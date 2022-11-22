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СБУ прокомментировала свои действия в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 22.11.2022
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Религия
https://ria.ru/20221122/sbu-1833267803.html
СБУ прокомментировала свои действия в Киево-Печерской лавре
СБУ прокомментировала свои действия в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 22.11.2022
СБУ прокомментировала свои действия в Киево-Печерской лавре
Служба безопасности Украины заявила, что проводит на территории Киево-Печерской лавры "контрразведывательные мероприятия". РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T10:26
2022-11-22T10:26
религия
религия
украина
киево-печерская лавра
служба безопасности украины
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила, что проводит на территории Киево-Печерской лавры "контрразведывательные мероприятия".Ранее во вторник украинское интернет-издание "Страна.ua" сообщало, что СБУ "пришла с обысками" на территорию Киево-Печерской лавры."СБУ проводит контрразведывательные мероприятия на территории Киево-Печерской лавры. Эти мероприятия проходят совместно с национальной полицией и национальной гвардией в рамках системной работы СБУ по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине", - говорится в Telegram-канале службы безопасности.Указывается, что мероприятия проводятся в частности "для проверки данных об использовании помещений УПЦ для сокрытия диверсионно-разведывательных групп, иностранных граждан, хранения оружия и т. д; ограждения населения от провокаций и террористических актов, проверки лиц на территории Лавры относительно их причастности противоправной деятельности".Ранее СБУ возбудила уголовное дело после якобы пения на богослужении в Киево-Печерской лавре песни о "прославлении России". Наместник лавры митрополит Павел (Лебедь) заявлял, что отцу Захарии, допустившему пение прихожанами "светской песни, не имеющей отношения к богослужению", запрещено совершать литургии и молебны.Киево-Печерская лавра передана государством в безвозмездное владение канонической Украинской православной церкви (УПЦ). В мае "синод" раскольнической ПЦУ заявил о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую лавру, создав там мужской монастырь. Участились нападения националистов на храмы, духовенство и верующих УПЦ. Кроме того, в марте в Верховную раду Украины внесли законопроект о запрете деятельности УПЦ, изъятии ее недвижимости и иного имущества.Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) была сформирована из двух раскольнических организаций в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви. В 2019 году Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.
https://ria.ru/20221115/lavra-1831516549.html
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религия, украина, киево-печерская лавра, служба безопасности украины
Религия, Религия, Украина, Киево-Печерская Лавра, Служба безопасности Украины
10:26 22.11.2022
 
СБУ прокомментировала свои действия в Киево-Печерской лавре

СБУ назвала свои действия в Киево-Печерской лавре контрразведывательными мероприятиями

© Фото : СБУСотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре
Сотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© Фото : СБУ
Сотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила, что проводит на территории Киево-Печерской лавры "контрразведывательные мероприятия".
Ранее во вторник украинское интернет-издание "Страна.ua" сообщало, что СБУ "пришла с обысками" на территорию Киево-Печерской лавры.
"СБУ проводит контрразведывательные мероприятия на территории Киево-Печерской лавры. Эти мероприятия проходят совместно с национальной полицией и национальной гвардией в рамках системной работы СБУ по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине", - говорится в Telegram-канале службы безопасности.
Указывается, что мероприятия проводятся в частности "для проверки данных об использовании помещений УПЦ для сокрытия диверсионно-разведывательных групп, иностранных граждан, хранения оружия и т. д; ограждения населения от провокаций и террористических актов, проверки лиц на территории Лавры относительно их причастности противоправной деятельности".
Киево-Печерская Лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
15 ноября, 09:18Религия
Экс-депутат Рады заявил, что СБУ готовит захват Киево-Печерской лавры
Ранее СБУ возбудила уголовное дело после якобы пения на богослужении в Киево-Печерской лавре песни о "прославлении России". Наместник лавры митрополит Павел (Лебедь) заявлял, что отцу Захарии, допустившему пение прихожанами "светской песни, не имеющей отношения к богослужению", запрещено совершать литургии и молебны.
Киево-Печерская лавра передана государством в безвозмездное владение канонической Украинской православной церкви (УПЦ). В мае "синод" раскольнической ПЦУ заявил о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую лавру, создав там мужской монастырь. Участились нападения националистов на храмы, духовенство и верующих УПЦ. Кроме того, в марте в Верховную раду Украины внесли законопроект о запрете деятельности УПЦ, изъятии ее недвижимости и иного имущества.
Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) была сформирована из двух раскольнических организаций в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви. В 2019 году Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
13 ноября, 18:58Религия
СБУ проверит информацию о "пророссийских" песнях в Киево-Печерской Лавре
 
РелигияРелигияУкраинаКиево-Печерская ЛавраСлужба безопасности Украины
 
 
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