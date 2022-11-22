https://ria.ru/20221122/rosobrnadzor-1833284470.html
Рособрнадзор проведет аккредитацонный мониторинг всех уровней образования
Рособрнадзор проведет аккредитацонный мониторинг всех уровней образования - РИА Новости, 22.11.2022
Рособрнадзор проведет аккредитацонный мониторинг всех уровней образования
Рособрнадзор впервые проведет аккредитационный мониторинг всех уровней образования в РФ в следующем году, заявил глава ведомства Анзор Музаев. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T11:10
2022-11-22T11:10
2022-11-22T11:16
общество
анзор музаев
россия
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Рособрнадзор впервые проведет аккредитационный мониторинг всех уровней образования в РФ в следующем году, заявил глава ведомства Анзор Музаев."Следующий год для всех будет достаточно интересный, мы впервые в Российской Федерации проведем аккредитационный мониторинг всех уровней образования - школьного, среднего профессионального и высшего", - сказал Музаев на пятом профессорском форуме "Наука и образование в условиях глобальных вызовов".Он добавил, что на площадке форума будут обсуждаться первые результаты апробации такого мониторинга, она шла всю осень, а участвовало в ней 63 вуза.
https://ria.ru/20221114/spetsialitet-1831439270.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, анзор музаев, россия, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Анзор Музаев, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Социальный навигатор, СН_Образование
11:10 22.11.2022 (обновлено: 11:16 22.11.2022)
Рособрнадзор проведет аккредитацонный мониторинг всех уровней образования
Рособрнадзор в 2023 году проведет аккредитацонный мониторинг всех уровней образования