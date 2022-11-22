https://ria.ru/20221122/sbu-1833292542.html

СБУ проводит обыски еще в двух монастырях и в Сарненской епархии УПЦ

СБУ проводит обыски еще в двух монастырях и в Сарненской епархии УПЦ - РИА Новости, 22.11.2022

СБУ проводит обыски еще в двух монастырях и в Сарненской епархии УПЦ

Служба безопасности Украины (СБУ) вслед за Киево-Печерской лаврой проводит "контрразведывательные мероприятия" еще в двух монастырях и Сарненской епархии... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T11:30

2022-11-22T11:30

2022-11-22T12:27

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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) вслед за Киево-Печерской лаврой проводит "контрразведывательные мероприятия" еще в двух монастырях и Сарненской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщило во вторник управление СБУ в Ровненской области."Служба безопасности Украины проводит контрразведывательные (безопасные) мероприятия на территории Корецкого Свято-Троицкого монастыря в городе Корец, женском монастыре в честь Волинской иконы Божией Матери в селе Серники Заречненского района и на территории Сарненской епархии УПЦ", - говорится в сообщении на странице управления в социальной сети.Ранее во вторник украинское интернет-издание "Страна.ua" сообщало, что СБУ "пришла с обысками" на территорию Киево-Печерской лавры.СБУ ранее возбудила уголовное дело после якобы пения на богослужении в Киево-Печерской лавре песни о "прославлении России". Наместник лавры митрополит Павел (Лебедь) заявлял, что отцу Захарии, допустившему пение прихожанами "светской песни, не имеющей отношения к богослужению", запрещено совершать литургии и молебны.Киево-Печерская лавра передана государством в безвозмездное владение канонической Украинской православной церкви. В мае "синод" раскольнической ПЦУ заявил о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую лавру, создав там мужской монастырь.Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) была сформирована из двух раскольнических организаций в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви. В 2019 году Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.

https://ria.ru/20221115/ukraina-1831542884.html

https://ria.ru/20221118/podozrevaemyy-1832596645.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

украина, ровненская область, служба безопасности украины, россия, украинская православная церковь, в мире, религия