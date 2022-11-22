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В ООН призвали расследовать сообщения об убийствах военнопленных украинцами - РИА Новости, 22.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221122/rassledovanie-1833491520.html
В ООН призвали расследовать сообщения об убийствах военнопленных украинцами
В ООН призвали расследовать сообщения об убийствах военнопленных украинцами - РИА Новости, 22.11.2022
В ООН призвали расследовать сообщения об убийствах военнопленных украинцами
Сообщения об убийстве украинской стороной российских военнопленных должны быть тщательно расследованы, заявил на брифинге заместитель официального представителя РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T20:26
2022-11-22T20:40
в мире
оон
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
донбасс
фархан хак
валерий фадеев
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ООН, 22 ноя - РИА Новости. Сообщения об убийстве украинской стороной российских военнопленных должны быть тщательно расследованы, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.Журналист попросил его прокомментировать видеоролик, "который показывает, как украинские силы казнят российских солдат"."Мы обеспокоены любыми нарушениями прав человека, независимо от того, кто их совершает. Вы могли видеть, что глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер на прошлой неделе представила доклад, в котором среди прочего она обратила внимание репортеров и мира вообще на проблему пленных, которых, по сообщениям, убивает украинская сторона. На это надо обратить внимание, это должно быть расследовано тщательно", - сказал Хак.Ранее в Минобороны РФ заявили, что украинские военные намеренно убили 10 попавших в плен российских военнослужащих.Видеоролик, на котором украинские военные расстреливают российских, сдавшихся в плен и лежащих на земле, появился 18 ноября в интернете. По информации председателя СПЧ Валерия Фадеева, это произошло в селе Макеевка в ЛНР. Глава СПЧ назвал этот инцидент демонстративным вызывающим преступлением и заявил, что потребует провести международное расследование. Видео СПЧ отправит в управление верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет Красного Креста и другие организации.Позже Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела представителями Украины пленных российских военнослужащих.
https://ria.ru/20221121/suschnost-1833195177.html
https://ria.ru/20221122/plennye-1833327249.html
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в мире, оон, украина, вооруженные силы украины, донбасс, фархан хак, валерий фадеев, россия, макеевка, обсе, совет европы
В мире, ООН, Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, Донбасс, Фархан Хак, Валерий Фадеев, Россия, Макеевка, ОБСЕ, Совет Европы
20:26 22.11.2022 (обновлено: 20:40 22.11.2022)
 
В ООН призвали расследовать сообщения об убийствах военнопленных украинцами

ООН: необходимо тщательное расследование сообщений об убийствах украинцами военнопленных

© РИА Новости / Перейти в медиабанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
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ООН, 22 ноя - РИА Новости. Сообщения об убийстве украинской стороной российских военнопленных должны быть тщательно расследованы, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
Журналист попросил его прокомментировать видеоролик, "который показывает, как украинские силы казнят российских солдат".
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"Мы обеспокоены любыми нарушениями прав человека, независимо от того, кто их совершает. Вы могли видеть, что глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер на прошлой неделе представила доклад, в котором среди прочего она обратила внимание репортеров и мира вообще на проблему пленных, которых, по сообщениям, убивает украинская сторона. На это надо обратить внимание, это должно быть расследовано тщательно", - сказал Хак.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что украинские военные намеренно убили 10 попавших в плен российских военнослужащих.
Видеоролик, на котором украинские военные расстреливают российских, сдавшихся в плен и лежащих на земле, появился 18 ноября в интернете. По информации председателя СПЧ Валерия Фадеева, это произошло в селе Макеевка в ЛНР. Глава СПЧ назвал этот инцидент демонстративным вызывающим преступлением и заявил, что потребует провести международное расследование. Видео СПЧ отправит в управление верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет Красного Креста и другие организации.
Позже Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела представителями Украины пленных российских военнослужащих.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреООНУкраинаВооруженные силы УкраиныДонбассФархан ХакВалерий ФадеевРоссияМакеевкаОБСЕСовет Европы
 
 
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