СБУ прокомментировала свои действия в Киево-Печерской лавре
СБУ назвала свои действия в Киево-Печерской лавре контрразведывательными мероприятиями
© Фото : СБУСотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре
© Фото : СБУ
Сотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила, что проводит на территории Киево-Печерской лавры "контрразведывательные мероприятия".
Ранее во вторник украинское интернет-издание "Страна.ua" сообщало, что СБУ "пришла с обысками" на территорию Киево-Печерской лавры.
"СБУ проводит контрразведывательные мероприятия на территории Киево-Печерской лавры. Эти мероприятия проходят совместно с национальной полицией и национальной гвардией в рамках системной работы СБУ по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине", - говорится в Telegram-канале службы безопасности.
Указывается, что мероприятия проводятся в частности "для проверки данных об использовании помещений УПЦ для сокрытия диверсионно-разведывательных групп, иностранных граждан, хранения оружия и т. д; ограждения населения от провокаций и террористических актов, проверки лиц на территории Лавры относительно их причастности противоправной деятельности".
Ранее СБУ возбудила уголовное дело после якобы пения на богослужении в Киево-Печерской лавре песни о "прославлении России". Наместник лавры митрополит Павел (Лебедь) заявлял, что отцу Захарии, допустившему пение прихожанами "светской песни, не имеющей отношения к богослужению", запрещено совершать литургии и молебны.
Киево-Печерская лавра передана государством в безвозмездное владение канонической Украинской православной церкви (УПЦ). В мае "синод" раскольнической ПЦУ заявил о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую лавру, создав там мужской монастырь. Участились нападения националистов на храмы, духовенство и верующих УПЦ. Кроме того, в марте в Верховную раду Украины внесли законопроект о запрете деятельности УПЦ, изъятии ее недвижимости и иного имущества.
Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) была сформирована из двух раскольнических организаций в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви. В 2019 году Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.