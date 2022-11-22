https://ria.ru/20221122/sanktsii-1833375285.html

Премьер Эстонии обеспокоена заявлениями Венгрии об антироссийских санкциях

Премьер Эстонии обеспокоена заявлениями Венгрии об антироссийских санкциях - РИА Новости, 22.11.2022

Премьер Эстонии обеспокоена заявлениями Венгрии об антироссийских санкциях

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас обеспокоена заявлениями властей Венгрии о том, что инфляция в Европе и высокие цены на энергоносители вызваны антироссийскими РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T14:55

2022-11-22T14:55

2022-11-22T14:55

цены на нефть

виктор орбан

кая каллас

россия

венгрия

европа

владимир путин

евросоюз

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ХЕЛЬСИНКИ, 22 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас обеспокоена заявлениями властей Венгрии о том, что инфляция в Европе и высокие цены на энергоносители вызваны антироссийскими санкциями, сообщила во вторник пресс-служба правительства."До сих пор Венгрия также поддерживала эти санкции и соглашалась с ними. Но я очень обеспокоена тем, как Будапешт проводит рекламные кампании, из которых следует, будто вся эта инфляция, цены на энергоносители вызваны антироссийскими санкциями. Нет, это не вызвано санкциями, это вызвано войной", - сказала Каллас, выступая в парламенте с докладом о политике ЕС.По ее словам, проблемой является и то, что некоторые страны Западных Балкан имеют очень тесные связи с Россией.Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что "санкционная политика - это путь к войне" и отметил, что основной целью для Будапешта является стремление избежать общеевропейской рецессии. Орбан в конце сентября заявил, что страна первой в Европе запускает национальные консультации, чтобы узнать мнение граждан о санкциях ЕС против России. Он призвал всех граждан страны высказать мнение в ходе национальной консультации и таким образом "положить конец" росту цен на энергию, вызванному санкциями, "навязанными Брюсселем странам Евросоюза". По его словам, цены в Европе упали бы вдвое за несколько дней, если бы ЕС изменил санкционную политику.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20221122/sanktsii-1833270575.html

https://ria.ru/20221122/kuba-1833283145.html

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