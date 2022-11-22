https://ria.ru/20221122/samolet-1833399432.html

Самолет из Новосибирска ушел на запасной аэродром из-за тумана в Волгограде

Самолет из Новосибирска ушел на запасной аэродром из-за тумана в Волгограде - РИА Новости, 22.11.2022

Самолет из Новосибирска ушел на запасной аэродром из-за тумана в Волгограде

Летевший в Волгоград из Новосибирска самолет ушел на запасной аэродром в Саратове из-за тумана, также задержан рейс из Сургута, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T15:46

2022-11-22T15:46

2022-11-22T15:50

туризм

туризм

происшествия

волгоград

новосибирск

сургут

s7 airlines

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155752/82/1557528218_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_4ed7ee10f22529d6a1095235cc155ac9.jpg

ВОЛГОГРАД, 22 ноя – РИА Новости. Летевший в Волгоград из Новосибирска самолет ушел на запасной аэродром в Саратове из-за тумана, также задержан рейс из Сургута, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта Волгограда.Во вторник в Волгограде туманно."Командиром воздушного судна авиакомпании "Сибирь" (Новосибирск - Волгоград) принято решение по метеоусловиям Волгограда приземлиться на запасной аэродром аэропорта "Саратов", — сообщили в авиагавани.По словам собеседника агентства, также задерживается борт из Сургута и соответствующие рейсы в Сургут и Новосибирск.

https://ria.ru/20221119/samolet-1832772437.html

волгоград

новосибирск

сургут

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, происшествия, волгоград, новосибирск, сургут, s7 airlines, новости - туризм, туристы, аэропорты, самолеты