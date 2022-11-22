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Во Франции выловили гигантского "золотого" карпа весом 30 килограммов - РИА Новости, 22.11.2022
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Во Франции выловили гигантского "золотого" карпа весом 30 килограммов
Во Франции выловили гигантского "золотого" карпа весом 30 килограммов - РИА Новости, 22.11.2022
Во Франции выловили гигантского "золотого" карпа весом 30 килограммов
Рыбак из Великобритании выловил гигантского 30-килограммового "золотого" карпа во время рыбалки на севере Франции, передает телеканал Sky News. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T18:09
2022-11-22T18:10
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Рыбак из Великобритании выловил гигантского 30-килограммового "золотого" карпа во время рыбалки на севере Франции, передает телеканал Sky News.Отмечается, что рыба, которую поймал 43-летний рыбак, является помесью кожистого карпа и карпа кои. Своей добыче британец дал кличку Морковка.Рыбак добавил, что ездит во Францию на рыбалку уже несколько лет, и он знал, что в местном озере обитает "неуловимый карп", которого никому не удавалось поймать на протяжении уже более трех лет. Британец смог выловить карпа за 25 минут. Впрочем, вскоре карпа выпустили обратно в озеро.
https://ria.ru/20221122/zoopark-1833433322.html
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Животные, Франция, Великобритания, В мире
18:09 22.11.2022 (обновлено: 18:10 22.11.2022)
 
Во Франции выловили гигантского "золотого" карпа весом 30 килограммов

Британский рыбак поймал во Франции гигантского "золотого" карпа весом 30 килограммов

© РИА Новости / Юлий Ахромеев / Перейти в медиабанкРыбак
Рыбак - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Юлий Ахромеев
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Рыбак из Великобритании выловил гигантского 30-килограммового "золотого" карпа во время рыбалки на севере Франции, передает телеканал Sky News.
Отмечается, что рыба, которую поймал 43-летний рыбак, является помесью кожистого карпа и карпа кои. Своей добыче британец дал кличку Морковка.
Рыбак добавил, что ездит во Францию на рыбалку уже несколько лет, и он знал, что в местном озере обитает "неуловимый карп", которого никому не удавалось поймать на протяжении уже более трех лет. Британец смог выловить карпа за 25 минут. Впрочем, вскоре карпа выпустили обратно в озеро.
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