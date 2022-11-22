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Самолет из Новосибирска ушел на запасной аэродром из-за тумана в Волгограде - РИА Новости, 22.11.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221122/samolet-1833399432.html
Самолет из Новосибирска ушел на запасной аэродром из-за тумана в Волгограде
Самолет из Новосибирска ушел на запасной аэродром из-за тумана в Волгограде - РИА Новости, 22.11.2022
Самолет из Новосибирска ушел на запасной аэродром из-за тумана в Волгограде
Летевший в Волгоград из Новосибирска самолет ушел на запасной аэродром в Саратове из-за тумана, также задержан рейс из Сургута, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T15:46
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происшествия
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ВОЛГОГРАД, 22 ноя – РИА Новости. Летевший в Волгоград из Новосибирска самолет ушел на запасной аэродром в Саратове из-за тумана, также задержан рейс из Сургута, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта Волгограда.Во вторник в Волгограде туманно."Командиром воздушного судна авиакомпании "Сибирь" (Новосибирск - Волгоград) принято решение по метеоусловиям Волгограда приземлиться на запасной аэродром аэропорта "Саратов", — сообщили в авиагавани.По словам собеседника агентства, также задерживается борт из Сургута и соответствующие рейсы в Сургут и Новосибирск.
https://ria.ru/20221119/samolet-1832772437.html
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туризм, происшествия, волгоград, новосибирск, сургут, s7 airlines, новости - туризм, туристы, аэропорты, самолеты
Туризм, Туризм, Происшествия, Волгоград, Новосибирск, Сургут, S7 Airlines, Новости - Туризм, туристы, Аэропорты, Самолеты
15:46 22.11.2022 (обновлено: 15:50 22.11.2022)
 
Самолет из Новосибирска ушел на запасной аэродром из-за тумана в Волгограде

Борт авиакомпании "Сибирь" ушел на запасной аэродром в Саратове из-за тумана в Волгограде

© Фото : страница аэропорта "Гагарин" в FacebookАэропорт "Гагарин" в Саратове
Аэропорт Гагарин в Саратове - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© Фото : страница аэропорта "Гагарин" в Facebook
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 22 ноя – РИА Новости. Летевший в Волгоград из Новосибирска самолет ушел на запасной аэродром в Саратове из-за тумана, также задержан рейс из Сургута, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта Волгограда.
Во вторник в Волгограде туманно.
"Командиром воздушного судна авиакомпании "Сибирь" (Новосибирск - Волгоград) принято решение по метеоусловиям Волгограда приземлиться на запасной аэродром аэропорта "Саратов", — сообщили в авиагавани.
По словам собеседника агентства, также задерживается борт из Сургута и соответствующие рейсы в Сургут и Новосибирск.
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