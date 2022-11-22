https://ria.ru/20221122/rassledovanie-1833421392.html
В Бишкеке расследуют дело против киргизстанца, воюющего на стороне Украины
В Бишкеке расследуют дело против киргизстанца, воюющего на стороне Украины - РИА Новости, 22.11.2022
В Бишкеке расследуют дело против киргизстанца, воюющего на стороне Украины
Спецслужбы Киргизии расследуют дело в отношении киргизстанца, воюющего в рядах украинской армии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Госкомитета Нацбезопасности РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T16:39
2022-11-22T16:39
2022-11-22T16:39
специальная военная операция на украине
в мире
киргизия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579401479_214:0:2558:1318_1920x0_80_0_0_2f1b0c00f6e0c755728c8487d6ae7bc6.jpg
БИШКЕК, 22 ноя - РИА Новости. Спецслужбы Киргизии расследуют дело в отношении киргизстанца, воюющего в рядах украинской армии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Госкомитета Нацбезопасности (ГКНБ) республики.Сообщается, что в ходе мониторинга соцсетей сотрудники ГКНБ выявили аккаунт, где освещаются боевые действия на территории Украины, и установили, что его владельцем является гражданин Киргизии К.У.А.По оперативным данным спецслужб, в декабре 2021 года он выехал на Украину как трудовой мигрант. В настоящее время он публикует кадры, где позирует в военной форме с символикой украинской армии и критикует руководство РФ и российскую спецоперацию."Начато следствие по статье 256 "Участие гражданина КР в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства или прохождение подготовки для совершения террористического акта" уголовного кодекса Кыргызской Республики", - заявили в госкомитете.В ведомстве заявили, что "заявления данного гражданина противоречат позиции официальных властей Кыргызстана". "Напомним, Кыргызстан придерживается нейтралитета в событиях между Россией и Украиной", - уточнили в ГКНБ.По законам Киргизии, на родине вышеуказанному гражданину грозит до 8 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20221122/prizyvy-1833383199.html
киргизия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579401479_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bb19b12138230908be3a330ea3fac17b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киргизия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киргизия, Украина
В Бишкеке расследуют дело против киргизстанца, воюющего на стороне Украины
Спецслужбы Киргизии расследуют дело против жителя страны, воюющего на стороне Украины
БИШКЕК, 22 ноя - РИА Новости. Спецслужбы Киргизии расследуют дело в отношении киргизстанца, воюющего в рядах украинской армии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Госкомитета Нацбезопасности (ГКНБ) республики.
Сообщается, что в ходе мониторинга соцсетей сотрудники ГКНБ выявили аккаунт, где освещаются боевые действия на территории Украины, и установили, что его владельцем является гражданин Киргизии К.У.А.
По оперативным данным спецслужб, в декабре 2021 года он выехал на Украину как трудовой мигрант. В настоящее время он публикует кадры, где позирует в военной форме с символикой украинской армии и критикует руководство РФ
и российскую спецоперацию.
"Начато следствие по статье 256 "Участие гражданина КР в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства или прохождение подготовки для совершения террористического акта" уголовного кодекса Кыргызской Республики", - заявили в госкомитете.
В ведомстве заявили, что "заявления данного гражданина противоречат позиции официальных властей Кыргызстана". "Напомним, Кыргызстан придерживается нейтралитета в событиях между Россией и Украиной", - уточнили в ГКНБ.
По законам Киргизии, на родине вышеуказанному гражданину грозит до 8 лет лишения свободы.