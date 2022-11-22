https://ria.ru/20221122/sanktsii-1833427147.html

ЕК выпустит директиву о конфискации активов лиц, обходящих санкции

ЕК выпустит директиву о конфискации активов лиц, обходящих санкции - РИА Новости, 22.11.2022

ЕК выпустит директиву о конфискации активов лиц, обходящих санкции

Еврокомиссия (ЕК) может в ближайшие дни выпустить директиву, которая позволит конфисковать активы лиц, пытающихся обойти санкции в отношении России, сообщает... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T17:00

2022-11-22T17:00

2022-11-22T17:00

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санкции в отношении россии

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) может в ближайшие дни выпустить директиву, которая позволит конфисковать активы лиц, пытающихся обойти санкции в отношении России, сообщает издание Irish Times со ссылкой на еврокомиссара по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерса. По его словам, ЕК надеется в ближайшие дни выпустить директиву, которая позволит "не только замораживать активы, но и конфисковывать их". Обход санкций в этом случае станет расцениваться ЕС как преступление. Согласно данным, попавшим в распоряжение газеты, в ЕС заморожены российские активы на сумму примерно 17,3 миллиарда евро. Эти активы принадлежат 1239 подсанкционным лицам и 116 подсанкционным компаниям. Отмечается, что значения отличаются от ранее разглашаемых, поскольку теперь при подсчетах не учитываются заблокированные транзакции. Как считает Рейндерс, законодательный процесс может завершиться через несколько месяцев. По информации издания, обход санкций займет центральное место в рамках следующего пакета санкций. Особое внимание также будет уделено продукции двойного назначения на фоне якобы "очень странного импорта" со стороны России после введения против нее санкций, ограничивших доступ к некоторым технологиям.Согласно еврокомиссару, помимо этого ЕС рассматривает возможность использовать замороженные в Европе 30 миллиардов евро резервов ЦБ РФ в качестве "гарантии", чтобы заставить Россию в ходе будущих переговоров взять на себя обязательство заплатить за восстановление Украины. Ранее издание Politico сообщало, что ЕС заморозил российские активы на сумму 68 миллиардов евро, большая часть из них в Бельгии.

https://ria.ru/20221122/sanktsii-1833375285.html

https://ria.ru/20221122/neft-1833305402.html

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дидье рейндерс, россия, европа, украина, евросоюз, еврокомиссия, центральный банк рф (цб рф), санкции в отношении россии