https://ria.ru/20221122/rosobrnadzor-1833284470.html

Рособрнадзор проведет аккредитацонный мониторинг всех уровней образования

Рособрнадзор проведет аккредитацонный мониторинг всех уровней образования - РИА Новости, 22.11.2022

Рособрнадзор проведет аккредитацонный мониторинг всех уровней образования

Рособрнадзор впервые проведет аккредитационный мониторинг всех уровней образования в РФ в следующем году, заявил глава ведомства Анзор Музаев. РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T11:10

2022-11-22T11:10

2022-11-22T11:16

общество

анзор музаев

россия

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Рособрнадзор впервые проведет аккредитационный мониторинг всех уровней образования в РФ в следующем году, заявил глава ведомства Анзор Музаев."Следующий год для всех будет достаточно интересный, мы впервые в Российской Федерации проведем аккредитационный мониторинг всех уровней образования - школьного, среднего профессионального и высшего", - сказал Музаев на пятом профессорском форуме "Наука и образование в условиях глобальных вызовов".Он добавил, что на площадке форума будут обсуждаться первые результаты апробации такого мониторинга, она шла всю осень, а участвовало в ней 63 вуза.

https://ria.ru/20221114/spetsialitet-1831439270.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, анзор музаев, россия, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), социальный навигатор, сн_образование