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ЕК изучает списки лиц из России для нового пакета санкций, пишут СМИ - РИА Новости, 22.11.2022
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ЕК изучает списки лиц из России для нового пакета санкций, пишут СМИ
ЕК изучает списки лиц из России для нового пакета санкций, пишут СМИ - РИА Новости, 22.11.2022
ЕК изучает списки лиц из России для нового пакета санкций, пишут СМИ
Европейская комиссия изучает "длинные списки" лиц, против которых могут быть введены рестрикции в рамках девятого пакета санкций против РФ, сообщило европейское РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T10:32
2022-11-22T11:09
россия
европа
еврокомиссия
евросоюз
санкции
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Европейская комиссия изучает "длинные списки" лиц, против которых могут быть введены рестрикции в рамках девятого пакета санкций против РФ, сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники.По словам неназванных собеседников издания, страны ЕС подготовили "длинные списки имен", против которых предлагают ввести санкции, в настоящее время эксперты Еврокомиссии изучают их.По сведениям издания, Польша, Латвия, Литва и Эстония подталкивают другие страны и Еврокомиссию к одновременному согласованию предельных цен на нефть и девятого пакета санкций. Однако ряд дипломатов ЕС относятся к такой идее без особого энтузиазма, заявляя, что пакет санкций еще не готов и увязка его с потолком цен только усложнит ситуацию.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что дешевые и надежные российские энергоресурсы были конкурентным преимуществом Европы, и даже частичный отказ от них уже негативно сказывается на ее экономике и жителях. А США, продавливая полный отказ ЕС от российских энергоносителей и других ресурсов, ведут к деиндустриализации Европы, говорил он.Президент РФ, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что РФ не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20221122/neft-1833239941.html
https://ria.ru/20221121/sanktsii-1833043950.html
https://ria.ru/20221118/finlyandiya-1832425108.html
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россия, европа, еврокомиссия, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии
Россия, Европа, Еврокомиссия, Евросоюз, Санкции, Санкции в отношении России
10:32 22.11.2022 (обновлено: 11:09 22.11.2022)
 
ЕК изучает списки лиц из России для нового пакета санкций, пишут СМИ

Politico: в ЕС составили "длинные списки" лиц, которые могут войти в девятый пакет санкций

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Европейская комиссия изучает "длинные списки" лиц, против которых могут быть введены рестрикции в рамках девятого пакета санкций против РФ, сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники.
По словам неназванных собеседников издания, страны ЕС подготовили "длинные списки имен", против которых предлагают ввести санкции, в настоящее время эксперты Еврокомиссии изучают их.
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
05:36
"Дырявый потолок": эксперт оценил инициативу Запада против российской нефти
По сведениям издания, Польша, Латвия, Литва и Эстония подталкивают другие страны и Еврокомиссию к одновременному согласованию предельных цен на нефть и девятого пакета санкций. Однако ряд дипломатов ЕС относятся к такой идее без особого энтузиазма, заявляя, что пакет санкций еще не готов и увязка его с потолком цен только усложнит ситуацию.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что дешевые и надежные российские энергоресурсы были конкурентным преимуществом Европы, и даже частичный отказ от них уже негативно сказывается на ее экономике и жителях. А США, продавливая полный отказ ЕС от российских энергоносителей и других ресурсов, ведут к деиндустриализации Европы, говорил он.
Окленд, Новая Зеландия - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
Вчера, 12:33
Новая Зеландия ввела очередные санкции против России и Белоруссии
Президент РФ, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что РФ не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.
В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Самолет в небе над международным аэропортом Внуково - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
18 ноября, 11:55
Финляндия конфисковала три частных самолета, якобы связанных с россиянами
 
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