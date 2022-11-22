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ЕК выпустит директиву о конфискации активов лиц, обходящих санкции - РИА Новости, 22.11.2022
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ЕК выпустит директиву о конфискации активов лиц, обходящих санкции
ЕК выпустит директиву о конфискации активов лиц, обходящих санкции - РИА Новости, 22.11.2022
ЕК выпустит директиву о конфискации активов лиц, обходящих санкции
Еврокомиссия (ЕК) может в ближайшие дни выпустить директиву, которая позволит конфисковать активы лиц, пытающихся обойти санкции в отношении России, сообщает... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T17:00
2022-11-22T17:00
дидье рейндерс
россия
европа
украина
евросоюз
еврокомиссия
центральный банк рф (цб рф)
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) может в ближайшие дни выпустить директиву, которая позволит конфисковать активы лиц, пытающихся обойти санкции в отношении России, сообщает издание Irish Times со ссылкой на еврокомиссара по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерса.&nbsp;По его словам, ЕК надеется в ближайшие дни выпустить директиву, которая позволит "не только замораживать активы, но и конфисковывать их". Обход санкций в этом случае станет расцениваться ЕС как преступление.&nbsp;Согласно данным, попавшим в распоряжение газеты, в ЕС заморожены российские активы на сумму примерно 17,3 миллиарда евро. Эти активы принадлежат 1239 подсанкционным лицам и 116 подсанкционным компаниям. Отмечается, что значения отличаются от ранее разглашаемых, поскольку теперь при подсчетах не учитываются заблокированные транзакции. Как считает Рейндерс, законодательный процесс может завершиться через несколько месяцев.&nbsp;По информации издания, обход санкций займет центральное место в рамках следующего пакета санкций. Особое внимание также будет уделено продукции двойного назначения на фоне якобы "очень странного импорта" со стороны России после введения против нее санкций, ограничивших доступ к некоторым технологиям.Согласно еврокомиссару, помимо этого ЕС рассматривает возможность использовать замороженные в Европе 30 миллиардов евро резервов ЦБ РФ в качестве "гарантии", чтобы заставить Россию в ходе будущих переговоров взять на себя обязательство заплатить за восстановление Украины.&nbsp;Ранее издание Politico сообщало, что ЕС заморозил российские активы на сумму 68 миллиардов евро, большая часть из них в Бельгии.
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дидье рейндерс, россия, европа, украина, евросоюз, еврокомиссия, центральный банк рф (цб рф), санкции в отношении россии
Дидье Рейндерс, Россия, Европа, Украина, Евросоюз, Еврокомиссия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Санкции в отношении России
17:00 22.11.2022
 
ЕК выпустит директиву о конфискации активов лиц, обходящих санкции

Еврокомиссия выпустит директиву о конфискации активов лиц, обходящих санкции против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) может в ближайшие дни выпустить директиву, которая позволит конфисковать активы лиц, пытающихся обойти санкции в отношении России, сообщает издание Irish Times со ссылкой на еврокомиссара по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерса.
 По его словам, ЕК надеется в ближайшие дни выпустить директиву, которая позволит "не только замораживать активы, но и конфисковывать их". Обход санкций в этом случае станет расцениваться ЕС как преступление.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
14:55
Премьер Эстонии обеспокоена заявлениями Венгрии об антироссийских санкциях
 Согласно данным, попавшим в распоряжение газеты, в ЕС заморожены российские активы на сумму примерно 17,3 миллиарда евро. Эти активы принадлежат 1239 подсанкционным лицам и 116 подсанкционным компаниям. Отмечается, что значения отличаются от ранее разглашаемых, поскольку теперь при подсчетах не учитываются заблокированные транзакции. Как считает Рейндерс, законодательный процесс может завершиться через несколько месяцев.
 По информации издания, обход санкций займет центральное место в рамках следующего пакета санкций. Особое внимание также будет уделено продукции двойного назначения на фоне якобы "очень странного импорта" со стороны России после введения против нее санкций, ограничивших доступ к некоторым технологиям.
Согласно еврокомиссару, помимо этого ЕС рассматривает возможность использовать замороженные в Европе 30 миллиардов евро резервов ЦБ РФ в качестве "гарантии", чтобы заставить Россию в ходе будущих переговоров взять на себя обязательство заплатить за восстановление Украины.
 Ранее издание Politico сообщало, что ЕС заморозил российские активы на сумму 68 миллиардов евро, большая часть из них в Бельгии.
Танкер Lana, зарегистрированный под российским флагом и перевозивший нефть из Ирана, в акватории острова Каристос в Греции - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
12:05
СМИ: ЕС пошел на уступки ради ограничения цен на перевозимую морем нефть
 
Дидье РейндерсРоссияЕвропаУкраинаЕвросоюзЕврокомиссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Санкции в отношении России
 
 
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