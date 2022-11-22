https://ria.ru/20221122/sanktsii-1833270575.html

ЕК изучает списки лиц из России для нового пакета санкций, пишут СМИ

ЕК изучает списки лиц из России для нового пакета санкций, пишут СМИ - РИА Новости, 22.11.2022

ЕК изучает списки лиц из России для нового пакета санкций, пишут СМИ

Европейская комиссия изучает "длинные списки" лиц, против которых могут быть введены рестрикции в рамках девятого пакета санкций против РФ, сообщило европейское РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T10:32

2022-11-22T10:32

2022-11-22T11:09

россия

европа

еврокомиссия

евросоюз

санкции

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812870701_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_fb45bf779dcd43e62705a7fc181d180c.jpg

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Европейская комиссия изучает "длинные списки" лиц, против которых могут быть введены рестрикции в рамках девятого пакета санкций против РФ, сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники.По словам неназванных собеседников издания, страны ЕС подготовили "длинные списки имен", против которых предлагают ввести санкции, в настоящее время эксперты Еврокомиссии изучают их.По сведениям издания, Польша, Латвия, Литва и Эстония подталкивают другие страны и Еврокомиссию к одновременному согласованию предельных цен на нефть и девятого пакета санкций. Однако ряд дипломатов ЕС относятся к такой идее без особого энтузиазма, заявляя, что пакет санкций еще не готов и увязка его с потолком цен только усложнит ситуацию.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что дешевые и надежные российские энергоресурсы были конкурентным преимуществом Европы, и даже частичный отказ от них уже негативно сказывается на ее экономике и жителях. А США, продавливая полный отказ ЕС от российских энергоносителей и других ресурсов, ведут к деиндустриализации Европы, говорил он.Президент РФ, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что РФ не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20221122/neft-1833239941.html

https://ria.ru/20221121/sanktsii-1833043950.html

https://ria.ru/20221118/finlyandiya-1832425108.html

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, европа, еврокомиссия, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии