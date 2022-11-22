https://ria.ru/20221122/sanktsii-1833439244.html
Канада ввела санкции против руководителей белорусских СК и Генштаба
Канада ввела санкции против руководителей белорусских СК и Генштаба - РИА Новости, 22.11.2022
Канада ввела санкции против руководителей белорусских СК и Генштаба
Канада включила в санкционный список более 20 граждан Белоруссии, в том числе в него попали начальник генерального штаба ВС Виктор Гулевич и глава следственного РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T17:37
2022-11-22T17:37
2022-11-22T18:03
канада
белоруссия
белорусская железная дорога
в мире
наталья кочанова
владимир андрейченко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148153/69/1481536935_0:0:3024:1702_1920x0_80_0_0_2d9bdeeb46cef58ce62bb38f98cda72f.jpg
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Канада включила в санкционный список более 20 граждан Белоруссии, в том числе в него попали начальник генерального штаба ВС Виктор Гулевич и глава следственного комитета Дмитрий Гора, следует из заявления канадского правительства.В список также включены спикеры верхней и нижней палат Национального собрания Наталья Кочанова и Владимир Андрейченко, начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов, командующий силами специальных операций ВС Вадим Денисенко и другие политики, чиновники и военные.Всего в новый список были включены 22 физических и 16 юридических лиц.
https://ria.ru/20221118/sanktsii-1832607900.html
канада
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148153/69/1481536935_242:0:2971:2047_1920x0_80_0_0_1244cb9a1a37685d6bfe77a6d57f9cfc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
канада, белоруссия, белорусская железная дорога, в мире, наталья кочанова, владимир андрейченко
Канада, Белоруссия, Белорусская железная дорога, В мире, Наталья Кочанова, Владимир Андрейченко
17:37 22.11.2022 (обновлено: 18:03 22.11.2022)
Канада ввела санкции против руководителей белорусских СК и Генштаба
Канада ввела санкции против Белорусской железной дороги, главы СК и начальника Генштаба