https://ria.ru/20221122/rets-1833280308.html

РЭЦ представил лучшие региональные практики спецпрограмм поддержки экспорта

РЭЦ представил лучшие региональные практики спецпрограмм поддержки экспорта - РИА Новости, 22.11.2022

РЭЦ представил лучшие региональные практики спецпрограмм поддержки экспорта

Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) представил релиз лучших специальных мер поддержки экспорта, реализуемых в регионах России, сообщает центр. РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T10:59

2022-11-22T10:59

2022-11-22T10:59

россия

экономика

алтайский край

новгородская область

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) представил релиз лучших специальных мер поддержки экспорта, реализуемых в регионах России, сообщает центр."Это продолжение проекта, посвященного best practice развития несырьевого неэнергетического экспорта, сборник которых был опубликован 1 августа 2022 года", - говорится в сообщении.Во второй релиз сборника вошли кейсы из 5 регионов: Башкирии, Удмуртии, Алтайского края, Ленинградской и Новгородской областей.По словам управляющего директора по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта и партнерской политике РЭЦ Евгения Подшивалова, первый релиз сборника в августе этого года вызвал большой интерес и получил широкий отклик в регионах, заинтересованных в обмене своим положительным опытом, в том числе в сфере специальных мер поддержки локальных экспортеров."Формируемый нами вместе с регионами сборник лучших практик актуален и востребован. В ответ на запрос регионов были отобраны и описаны практики, которые позволят регионам узнать особенности системы развития и поддержки экспорта в других субъектах", - считает Подшивалов.По его словам, взаимопомощь и обмен опытом дают значительный эффект не только для масштабирования внешнеторговой деятельности квалифицированных экспортеров, но и для наращивания потенциала предприятий, только начинающих экспортировать."Мы активно продолжаем работу по выявлению и описанию лучших практик, в этот раз концентрируясь на определенной сфере", - добавил управляющий директор.База лучших практик доступна для региональных органов власти в отдельном разделе "Лучшие практики" онлайн-системы мониторинга Регионального экспортного стандарта 2.0.Кроме того, на сайте субъекты самостоятельно могут номинировать свои кейсы для отбора и включения их в сборник.На Международном экспортном форуме "Сделано в России", прошедшем с 20 по 23 октября нынешнего года, первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов отметил высокую важность формирования базы лучших региональных практик и поручил РЭЦ продолжить работу в данном направлении.

https://ria.ru/20221121/rets-1833012247.html

https://ria.ru/20221117/uchastnik-1832274659.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, экономика, алтайский край, новгородская область, российский экспортный центр (рэц)