https://ria.ru/20221122/sanktsii-1833409691.html
Путин поддержал позицию Кубы по антироссийским санкциям
Путин поддержал позицию Кубы по антироссийским санкциям - РИА Новости, 22.11.2022
Путин поддержал позицию Кубы по антироссийским санкциям
Россия всегда выступала против различных ограничений, эмбарго и блокад, Куба занимает такую же позицию в отношении РФ, это результаты традиционной дружбы двух... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T16:11
2022-11-22T16:11
2022-11-22T16:23
куба
россия
владимир путин
мигель диас-канель бермудес
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/05/1781964622_0:0:2865:1611_1920x0_80_0_0_4feb3e400f54d7803e7e3ab6645fdb1f.jpg
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Россия всегда выступала против различных ограничений, эмбарго и блокад, Куба занимает такую же позицию в отношении РФ, это результаты традиционной дружбы двух стран, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с президентом Кубы Мигелем Диас-Канель Бермудесом."Мы всегда выступали против различного рода ограничений, эмбарго, блокад и так далее. Всегда поддерживали на международных площадках, и мы видим, что Куба занимает такую же позицию в отношении нашей страны, в отношении России", - сказал Путин.Президент России отметил, что "все это - результат традиционной дружбы, которая была заложена товарищем Фиделем Кастро".
https://ria.ru/20221122/nato-1833410761.html
куба
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760541537_0:0:2704:2028_1920x0_80_0_0_8b313b8315e6f813585b61d0096fb959.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
куба, россия, владимир путин, мигель диас-канель бермудес, в мире
Куба, Россия, Владимир Путин, Мигель Диас-Канель Бермудес, В мире
16:11 22.11.2022 (обновлено: 16:23 22.11.2022)
Путин поддержал позицию Кубы по антироссийским санкциям
Президент Путин заявил, что Россия всегда выступала против ограничений, эмбарго и блокад