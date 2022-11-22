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В Чехии указали на слабое место ВСУ - РИА Новости, 22.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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В Чехии указали на слабое место ВСУ
В Чехии указали на слабое место ВСУ - РИА Новости, 22.11.2022
В Чехии указали на слабое место ВСУ
Вооруженные силы Украины потеряли инициативу на поле боя из-за истощения запасов вооружений, заявил в интервью iDNES сотрудник Университета обороны Брно Зденек... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T06:40
2022-11-22T06:40
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
украина
киев
москва
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Вооруженные силы Украины потеряли инициативу на поле боя из-за истощения запасов вооружений, заявил в интервью iDNES сотрудник Университета обороны Брно Зденек Петраш.По его словам, Киев израсходовал слишком много оружия и материальных средств за последние месяцы."Сейчас их нет, и Украина ждет их в виде помощи из-за рубежа", — добавил Петраш.Москва с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целю освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Киеву на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
https://ria.ru/20221120/poteri-1832821932.html
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в мире, владимир путин, украина, киев, москва, вооруженные силы украины, нато, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Украина, Киев, Москва, Вооруженные силы Украины, НАТО, Россия
06:40 22.11.2022
 
В Чехии указали на слабое место ВСУ

iDNES: ВСУ потеряли инициативу из-за дефицита боеприпасов для артиллерии и ракетных войск

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Вооруженные силы Украины потеряли инициативу на поле боя из-за истощения запасов вооружений, заявил в интервью iDNES сотрудник Университета обороны Брно Зденек Петраш.
"Причина — в большой усталости войск, а также нехватке оружия и боеприпасов. Прежде всего, речь идет о боеприпасах для артиллерии и ракетных войск", — отметил военный эксперт.
По его словам, Киев израсходовал слишком много оружия и материальных средств за последние месяцы.
"Сейчас их нет, и Украина ждет их в виде помощи из-за рубежа", — добавил Петраш.
Военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
20 ноября, 01:35Специальная военная операция на Украине
"На последнем издыхании". Американский полковник оценил потери ВСУ
Москва с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целю освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Киеву на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.11.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинУкраинаКиевМоскваВооруженные силы УкраиныНАТОРоссия
 
 
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