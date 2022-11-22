https://ria.ru/20221122/sad-1833448293.html

В Липецкой области заложили 324 га новых яблоневых садов

В Липецкой области заложили 324 га новых яблоневых садов - РИА Новости, 22.11.2022

В Липецкой области заложили 324 га новых яблоневых садов

В текущем году хозяйства Липецкой области заложили 324 гектаров новых яблоневых садов интенсивного типа, а также ягодные, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T17:58

2022-11-22T17:58

2022-11-22T17:58

липецкая область

игорь артамонов

фрукты

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ЛИПЕЦК, 22 ноя – РИА Новости. В текущем году хозяйства Липецкой области заложили 324 гектаров новых яблоневых садов интенсивного типа, а также ягодные, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По словам губернатора, почти 37 гектаров посажены многолетних ягодных кустарников, в основном малины, а также около четырёх гектаров плодовых питомников. Общая площадь плодово-ягодных насаждений в регионе составляет около семи тысяч гектаров."Сельское хозяйство Липецкой области ежегодно показывает хорошие результаты. Наши садоводческие хозяйства осваивают новые технологии, обеспечивая жителей региона и страны качественной продукцией", - отметил Игорь АртамоновГлава региона отметил, что всего садоводством в Липецкой области занимаются около 20 хозяйств. Предприятия, развивающие садоводство, получают значительную господдержку. Помощь оказывается как крупным хозяйствам, так и фермерам. На закладку и уход за многолетними насаждениями в этом году сельхозпроизводители региона получили 261 миллион рублей субсидий.

https://ria.ru/20221121/gospodderzhka-1833154013.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, фрукты