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Канада ввела санкции против руководителей белорусских СК и Генштаба - РИА Новости, 22.11.2022
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Канада ввела санкции против руководителей белорусских СК и Генштаба
Канада ввела санкции против руководителей белорусских СК и Генштаба - РИА Новости, 22.11.2022
Канада ввела санкции против руководителей белорусских СК и Генштаба
Канада включила в санкционный список более 20 граждан Белоруссии, в том числе в него попали начальник генерального штаба ВС Виктор Гулевич и глава следственного РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T17:37
2022-11-22T18:03
канада
белоруссия
белорусская железная дорога
в мире
наталья кочанова
владимир андрейченко
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Канада включила в санкционный список более 20 граждан Белоруссии, в том числе в него попали начальник генерального штаба ВС Виктор Гулевич и глава следственного комитета Дмитрий Гора, следует из заявления канадского правительства.В список также включены спикеры верхней и нижней палат Национального собрания Наталья Кочанова и Владимир Андрейченко, начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов, командующий силами специальных операций ВС Вадим Денисенко и другие политики, чиновники и военные.Всего в новый список были включены 22 физических и 16 юридических лиц.
https://ria.ru/20221118/sanktsii-1832607900.html
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канада, белоруссия, белорусская железная дорога, в мире, наталья кочанова, владимир андрейченко
Канада, Белоруссия, Белорусская железная дорога, В мире, Наталья Кочанова, Владимир Андрейченко
17:37 22.11.2022 (обновлено: 18:03 22.11.2022)
 
Канада ввела санкции против руководителей белорусских СК и Генштаба

Канада ввела санкции против Белорусской железной дороги, главы СК и начальника Генштаба

© РИА Новости / Сергей Субботин / Перейти в медиабанкЗдание Парламента Канады
Здание Парламента Канады - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Сергей Субботин
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Здание Парламента Канады. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Канада включила в санкционный список более 20 граждан Белоруссии, в том числе в него попали начальник генерального штаба ВС Виктор Гулевич и глава следственного комитета Дмитрий Гора, следует из заявления канадского правительства.
В список также включены спикеры верхней и нижней палат Национального собрания Наталья Кочанова и Владимир Андрейченко, начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов, командующий силами специальных операций ВС Вадим Денисенко и другие политики, чиновники и военные.
Всего в новый список были включены 22 физических и 16 юридических лиц.
Министерство финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
18 ноября, 18:52
США ввели санкции против россиянина, белоруски и трех компаний из Гватемалы
 
КанадаБелоруссияБелорусская железная дорогаВ миреНаталья КочановаВладимир Андрейченко
 
 
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