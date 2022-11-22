https://ria.ru/20221122/psb-1833362328.html

ПСБ проведет Форум по финансовой грамотности "Просто капитал"

ПСБ проведет Форум по финансовой грамотности "Просто капитал" - РИА Новости, 22.11.2022

ПСБ проведет Форум по финансовой грамотности "Просто капитал"

ПСБ в субботу, 26 ноября, проведет в онлайн-формате II Российский Форум по финансовой грамотности "Просто капитал", который станет площадкой для... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T14:23

2022-11-22T14:23

2022-11-22T14:42

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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. ПСБ в субботу, 26 ноября, проведет в онлайн-формате II Российский Форум по финансовой грамотности "Просто капитал", который станет площадкой для профессиональной дискуссии на такие темы, как управление личными финансами, планирование бюджета, повышение финансовой грамотности среди граждан Российской Федерации, сообщает пресс-служба банка.В рамках форума спикеры проанализируют наиболее актуальные вопросы финансового благополучия, расскажут о текущих возможностях по действующим мерам поддержки, льготам и компенсациям, а также дадут рекомендации по вопросам управления личным бюджетом, финансовой безопасности, инвестиционной активности, особенностям оформления кредита и ипотеки. Ключевой целью проведения форума является повышение уровня финансовой грамотности среди граждан России. Так, программа основного дня будет разбита на тематические треки, слушатели могут присоединиться к трансляции и задать выступающим интересующие их вопросы.Как отмечает пресс-служба, "Трек для всех" будет интересен широкому кругу лиц, В рамках этого трека состоится дискуссия ключевых представителей отрасли: руководителей ПСБ, финансовых институтов, федеральных органов исполнительной власти и других организаций. Спикеры рассмотрят вопросы развития финансового рынка и привлечения инвестиций в отрасль, формы финансовой поддержки МСП, финансовую безопасность.Эксперты ПСБ и финансовых институтов на "Треке поддержки и развития" расскажут о финансовой грамотности и банковской системе России, а также о специальных мерах поддержки военнослужащих и мобилизованных граждан.В рамках "Трека для бизнеса и инвесторов" состоится дискуссия ключевых представителей отрасли: руководителей ПСБ, финансовых институтов, федеральных органов исполнительной власти и других организаций. Спикеры рассмотрят вопросы развития финансового рынка и привлечения инвестиций в отрасль, формы финансовой поддержки МСП, финансовую безопасность.

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Артем Смирнов

новости компаний - экономика, россия, псб (банк псб)