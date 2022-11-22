https://ria.ru/20221122/prizyvy-1833383199.html

Матросу в Крыму дали условный срок за призывы убивать российских военных

Матросу в Крыму дали условный срок за призывы убивать российских военных - РИА Новости, 22.11.2022

Матросу в Крыму дали условный срок за призывы убивать российских военных

Матрос из Евпатории приговорен к году лишения свободы условно за призыв к убийству российских военных, участвующих в специальной военной операции на Украине,... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T15:17

2022-11-22T15:17

2022-11-22T15:17

специальная военная операция на украине

россия

происшествия

республика крым

евпатория

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости. Матрос из Евпатории приговорен к году лишения свободы условно за призыв к убийству российских военных, участвующих в специальной военной операции на Украине, сообщает пресс-служба Керченского городского суда во вторник."Приговором суда матрос признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 280 Уголовного кодекса РФ. Назначено ему наказание в виде лишения свободы сроком на один год (условно), с испытательным сроком один год, в течение которого он должен своим поведением доказать свое исправление", - говорится в сообщении.Как установил суд, 36-летний матрос на судне, пришвартованном у причала в Керчи, разместил со своего телефона в групповом чате обращение украинских военных с призывом сдаваться и угрозами расправы в отношении ВС РФ. "После чего матрос призвал двоих членов экипажа судна к убийству военнослужащих, русских, принимающих участие в специальной военной операции на территории Украины", - подчеркнули в суде.Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

https://ria.ru/20220805/ukraina-1807594249.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, происшествия, республика крым, евпатория, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр