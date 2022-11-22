https://ria.ru/20221122/sanktsii-1833439244.html

Канада ввела санкции против руководителей белорусских СК и Генштаба

Канада ввела санкции против руководителей белорусских СК и Генштаба - РИА Новости, 22.11.2022

Канада ввела санкции против руководителей белорусских СК и Генштаба

Канада включила в санкционный список более 20 граждан Белоруссии, в том числе в него попали начальник генерального штаба ВС Виктор Гулевич и глава следственного РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T17:37

2022-11-22T17:37

2022-11-22T18:03

канада

белоруссия

белорусская железная дорога

в мире

наталья кочанова

владимир андрейченко

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Канада включила в санкционный список более 20 граждан Белоруссии, в том числе в него попали начальник генерального штаба ВС Виктор Гулевич и глава следственного комитета Дмитрий Гора, следует из заявления канадского правительства.В список также включены спикеры верхней и нижней палат Национального собрания Наталья Кочанова и Владимир Андрейченко, начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов, командующий силами специальных операций ВС Вадим Денисенко и другие политики, чиновники и военные.Всего в новый список были включены 22 физических и 16 юридических лиц.

https://ria.ru/20221118/sanktsii-1832607900.html

канада

белоруссия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

канада, белоруссия, белорусская железная дорога, в мире, наталья кочанова, владимир андрейченко