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Премьер Эстонии обеспокоена заявлениями Венгрии об антироссийских санкциях - РИА Новости, 22.11.2022
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Премьер Эстонии обеспокоена заявлениями Венгрии об антироссийских санкциях
Премьер Эстонии обеспокоена заявлениями Венгрии об антироссийских санкциях - РИА Новости, 22.11.2022
Премьер Эстонии обеспокоена заявлениями Венгрии об антироссийских санкциях
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас обеспокоена заявлениями властей Венгрии о том, что инфляция в Европе и высокие цены на энергоносители вызваны антироссийскими РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T14:55
2022-11-22T14:55
цены на нефть
виктор орбан
кая каллас
россия
венгрия
европа
владимир путин
евросоюз
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ХЕЛЬСИНКИ, 22 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас обеспокоена заявлениями властей Венгрии о том, что инфляция в Европе и высокие цены на энергоносители вызваны антироссийскими санкциями, сообщила во вторник пресс-служба правительства."До сих пор Венгрия также поддерживала эти санкции и соглашалась с ними. Но я очень обеспокоена тем, как Будапешт проводит рекламные кампании, из которых следует, будто вся эта инфляция, цены на энергоносители вызваны антироссийскими санкциями. Нет, это не вызвано санкциями, это вызвано войной", - сказала Каллас, выступая в парламенте с докладом о политике ЕС.По ее словам, проблемой является и то, что некоторые страны Западных Балкан имеют очень тесные связи с Россией.Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что "санкционная политика - это путь к войне" и отметил, что основной целью для Будапешта является стремление избежать общеевропейской рецессии. Орбан в конце сентября заявил, что страна первой в Европе запускает национальные консультации, чтобы узнать мнение граждан о санкциях ЕС против России. Он призвал всех граждан страны высказать мнение в ходе национальной консультации и таким образом "положить конец" росту цен на энергию, вызванному санкциями, "навязанными Брюсселем странам Евросоюза". По его словам, цены в Европе упали бы вдвое за несколько дней, если бы ЕС изменил санкционную политику.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20221122/sanktsii-1833270575.html
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цены на нефть, виктор орбан, кая каллас, россия, венгрия, европа, владимир путин, евросоюз, санкции в отношении россии
Цены на нефть, Виктор Орбан, Кая Каллас, Россия, Венгрия, Европа, Владимир Путин, Евросоюз, Санкции в отношении России
14:55 22.11.2022
 
Премьер Эстонии обеспокоена заявлениями Венгрии об антироссийских санкциях

Каллас обеспокоена заявлениями, что инфляция в Европе вызвана антироссийскими санкциями

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПремьер-министр Эстонии Кая Каллас
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас . Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 22 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас обеспокоена заявлениями властей Венгрии о том, что инфляция в Европе и высокие цены на энергоносители вызваны антироссийскими санкциями, сообщила во вторник пресс-служба правительства.
"До сих пор Венгрия также поддерживала эти санкции и соглашалась с ними. Но я очень обеспокоена тем, как Будапешт проводит рекламные кампании, из которых следует, будто вся эта инфляция, цены на энергоносители вызваны антироссийскими санкциями. Нет, это не вызвано санкциями, это вызвано войной", - сказала Каллас, выступая в парламенте с докладом о политике ЕС.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
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ЕК изучает списки лиц из России для нового пакета санкций, пишут СМИ
По ее словам, проблемой является и то, что некоторые страны Западных Балкан имеют очень тесные связи с Россией.
Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что "санкционная политика - это путь к войне" и отметил, что основной целью для Будапешта является стремление избежать общеевропейской рецессии. Орбан в конце сентября заявил, что страна первой в Европе запускает национальные консультации, чтобы узнать мнение граждан о санкциях ЕС против России. Он призвал всех граждан страны высказать мнение в ходе национальной консультации и таким образом "положить конец" росту цен на энергию, вызванному санкциями, "навязанными Брюсселем странам Евросоюза". По его словам, цены в Европе упали бы вдвое за несколько дней, если бы ЕС изменил санкционную политику.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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Глава Кубы заявил в Госдуме, что проекты с Россией не пострадали от санкций
 
Цены на нефтьВиктор ОрбанКая КалласРоссияВенгрияЕвропаВладимир ПутинЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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