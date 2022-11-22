Рейтинг@Mail.ru
Рособрнадзор проведет аккредитацонный мониторинг всех уровней образования - РИА Новости, 22.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221122/rosobrnadzor-1833284470.html
Рособрнадзор проведет аккредитацонный мониторинг всех уровней образования
Рособрнадзор проведет аккредитацонный мониторинг всех уровней образования - РИА Новости, 22.11.2022
Рособрнадзор проведет аккредитацонный мониторинг всех уровней образования
Рособрнадзор впервые проведет аккредитационный мониторинг всех уровней образования в РФ в следующем году, заявил глава ведомства Анзор Музаев. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T11:10
2022-11-22T11:16
общество
анзор музаев
россия
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
социальный навигатор
сн_образование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782552931_0:32:3018:1730_1920x0_80_0_0_e6ed220f203c22af2679037c35343fef.jpg
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Рособрнадзор впервые проведет аккредитационный мониторинг всех уровней образования в РФ в следующем году, заявил глава ведомства Анзор Музаев."Следующий год для всех будет достаточно интересный, мы впервые в Российской Федерации проведем аккредитационный мониторинг всех уровней образования - школьного, среднего профессионального и высшего", - сказал Музаев на пятом профессорском форуме "Наука и образование в условиях глобальных вызовов".Он добавил, что на площадке форума будут обсуждаться первые результаты апробации такого мониторинга, она шла всю осень, а участвовало в ней 63 вуза.
https://ria.ru/20221114/spetsialitet-1831439270.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782552931_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_853865bacf92647e915d900c68953c2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, анзор музаев, россия, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Анзор Музаев, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Социальный навигатор, СН_Образование
11:10 22.11.2022 (обновлено: 11:16 22.11.2022)
 
Рособрнадзор проведет аккредитацонный мониторинг всех уровней образования

Рособрнадзор в 2023 году проведет аккредитацонный мониторинг всех уровней образования

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкСтуденты на лекции
Студенты на лекции - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Студенты на лекции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Рособрнадзор впервые проведет аккредитационный мониторинг всех уровней образования в РФ в следующем году, заявил глава ведомства Анзор Музаев.
"Следующий год для всех будет достаточно интересный, мы впервые в Российской Федерации проведем аккредитационный мониторинг всех уровней образования - школьного, среднего профессионального и высшего", - сказал Музаев на пятом профессорском форуме "Наука и образование в условиях глобальных вызовов".
Он добавил, что на площадке форума будут обсуждаться первые результаты апробации такого мониторинга, она шла всю осень, а участвовало в ней 63 вуза.
Вход в здание Министерства образования и науки России - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
14 ноября, 18:17Наука
Минобрнауки предложило сделать специалитет отдельным уровнем образования
 
ОбществоАнзор МузаевРоссияФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Социальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала