https://ria.ru/20221122/sad-1833448293.html
В Липецкой области заложили 324 га новых яблоневых садов
В Липецкой области заложили 324 га новых яблоневых садов - РИА Новости, 22.11.2022
В Липецкой области заложили 324 га новых яблоневых садов
В текущем году хозяйства Липецкой области заложили 324 гектаров новых яблоневых садов интенсивного типа, а также ягодные, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T17:58
2022-11-22T17:58
2022-11-22T17:58
липецкая область
игорь артамонов
фрукты
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ЛИПЕЦК, 22 ноя – РИА Новости. В текущем году хозяйства Липецкой области заложили 324 гектаров новых яблоневых садов интенсивного типа, а также ягодные, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По словам губернатора, почти 37 гектаров посажены многолетних ягодных кустарников, в основном малины, а также около четырёх гектаров плодовых питомников. Общая площадь плодово-ягодных насаждений в регионе составляет около семи тысяч гектаров."Сельское хозяйство Липецкой области ежегодно показывает хорошие результаты. Наши садоводческие хозяйства осваивают новые технологии, обеспечивая жителей региона и страны качественной продукцией", - отметил Игорь АртамоновГлава региона отметил, что всего садоводством в Липецкой области занимаются около 20 хозяйств. Предприятия, развивающие садоводство, получают значительную господдержку. Помощь оказывается как крупным хозяйствам, так и фермерам. На закладку и уход за многолетними насаждениями в этом году сельхозпроизводители региона получили 261 миллион рублей субсидий.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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игорь артамонов, фрукты
Липецкая область, Игорь Артамонов, Фрукты
ЛИПЕЦК, 22 ноя – РИА Новости. В текущем году хозяйства Липецкой области заложили 324 гектаров новых яблоневых садов интенсивного типа, а также ягодные, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По словам губернатора, почти 37 гектаров посажены многолетних ягодных кустарников, в основном малины, а также около четырёх гектаров плодовых питомников. Общая площадь плодово-ягодных насаждений в регионе составляет около семи тысяч гектаров.
"Сельское хозяйство Липецкой области ежегодно показывает хорошие результаты. Наши садоводческие хозяйства осваивают новые технологии, обеспечивая жителей региона и страны качественной продукцией", - отметил Игорь Артамонов
Глава региона отметил, что всего садоводством в Липецкой области занимаются около 20 хозяйств. Предприятия, развивающие садоводство, получают значительную господдержку. Помощь оказывается как крупным хозяйствам, так и фермерам. На закладку и уход за многолетними насаждениями в этом году сельхозпроизводители региона получили 261 миллион рублей субсидий.