсельхоз Кубани субсидирует 10% затрат на приобретение техники. Субсидии уже получили 116 аграриев. Они закупили 208 единиц сельскохозяйственных машин.
"Все это позволило в 2022 году, несмотря на санкции, выполнить прогнозные показатели. Кубанские аграрии закупили больше 2600 единиц техники на сумму 15,5 миллиарда рублей", – заключил Коробка.
Международная выставка сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и переработки растениеводческой сельхозпродукции "ЮГАГРО" проходит в Краснодаре до 25 ноября. В ней участвуют 600 компаний из 12 стран мира.

Другие новости региона читайте здесь>>

Город Краснодар - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 21:23Краснодарский край
Фонд развития промышленности Кубани докапитализировали на 500 млн руб
 
Краснодарский крайЭкономикаАндрей КоробкаВениамин КондратьевКраснодарКраснодарский крайРосагролизинг
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала