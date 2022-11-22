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В Чехии указали на слабое место ВСУ
В Чехии указали на слабое место ВСУ - РИА Новости, 22.11.2022
В Чехии указали на слабое место ВСУ
Вооруженные силы Украины потеряли инициативу на поле боя из-за истощения запасов вооружений, заявил в интервью iDNES сотрудник Университета обороны Брно Зденек... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T06:40
2022-11-22T06:40
2022-11-22T06:40
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
украина
киев
москва
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Вооруженные силы Украины потеряли инициативу на поле боя из-за истощения запасов вооружений, заявил в интервью iDNES сотрудник Университета обороны Брно Зденек Петраш.По его словам, Киев израсходовал слишком много оружия и материальных средств за последние месяцы."Сейчас их нет, и Украина ждет их в виде помощи из-за рубежа", — добавил Петраш.Москва с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целю освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Киеву на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
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В Чехии указали на слабое место ВСУ
iDNES: ВСУ потеряли инициативу из-за дефицита боеприпасов для артиллерии и ракетных войск