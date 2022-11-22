https://ria.ru/20221122/putin-1833289377.html
Путин на церемонии спуска атомных ледоколов "Урал" и "Якутия"
Путин на церемонии спуска атомных ледоколов "Урал" и "Якутия" - РИА Новости, 22.11.2022
Путин на церемонии спуска атомных ледоколов "Урал" и "Якутия"
Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии спуска атомных ледоколов "Урал" и "Якутия". РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T13:36
2022-11-22T13:36
2022-11-22T13:53
россия
владимир путин
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Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии спуска атомных ледоколов "Урал" и "Якутия".
россия
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Путин на церемонии закладки атомных ледоколов "Урал" и "Якутия"
LIVE: Путин на церемонии закладки атомных ледоколов "Урал" и "Якутия"
2022-11-22T13:36
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PT28M00S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, видео
Россия, Владимир Путин
Путин на церемонии спуска атомных ледоколов "Урал" и "Якутия"
Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии спуска атомных ледоколов "Урал" и "Якутия".
2022-11-22T13:36
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PT28M00S
13:36 22.11.2022 (обновлено: 13:53 22.11.2022)
Путин на церемонии спуска атомных ледоколов "Урал" и "Якутия"
Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии спуска атомных ледоколов "Урал" и "Якутия".