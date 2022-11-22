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Путин на церемонии спуска атомных ледоколов "Урал" и "Якутия" - РИА Новости, 22.11.2022
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Путин на церемонии спуска атомных ледоколов "Урал" и "Якутия"
Путин на церемонии спуска атомных ледоколов "Урал" и "Якутия" - РИА Новости, 22.11.2022
Путин на церемонии спуска атомных ледоколов "Урал" и "Якутия"
Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии спуска атомных ледоколов "Урал" и "Якутия". РИА Новости, 22.11.2022
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россия
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Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии спуска атомных ледоколов "Урал" и "Якутия".
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LIVE: Путин на церемонии закладки атомных ледоколов "Урал" и "Якутия"
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россия, владимир путин, видео
Россия, Владимир Путин
Путин на церемонии спуска атомных ледоколов "Урал" и "Якутия"
Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии спуска атомных ледоколов "Урал" и "Якутия".
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13:36 22.11.2022 (обновлено: 13:53 22.11.2022)
 

Путин на церемонии спуска атомных ледоколов "Урал" и "Якутия"

Читать ria.ru в
Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии спуска атомных ледоколов "Урал" и "Якутия".
 
РоссияВладимир Путин
 
 
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