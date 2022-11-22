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В Бишкеке расследуют дело против киргизстанца, воюющего на стороне Украины - РИА Новости, 22.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221122/rassledovanie-1833421392.html
В Бишкеке расследуют дело против киргизстанца, воюющего на стороне Украины
В Бишкеке расследуют дело против киргизстанца, воюющего на стороне Украины - РИА Новости, 22.11.2022
В Бишкеке расследуют дело против киргизстанца, воюющего на стороне Украины
Спецслужбы Киргизии расследуют дело в отношении киргизстанца, воюющего в рядах украинской армии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Госкомитета Нацбезопасности РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T16:39
2022-11-22T16:39
специальная военная операция на украине
в мире
киргизия
украина
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БИШКЕК, 22 ноя - РИА Новости. Спецслужбы Киргизии расследуют дело в отношении киргизстанца, воюющего в рядах украинской армии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Госкомитета Нацбезопасности (ГКНБ) республики.Сообщается, что в ходе мониторинга соцсетей сотрудники ГКНБ выявили аккаунт, где освещаются боевые действия на территории Украины, и установили, что его владельцем является гражданин Киргизии К.У.А.По оперативным данным спецслужб, в декабре 2021 года он выехал на Украину как трудовой мигрант. В настоящее время он публикует кадры, где позирует в военной форме с символикой украинской армии и критикует руководство РФ и российскую спецоперацию."Начато следствие по статье 256 "Участие гражданина КР в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства или прохождение подготовки для совершения террористического акта" уголовного кодекса Кыргызской Республики", - заявили в госкомитете.В ведомстве заявили, что "заявления данного гражданина противоречат позиции официальных властей Кыргызстана". "Напомним, Кыргызстан придерживается нейтралитета в событиях между Россией и Украиной", - уточнили в ГКНБ.По законам Киргизии, на родине вышеуказанному гражданину грозит до 8 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20221122/prizyvy-1833383199.html
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в мире, киргизия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киргизия, Украина
16:39 22.11.2022
 
В Бишкеке расследуют дело против киргизстанца, воюющего на стороне Украины

Спецслужбы Киргизии расследуют дело против жителя страны, воюющего на стороне Украины

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкФлаг Киргизии на отделении милиции на въезде в Бишкек
Флаг Киргизии на отделении милиции на въезде в Бишкек - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Флаг Киргизии на отделении милиции на въезде в Бишкек. Архивное фото
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 22 ноя - РИА Новости. Спецслужбы Киргизии расследуют дело в отношении киргизстанца, воюющего в рядах украинской армии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Госкомитета Нацбезопасности (ГКНБ) республики.
Сообщается, что в ходе мониторинга соцсетей сотрудники ГКНБ выявили аккаунт, где освещаются боевые действия на территории Украины, и установили, что его владельцем является гражданин Киргизии К.У.А.
По оперативным данным спецслужб, в декабре 2021 года он выехал на Украину как трудовой мигрант. В настоящее время он публикует кадры, где позирует в военной форме с символикой украинской армии и критикует руководство РФ и российскую спецоперацию.
"Начато следствие по статье 256 "Участие гражданина КР в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства или прохождение подготовки для совершения террористического акта" уголовного кодекса Кыргызской Республики", - заявили в госкомитете.
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15:17Специальная военная операция на Украине
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В ведомстве заявили, что "заявления данного гражданина противоречат позиции официальных властей Кыргызстана". "Напомним, Кыргызстан придерживается нейтралитета в событиях между Россией и Украиной", - уточнили в ГКНБ.
По законам Киргизии, на родине вышеуказанному гражданину грозит до 8 лет лишения свободы.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиргизияУкраина
 
 
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