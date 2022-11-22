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СБУ проводит обыски еще в двух монастырях и в Сарненской епархии УПЦ - РИА Новости, 22.11.2022
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Религия
https://ria.ru/20221122/sbu-1833292542.html
СБУ проводит обыски еще в двух монастырях и в Сарненской епархии УПЦ
СБУ проводит обыски еще в двух монастырях и в Сарненской епархии УПЦ - РИА Новости, 22.11.2022
СБУ проводит обыски еще в двух монастырях и в Сарненской епархии УПЦ
Служба безопасности Украины (СБУ) вслед за Киево-Печерской лаврой проводит "контрразведывательные мероприятия" еще в двух монастырях и Сарненской епархии... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T11:30
2022-11-22T12:27
украина
ровненская область
служба безопасности украины
россия
украинская православная церковь
в мире
религия
религия
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) вслед за Киево-Печерской лаврой проводит "контрразведывательные мероприятия" еще в двух монастырях и Сарненской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщило во вторник управление СБУ в Ровненской области."Служба безопасности Украины проводит контрразведывательные (безопасные) мероприятия на территории Корецкого Свято-Троицкого монастыря в городе Корец, женском монастыре в честь Волинской иконы Божией Матери в селе Серники Заречненского района и на территории Сарненской епархии УПЦ", - говорится в сообщении на странице управления в социальной сети.Ранее во вторник украинское интернет-издание "Страна.ua" сообщало, что СБУ "пришла с обысками" на территорию Киево-Печерской лавры.СБУ ранее возбудила уголовное дело после якобы пения на богослужении в Киево-Печерской лавре песни о "прославлении России". Наместник лавры митрополит Павел (Лебедь) заявлял, что отцу Захарии, допустившему пение прихожанами "светской песни, не имеющей отношения к богослужению", запрещено совершать литургии и молебны.Киево-Печерская лавра передана государством в безвозмездное владение канонической Украинской православной церкви. В мае "синод" раскольнической ПЦУ заявил о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую лавру, создав там мужской монастырь.Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) была сформирована из двух раскольнических организаций в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви. В 2019 году Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.
https://ria.ru/20221115/ukraina-1831542884.html
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украина, ровненская область, служба безопасности украины, россия, украинская православная церковь, в мире, религия
Украина, Ровненская область, Служба безопасности Украины, Россия, Украинская православная церковь, В мире, Религия, Религия
11:30 22.11.2022 (обновлено: 12:27 22.11.2022)
 
СБУ проводит обыски еще в двух монастырях и в Сарненской епархии УПЦ

СБУ проводит обыски еще в двух монастырях и в Сарненской епархии УПЦ в Ровненской области

© Фото : СБУСотрудники СБУ
Сотрудники СБУ - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© Фото : СБУ
Сотрудники СБУ. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) вслед за Киево-Печерской лаврой проводит "контрразведывательные мероприятия" еще в двух монастырях и Сарненской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщило во вторник управление СБУ в Ровненской области.
"Служба безопасности Украины проводит контрразведывательные (безопасные) мероприятия на территории Корецкого Свято-Троицкого монастыря в городе Корец, женском монастыре в честь Волинской иконы Божией Матери в селе Серники Заречненского района и на территории Сарненской епархии УПЦ", - говорится в сообщении на странице управления в социальной сети.
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
15 ноября, 11:01Специальная военная операция на Украине
СБУ возбудила дело после якобы песнопения о России в лавре
Ранее во вторник украинское интернет-издание "Страна.ua" сообщало, что СБУ "пришла с обысками" на территорию Киево-Печерской лавры.
СБУ ранее возбудила уголовное дело после якобы пения на богослужении в Киево-Печерской лавре песни о "прославлении России". Наместник лавры митрополит Павел (Лебедь) заявлял, что отцу Захарии, допустившему пение прихожанами "светской песни, не имеющей отношения к богослужению", запрещено совершать литургии и молебны.
Киево-Печерская лавра передана государством в безвозмездное владение канонической Украинской православной церкви. В мае "синод" раскольнической ПЦУ заявил о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую лавру, создав там мужской монастырь.
Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) была сформирована из двух раскольнических организаций в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви. В 2019 году Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.
Подозреваемый в убийстве настоятеля Свято-Николаевского храма в ЛНР
18 ноября, 18:34
В Стаханове задержали подозреваемого в убийстве настоятеля храма
 
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