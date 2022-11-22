https://ria.ru/20221122/rassledovanie-1833421392.html

В Бишкеке расследуют дело против киргизстанца, воюющего на стороне Украины

В Бишкеке расследуют дело против киргизстанца, воюющего на стороне Украины - РИА Новости, 22.11.2022

В Бишкеке расследуют дело против киргизстанца, воюющего на стороне Украины

Спецслужбы Киргизии расследуют дело в отношении киргизстанца, воюющего в рядах украинской армии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Госкомитета Нацбезопасности РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T16:39

2022-11-22T16:39

2022-11-22T16:39

специальная военная операция на украине

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БИШКЕК, 22 ноя - РИА Новости. Спецслужбы Киргизии расследуют дело в отношении киргизстанца, воюющего в рядах украинской армии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Госкомитета Нацбезопасности (ГКНБ) республики.Сообщается, что в ходе мониторинга соцсетей сотрудники ГКНБ выявили аккаунт, где освещаются боевые действия на территории Украины, и установили, что его владельцем является гражданин Киргизии К.У.А.По оперативным данным спецслужб, в декабре 2021 года он выехал на Украину как трудовой мигрант. В настоящее время он публикует кадры, где позирует в военной форме с символикой украинской армии и критикует руководство РФ и российскую спецоперацию."Начато следствие по статье 256 "Участие гражданина КР в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства или прохождение подготовки для совершения террористического акта" уголовного кодекса Кыргызской Республики", - заявили в госкомитете.В ведомстве заявили, что "заявления данного гражданина противоречат позиции официальных властей Кыргызстана". "Напомним, Кыргызстан придерживается нейтралитета в событиях между Россией и Украиной", - уточнили в ГКНБ.По законам Киргизии, на родине вышеуказанному гражданину грозит до 8 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20221122/prizyvy-1833383199.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, киргизия, украина