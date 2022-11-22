https://ria.ru/20221122/sanktsii-1833309624.html

Президент Кубы осудил антироссийские санкции Запада

Президент Кубы осудил антироссийские санкции Запада - РИА Новости, 22.11.2022

Президент Кубы осудил антироссийские санкции Запада

Россия всегда может рассчитывать на Кубу, Гавана осуждает западные санкции, введенные против Москвы, заявил президент Кубинской Республики Мигель Диас-Канель... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T12:21

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2022-11-22T12:21

мигель диас-канель бермудес

куба

россия

совет федерации рф

гавана

валентина матвиенко

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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Россия всегда может рассчитывать на Кубу, Гавана осуждает западные санкции, введенные против Москвы, заявил президент Кубинской Республики Мигель Диас-Канель Бермудес."Хотели бы поделиться с вами одним убеждением – Россия всегда может надеяться и полагаться на Кубу", - сказал он на открытии выставки российских и советских художников, писавших на Кубе в разные годы."Под большим впечатлением и эмоциями еще раз хочу подтвердить ту большую любовь, которую испытывает Куба к России. Это определяет также наши народы, наши характеры, когда мы находимся под натиском большого количества санкций, которые вводит против нас Запад. Поэтому в рамках этой выставки, которая свидетельствует о нашей любви, дружбе, солидарности, мы тоже осуждаем все эти санкции, которые вводит Запад против России", - добавил президент Кубы.Комментируя выставку, которую Бермудес открывал вместе с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко, он заявил, что российские художники смогли очень точно запечатлеть кубинский колорит, потому что испытывали дружеские чувства к его стране."Российский народ, представители ее власти, ее культуры – вы всегда находитесь и присутствуете в Гаване. Равным образом, как мы ощущаем, что Куба всегда присутствует и всегда находится в России", - отметил Бермудес.Он добавил, что каждый раз, когда бывает в России, его что-то удивляет – на этот раз снег.Бермудес также поблагодарил организаторов выставки и лично Валентину Матвиенко, которая написала вступление к каталогу выставки "О, Гавана! Транзит".

https://ria.ru/20221121/kuba-1833106813.html

https://ria.ru/20221120/serbiya-1832877437.html

https://ria.ru/20221122/kuba-1833283145.html

куба

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мигель диас-канель бермудес, куба, россия, совет федерации рф, гавана, валентина матвиенко