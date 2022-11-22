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Президент Кубы осудил антироссийские санкции Запада - РИА Новости, 22.11.2022
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Президент Кубы осудил антироссийские санкции Запада
Президент Кубы осудил антироссийские санкции Запада - РИА Новости, 22.11.2022
Президент Кубы осудил антироссийские санкции Запада
Россия всегда может рассчитывать на Кубу, Гавана осуждает западные санкции, введенные против Москвы, заявил президент Кубинской Республики Мигель Диас-Канель... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T12:21
2022-11-22T12:21
мигель диас-канель бермудес
куба
россия
совет федерации рф
гавана
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Россия всегда может рассчитывать на Кубу, Гавана осуждает западные санкции, введенные против Москвы, заявил президент Кубинской Республики Мигель Диас-Канель Бермудес."Хотели бы поделиться с вами одним убеждением – Россия всегда может надеяться и полагаться на Кубу", - сказал он на открытии выставки российских и советских художников, писавших на Кубе в разные годы."Под большим впечатлением и эмоциями еще раз хочу подтвердить ту большую любовь, которую испытывает Куба к России. Это определяет также наши народы, наши характеры, когда мы находимся под натиском большого количества санкций, которые вводит против нас Запад. Поэтому в рамках этой выставки, которая свидетельствует о нашей любви, дружбе, солидарности, мы тоже осуждаем все эти санкции, которые вводит Запад против России", - добавил президент Кубы.Комментируя выставку, которую Бермудес открывал вместе с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко, он заявил, что российские художники смогли очень точно запечатлеть кубинский колорит, потому что испытывали дружеские чувства к его стране."Российский народ, представители ее власти, ее культуры – вы всегда находитесь и присутствуете в Гаване. Равным образом, как мы ощущаем, что Куба всегда присутствует и всегда находится в России", - отметил Бермудес.Он добавил, что каждый раз, когда бывает в России, его что-то удивляет – на этот раз снег.Бермудес также поблагодарил организаторов выставки и лично Валентину Матвиенко, которая написала вступление к каталогу выставки "О, Гавана! Транзит".
https://ria.ru/20221121/kuba-1833106813.html
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мигель диас-канель бермудес, куба, россия, совет федерации рф, гавана, валентина матвиенко
Мигель Диас-Канель Бермудес, Куба, Россия, Совет Федерации РФ, Гавана, Валентина Матвиенко
12:21 22.11.2022
 
Президент Кубы осудил антироссийские санкции Запада

Президент Диас-Канель Бермудес заявил, что Куба осуждает антироссийские санкции Запада

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкПрезидент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес
Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Россия всегда может рассчитывать на Кубу, Гавана осуждает западные санкции, введенные против Москвы, заявил президент Кубинской Республики Мигель Диас-Канель Бермудес.
"Хотели бы поделиться с вами одним убеждением – Россия всегда может надеяться и полагаться на Кубу", - сказал он на открытии выставки российских и советских художников, писавших на Кубе в разные годы.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи. 21 ноября 2022 - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
Вчера, 15:09
Санкции не способны сдержать развитие России и Кубы, заявил Медведев
"Под большим впечатлением и эмоциями еще раз хочу подтвердить ту большую любовь, которую испытывает Куба к России. Это определяет также наши народы, наши характеры, когда мы находимся под натиском большого количества санкций, которые вводит против нас Запад. Поэтому в рамках этой выставки, которая свидетельствует о нашей любви, дружбе, солидарности, мы тоже осуждаем все эти санкции, которые вводит Запад против России", - добавил президент Кубы.
Комментируя выставку, которую Бермудес открывал вместе с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко, он заявил, что российские художники смогли очень точно запечатлеть кубинский колорит, потому что испытывали дружеские чувства к его стране.
"Российский народ, представители ее власти, ее культуры – вы всегда находитесь и присутствуете в Гаване. Равным образом, как мы ощущаем, что Куба всегда присутствует и всегда находится в России", - отметил Бермудес.
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Он добавил, что каждый раз, когда бывает в России, его что-то удивляет – на этот раз снег.
Бермудес также поблагодарил организаторов выставки и лично Валентину Матвиенко, которая написала вступление к каталогу выставки "О, Гавана! Транзит".
Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес выступает на пленарном заседании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
11:05
Глава Кубы заявил в Госдуме, что проекты с Россией не пострадали от санкций
 
Мигель Диас-Канель БермудесКубаРоссияСовет Федерации РФГаванаВалентина Матвиенко
 
 
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