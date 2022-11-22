https://ria.ru/20221122/sanktsii-1833409691.html

Путин поддержал позицию Кубы по антироссийским санкциям

Путин поддержал позицию Кубы по антироссийским санкциям - РИА Новости, 22.11.2022

Путин поддержал позицию Кубы по антироссийским санкциям

Россия всегда выступала против различных ограничений, эмбарго и блокад, Куба занимает такую же позицию в отношении РФ, это результаты традиционной дружбы двух... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T16:11

2022-11-22T16:11

2022-11-22T16:23

куба

россия

владимир путин

мигель диас-канель бермудес

в мире

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Россия всегда выступала против различных ограничений, эмбарго и блокад, Куба занимает такую же позицию в отношении РФ, это результаты традиционной дружбы двух стран, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с президентом Кубы Мигелем Диас-Канель Бермудесом."Мы всегда выступали против различного рода ограничений, эмбарго, блокад и так далее. Всегда поддерживали на международных площадках, и мы видим, что Куба занимает такую же позицию в отношении нашей страны, в отношении России", - сказал Путин.Президент России отметил, что "все это - результат традиционной дружбы, которая была заложена товарищем Фиделем Кастро".

https://ria.ru/20221122/nato-1833410761.html

куба

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

куба, россия, владимир путин, мигель диас-канель бермудес, в мире