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Путин поддержал позицию Кубы по антироссийским санкциям - РИА Новости, 22.11.2022
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Путин поддержал позицию Кубы по антироссийским санкциям
Путин поддержал позицию Кубы по антироссийским санкциям - РИА Новости, 22.11.2022
Путин поддержал позицию Кубы по антироссийским санкциям
Россия всегда выступала против различных ограничений, эмбарго и блокад, Куба занимает такую же позицию в отношении РФ, это результаты традиционной дружбы двух... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T16:11
2022-11-22T16:23
куба
россия
владимир путин
мигель диас-канель бермудес
в мире
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Россия всегда выступала против различных ограничений, эмбарго и блокад, Куба занимает такую же позицию в отношении РФ, это результаты традиционной дружбы двух стран, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с президентом Кубы Мигелем Диас-Канель Бермудесом."Мы всегда выступали против различного рода ограничений, эмбарго, блокад и так далее. Всегда поддерживали на международных площадках, и мы видим, что Куба занимает такую же позицию в отношении нашей страны, в отношении России", - сказал Путин.Президент России отметил, что "все это - результат традиционной дружбы, которая была заложена товарищем Фиделем Кастро".
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куба, россия, владимир путин, мигель диас-канель бермудес, в мире
Куба, Россия, Владимир Путин, Мигель Диас-Канель Бермудес, В мире
16:11 22.11.2022 (обновлено: 16:23 22.11.2022)
 
Путин поддержал позицию Кубы по антироссийским санкциям

Президент Путин заявил, что Россия всегда выступала против ограничений, эмбарго и блокад

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Россия всегда выступала против различных ограничений, эмбарго и блокад, Куба занимает такую же позицию в отношении РФ, это результаты традиционной дружбы двух стран, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с президентом Кубы Мигелем Диас-Канель Бермудесом.
"Мы всегда выступали против различного рода ограничений, эмбарго, блокад и так далее. Всегда поддерживали на международных площадках, и мы видим, что Куба занимает такую же позицию в отношении нашей страны, в отношении России", - сказал Путин.
Президент России отметил, что "все это - результат традиционной дружбы, которая была заложена товарищем Фиделем Кастро".
Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
16:13
Президент Кубы назвал продвижение НАТО к границам России неприемлемым
 
КубаРоссияВладимир ПутинМигель Диас-Канель БермудесВ мире
 
 
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