https://ria.ru/20221122/sanktsii-1833309624.html
Президент Кубы осудил антироссийские санкции Запада
Президент Кубы осудил антироссийские санкции Запада - РИА Новости, 22.11.2022
Президент Кубы осудил антироссийские санкции Запада
Россия всегда может рассчитывать на Кубу, Гавана осуждает западные санкции, введенные против Москвы, заявил президент Кубинской Республики Мигель Диас-Канель... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T12:21
2022-11-22T12:21
2022-11-22T12:21
мигель диас-канель бермудес
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валентина матвиенко
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Россия всегда может рассчитывать на Кубу, Гавана осуждает западные санкции, введенные против Москвы, заявил президент Кубинской Республики Мигель Диас-Канель Бермудес."Хотели бы поделиться с вами одним убеждением – Россия всегда может надеяться и полагаться на Кубу", - сказал он на открытии выставки российских и советских художников, писавших на Кубе в разные годы."Под большим впечатлением и эмоциями еще раз хочу подтвердить ту большую любовь, которую испытывает Куба к России. Это определяет также наши народы, наши характеры, когда мы находимся под натиском большого количества санкций, которые вводит против нас Запад. Поэтому в рамках этой выставки, которая свидетельствует о нашей любви, дружбе, солидарности, мы тоже осуждаем все эти санкции, которые вводит Запад против России", - добавил президент Кубы.Комментируя выставку, которую Бермудес открывал вместе с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко, он заявил, что российские художники смогли очень точно запечатлеть кубинский колорит, потому что испытывали дружеские чувства к его стране."Российский народ, представители ее власти, ее культуры – вы всегда находитесь и присутствуете в Гаване. Равным образом, как мы ощущаем, что Куба всегда присутствует и всегда находится в России", - отметил Бермудес.Он добавил, что каждый раз, когда бывает в России, его что-то удивляет – на этот раз снег.Бермудес также поблагодарил организаторов выставки и лично Валентину Матвиенко, которая написала вступление к каталогу выставки "О, Гавана! Транзит".
https://ria.ru/20221121/kuba-1833106813.html
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мигель диас-канель бермудес, куба, россия, совет федерации рф, гавана, валентина матвиенко
Мигель Диас-Канель Бермудес, Куба, Россия, Совет Федерации РФ, Гавана, Валентина Матвиенко
Президент Кубы осудил антироссийские санкции Запада
Президент Диас-Канель Бермудес заявил, что Куба осуждает антироссийские санкции Запада
МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Россия всегда может рассчитывать на Кубу, Гавана осуждает западные санкции, введенные против Москвы, заявил президент Кубинской Республики Мигель Диас-Канель Бермудес.
"Хотели бы поделиться с вами одним убеждением – Россия всегда может надеяться и полагаться на Кубу", - сказал он на открытии выставки российских и советских художников, писавших на Кубе в разные годы.
"Под большим впечатлением и эмоциями еще раз хочу подтвердить ту большую любовь, которую испытывает Куба к России. Это определяет также наши народы, наши характеры, когда мы находимся под натиском большого количества санкций, которые вводит против нас Запад. Поэтому в рамках этой выставки, которая свидетельствует о нашей любви, дружбе, солидарности, мы тоже осуждаем все эти санкции, которые вводит Запад против России", - добавил президент Кубы.
Комментируя выставку, которую Бермудес открывал вместе с председателем Совета Федерации
РФ Валентиной Матвиенко
, он заявил, что российские художники смогли очень точно запечатлеть кубинский колорит, потому что испытывали дружеские чувства к его стране.
"Российский народ, представители ее власти, ее культуры – вы всегда находитесь и присутствуете в Гаване. Равным образом, как мы ощущаем, что Куба всегда присутствует и всегда находится в России", - отметил Бермудес.
Он добавил, что каждый раз, когда бывает в России, его что-то удивляет – на этот раз снег.
Бермудес также поблагодарил организаторов выставки и лично Валентину Матвиенко, которая написала вступление к каталогу выставки "О, Гавана! Транзит".