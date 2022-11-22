https://ria.ru/20221122/samolet-1833399432.html
Самолет из Новосибирска ушел на запасной аэродром из-за тумана в Волгограде
Самолет из Новосибирска ушел на запасной аэродром из-за тумана в Волгограде - РИА Новости, 22.11.2022
Самолет из Новосибирска ушел на запасной аэродром из-за тумана в Волгограде
Летевший в Волгоград из Новосибирска самолет ушел на запасной аэродром в Саратове из-за тумана, также задержан рейс из Сургута, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T15:46
2022-11-22T15:46
2022-11-22T15:50
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ВОЛГОГРАД, 22 ноя – РИА Новости. Летевший в Волгоград из Новосибирска самолет ушел на запасной аэродром в Саратове из-за тумана, также задержан рейс из Сургута, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта Волгограда.Во вторник в Волгограде туманно."Командиром воздушного судна авиакомпании "Сибирь" (Новосибирск - Волгоград) принято решение по метеоусловиям Волгограда приземлиться на запасной аэродром аэропорта "Саратов", — сообщили в авиагавани.По словам собеседника агентства, также задерживается борт из Сургута и соответствующие рейсы в Сургут и Новосибирск.
https://ria.ru/20221119/samolet-1832772437.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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15:46 22.11.2022 (обновлено: 15:50 22.11.2022)
Самолет из Новосибирска ушел на запасной аэродром из-за тумана в Волгограде
Борт авиакомпании "Сибирь" ушел на запасной аэродром в Саратове из-за тумана в Волгограде