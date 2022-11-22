https://ria.ru/20221122/rusofobiya-1833402306.html

Французские СМИ пытаются вызвать ненависть к русским, заявила журналист

Французские СМИ пытаются вызвать ненависть к русским, заявила журналист - РИА Новости, 22.11.2022

Французские СМИ пытаются вызвать ненависть к русским, заявила журналист

Западные СМИ выстраивают информационную политику так, чтобы вызвать ненависть к русским и симпатию к украинцам, при этом французы не знают о происходящем в... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T15:51

2022-11-22T15:51

2022-11-22T16:38

владимир путин

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франция

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ПАРИЖ, 22 ноя – РИА Новости. Западные СМИ выстраивают информационную политику так, чтобы вызвать ненависть к русским и симпатию к украинцам, при этом французы не знают о происходящем в Донбассе, рассказала РИА Новости французский независимый журналист Мириам, съёмочная группа которой подверглась нападению украинских активистов на акции в поддержку Донбасса в Париже."СМИ всегда говорят оно и то же, а все голоса, имеющие другую точку зрения, заглушаются. Когда мы общаемся с людьми, мы видим, что все больше из них не доверяют СМИ и задаются вопросами. Они готовы слушать и анализировать. В начале многие могут быть настроены на поддержку Украины, но они даже не знают про происходящее на Донбассе. Мы спрашиваем – почему они поддерживают Украину, знают ли, что там много нацистов – и оказывается, что они просто не в курсе! Когда мы предоставляем доказательства, мы видим, как их мнение меняется, они хотят искать информацию и анализировать ее", - сообщила она.Мириам вместе с сёстрами ведет информационный ютьюб-блог What Now Entertainment (MSB). Она отметила, что столкнулась с тем, что французы ничего не знают о событиях в Донбассе из-за молчания ведущих СМИ. Журналистка рассказала, что снимает документальный фильм о русофобии во Франции, которая, по ее словам, за последнее время "проявляется все чаще".На ютьюб-канале Мириам публикует мнения французов о происходящем в стране, съемки протестов и демонстраций, высказывания оппозиционных политиков. Она отметила, что ее аккаунты подвергаются цензуре из-за оппозиционных материалов, которые она публикует."Я потеряла 3 странички в Twitter, два аккаунта в Instagram*, за нашим YouTube-каналом пристально следят. Когда мы публикуем что-то, в аналитике видно, что видео было просмотрено, но эти просмотры не отображаются, комментарии стираются, то есть, делается все, чтобы минимизировать влияние, которое мы могли бы иметь", - говорит блогер.В субботу во время акции в поддержку Донбасса в Париже на Мириам и ее сестер напали украинские активисты, которые начали оскорблять журналисток и ударили одну из девушек за то, что те высказывались в поддержку России.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20221109/rusofobiya-1830140407.html

https://ria.ru/20221024/demokratiya-1826112384.html

https://ria.ru/20221120/ukraina-1832902046.html

франция

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, эммануэль макрон, франция, украина, донбасс, в мире