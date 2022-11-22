https://ria.ru/20221122/rusofobiya-1833402306.html
Французские СМИ пытаются вызвать ненависть к русским, заявила журналист
Французские СМИ пытаются вызвать ненависть к русским, заявила журналист - РИА Новости, 22.11.2022
Французские СМИ пытаются вызвать ненависть к русским, заявила журналист
Западные СМИ выстраивают информационную политику так, чтобы вызвать ненависть к русским и симпатию к украинцам, при этом французы не знают о происходящем в... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T15:51
2022-11-22T15:51
2022-11-22T16:38
владимир путин
эммануэль макрон
франция
украина
донбасс
в мире
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ПАРИЖ, 22 ноя – РИА Новости. Западные СМИ выстраивают информационную политику так, чтобы вызвать ненависть к русским и симпатию к украинцам, при этом французы не знают о происходящем в Донбассе, рассказала РИА Новости французский независимый журналист Мириам, съёмочная группа которой подверглась нападению украинских активистов на акции в поддержку Донбасса в Париже."СМИ всегда говорят оно и то же, а все голоса, имеющие другую точку зрения, заглушаются. Когда мы общаемся с людьми, мы видим, что все больше из них не доверяют СМИ и задаются вопросами. Они готовы слушать и анализировать. В начале многие могут быть настроены на поддержку Украины, но они даже не знают про происходящее на Донбассе. Мы спрашиваем – почему они поддерживают Украину, знают ли, что там много нацистов – и оказывается, что они просто не в курсе! Когда мы предоставляем доказательства, мы видим, как их мнение меняется, они хотят искать информацию и анализировать ее", - сообщила она.Мириам вместе с сёстрами ведет информационный ютьюб-блог What Now Entertainment (MSB). Она отметила, что столкнулась с тем, что французы ничего не знают о событиях в Донбассе из-за молчания ведущих СМИ. Журналистка рассказала, что снимает документальный фильм о русофобии во Франции, которая, по ее словам, за последнее время "проявляется все чаще".На ютьюб-канале Мириам публикует мнения французов о происходящем в стране, съемки протестов и демонстраций, высказывания оппозиционных политиков. Она отметила, что ее аккаунты подвергаются цензуре из-за оппозиционных материалов, которые она публикует."Я потеряла 3 странички в Twitter, два аккаунта в Instagram*, за нашим YouTube-каналом пристально следят. Когда мы публикуем что-то, в аналитике видно, что видео было просмотрено, но эти просмотры не отображаются, комментарии стираются, то есть, делается все, чтобы минимизировать влияние, которое мы могли бы иметь", - говорит блогер.В субботу во время акции в поддержку Донбасса в Париже на Мириам и ее сестер напали украинские активисты, которые начали оскорблять журналисток и ударили одну из девушек за то, что те высказывались в поддержку России.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20221109/rusofobiya-1830140407.html
https://ria.ru/20221024/demokratiya-1826112384.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, эммануэль макрон, франция, украина, донбасс, в мире
Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Франция, Украина, Донбасс, В мире
15:51 22.11.2022 (обновлено: 16:38 22.11.2022)
Французские СМИ пытаются вызвать ненависть к русским, заявила журналист
Журналист Мириам: французские СМИ манипулируют данными, чтобы вызвать ненависть к русским
ПАРИЖ, 22 ноя – РИА Новости. Западные СМИ выстраивают информационную политику так, чтобы вызвать ненависть к русским и симпатию к украинцам, при этом французы не знают о происходящем в Донбассе, рассказала РИА Новости французский независимый журналист Мириам, съёмочная группа которой подверглась нападению украинских активистов на акции в поддержку Донбасса в Париже.
"СМИ всегда говорят оно и то же, а все голоса, имеющие другую точку зрения, заглушаются. Когда мы общаемся с людьми, мы видим, что все больше из них не доверяют СМИ и задаются вопросами. Они готовы слушать и анализировать. В начале многие могут быть настроены на поддержку Украины
, но они даже не знают про происходящее на Донбассе. Мы спрашиваем – почему они поддерживают Украину, знают ли, что там много нацистов – и оказывается, что они просто не в курсе! Когда мы предоставляем доказательства, мы видим, как их мнение меняется, они хотят искать информацию и анализировать ее", - сообщила она.
Мириам вместе с сёстрами ведет информационный ютьюб-блог What Now Entertainment (MSB). Она отметила, что столкнулась с тем, что французы ничего не знают о событиях в Донбассе из-за молчания ведущих СМИ. Журналистка рассказала, что снимает документальный фильм о русофобии во Франции
, которая, по ее словам, за последнее время "проявляется все чаще".
"Многие вещи, которые говорятся в мейнстримовых СМИ, это неправда; сейчас происходит масса манипуляций для того, чтобы заставить нас ненавидеть русских и любить украинцев. Я ничего не имею против Украины, хотя, когда на протяжении 8 лет там убивают русскоговорящее население, нельзя надеяться, что вас будут встречать с распростёртыми объятиями. То, что делают французские СМИ, слишком преувеличенно", - рассказала она.
На ютьюб-канале Мириам публикует мнения французов о происходящем в стране, съемки протестов и демонстраций, высказывания оппозиционных политиков. Она отметила, что ее аккаунты подвергаются цензуре из-за оппозиционных материалов, которые она публикует.
"Я потеряла 3 странички в Twitter, два аккаунта в Instagram*, за нашим YouTube-каналом пристально следят. Когда мы публикуем что-то, в аналитике видно, что видео было просмотрено, но эти просмотры не отображаются, комментарии стираются, то есть, делается все, чтобы минимизировать влияние, которое мы могли бы иметь", - говорит блогер.
"Вместо того, чтобы лезть в то, что происходит на Украине, или как Владимир Путин управляет Россией, займитесь тем, как Эммануэль Макрон управляет Францией!" - сказала она.
В субботу во время акции в поддержку Донбасса в Париже на Мириам и ее сестер напали украинские активисты, которые начали оскорблять журналисток и ударили одну из девушек за то, что те высказывались в поддержку России.
"Предполагается, что мое государство является страной-посредником и, по логике вещей, вместо того, чтобы вооружать одну из сторон, оно должно хотя бы попробовать сделать что-то ради мира. Считается, что Франция – это государство, уважающее права человека, но права человека не заключаются в том, чтобы создавать больше ущерба, поставляя вооружения и разжигая войну", - сказала журналист.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.