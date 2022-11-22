https://ria.ru/20221122/selkhoztekhnika-1833516841.html
Кубань за пять лет обновила парк сельхозтехники на 60 процентов
Кубань за пять лет обновила парк сельхозтехники на 60 процентов - РИА Новости, 22.11.2022
Кубань за пять лет обновила парк сельхозтехники на 60 процентов
Краснодарский край за последние пять лет обновил свой парк сельхозтехники на 60%, сообщила администрация региона. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T23:42
2022-11-22T23:42
2022-11-22T23:42
краснодарский край
экономика
андрей коробка
вениамин кондратьев
краснодар
краснодарский край
росагролизинг
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КРАСНОДАР, 22 ноя - РИА Новости. Краснодарский край за последние пять лет обновил свой парк сельхозтехники на 60%, сообщила администрация региона.Уточняется, что об этом заявил вице-губернатор Андрей Коробка на 29-й международной выставке "ЮГАГРО", которая проходит в Краснодаре."За последние 5 лет на обновление парка сельхозтехники в регионе направили больше 70 миллиардов рублей. Это позволило обновить парк на 60%. Как результат – по энергообеспеченности на 100 гектаров пашни край занимает первое место среди всех субъектов. В регионе этот показатель составляет почти 200 лошадиных сил на 100 гектаров", - говорится в сообщении.По словам замгубернатора, для модернизации машинно-тракторного парка в регионе работает ряд программ. Аграриям доступны субсидии, льготное кредитование и программы по линии АО "Росагролизинг".С текущего года по поручению губернатора Вениамина Кондратьева по новой краевой программе минсельхоз Кубани субсидирует 10% затрат на приобретение техники. Субсидии уже получили 116 аграриев. Они закупили 208 единиц сельскохозяйственных машин."Все это позволило в 2022 году, несмотря на санкции, выполнить прогнозные показатели. Кубанские аграрии закупили больше 2600 единиц техники на сумму 15,5 миллиарда рублей", – заключил Коробка.Международная выставка сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и переработки растениеводческой сельхозпродукции "ЮГАГРО" проходит в Краснодаре до 25 ноября. В ней участвуют 600 компаний из 12 стран мира.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, андрей коробка, вениамин кондратьев, краснодар, краснодарский край, росагролизинг
Краснодарский край, Экономика, Андрей Коробка, Вениамин Кондратьев, Краснодар, Краснодарский край, Росагролизинг
КРАСНОДАР, 22 ноя - РИА Новости. Краснодарский край за последние пять лет обновил свой парк сельхозтехники на 60%, сообщила администрация региона.
Уточняется, что об этом заявил вице-губернатор Андрей Коробка
на 29-й международной выставке "ЮГАГРО", которая проходит в Краснодаре
.
"За последние 5 лет на обновление парка сельхозтехники в регионе направили больше 70 миллиардов рублей. Это позволило обновить парк на 60%. Как результат – по энергообеспеченности на 100 гектаров пашни край занимает первое место среди всех субъектов. В регионе этот показатель составляет почти 200 лошадиных сил на 100 гектаров", - говорится в сообщении.
По словам замгубернатора, для модернизации машинно-тракторного парка в регионе работает ряд программ. Аграриям доступны субсидии, льготное кредитование и программы по линии АО "Росагролизинг
".
С текущего года по поручению губернатора Вениамина Кондратьева
по новой краевой программе минсельхоз Кубани субсидирует 10% затрат на приобретение техники. Субсидии уже получили 116 аграриев. Они закупили 208 единиц сельскохозяйственных машин.
"Все это позволило в 2022 году, несмотря на санкции, выполнить прогнозные показатели. Кубанские аграрии закупили больше 2600 единиц техники на сумму 15,5 миллиарда рублей", – заключил Коробка.
Международная выставка сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и переработки растениеводческой сельхозпродукции "ЮГАГРО" проходит в Краснодаре до 25 ноября. В ней участвуют 600 компаний из 12 стран мира.
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