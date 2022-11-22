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Полиция ищет лихача, сбившего сотрудника ДПС в Новой Москве - РИА Новости, 22.11.2022
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Полиция ищет лихача, сбившего сотрудника ДПС в Новой Москве
Полиция ищет лихача, сбившего сотрудника ДПС в Новой Москве - РИА Новости, 22.11.2022
Полиция ищет лихача, сбившего сотрудника ДПС в Новой Москве
Лихач на Honda наехал на инспектора ГИБДД в новой Москве и скрылся с места аварии, теперь его ищет полиция, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T11:59
2022-11-22T12:09
происшествия
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Лихач на Honda наехал на инспектора ГИБДД в новой Москве и скрылся с места аварии, теперь его ищет полиция, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.В понедельник утром в поселении Вороновское сотрудники ГИБДД остановили Honda, водитель которой проехал на "красный"."На просьбу инспектора ГИБДД предъявить документы водитель резко начал движение, в результате чего совершил наезд на полицейского и скрылся с места происшествия. Старший лейтенант полиции для оказания помощи обращался в медицинское учреждение, после чего продолжил несение службы", - отметил собеседник агентства.По его словам, лихача сейчас ищет полиция.Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, владелец машины (пока неясно, он ли был за рулем) оказался злостным нарушителем: только за этот год у него больше 270 штрафов, часть до сих пор не оплачена.Источник добавил, что возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти (статья 318 УК РФ).
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происшествия, авто, россия, москва, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Россия, Москва, ГИБДД МВД РФ
11:59 22.11.2022 (обновлено: 12:09 22.11.2022)
 
Полиция ищет лихача, сбившего сотрудника ДПС в Новой Москве

Полиция ищет лихача, сбившего сотрудника ДПС в Новой Москве и скрывшегося с места аварии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Лихач на Honda наехал на инспектора ГИБДД в новой Москве и скрылся с места аварии, теперь его ищет полиция, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
В понедельник утром в поселении Вороновское сотрудники ГИБДД остановили Honda, водитель которой проехал на "красный".
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"На просьбу инспектора ГИБДД предъявить документы водитель резко начал движение, в результате чего совершил наезд на полицейского и скрылся с места происшествия. Старший лейтенант полиции для оказания помощи обращался в медицинское учреждение, после чего продолжил несение службы", - отметил собеседник агентства.
По его словам, лихача сейчас ищет полиция.
Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, владелец машины (пока неясно, он ли был за рулем) оказался злостным нарушителем: только за этот год у него больше 270 штрафов, часть до сих пор не оплачена.
Источник добавил, что возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти (статья 318 УК РФ).
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ПроисшествияАвтоРоссияМоскваГИБДД МВД РФ
 
 
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