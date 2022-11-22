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Матросу в Крыму дали условный срок за призывы убивать российских военных
Матросу в Крыму дали условный срок за призывы убивать российских военных - РИА Новости, 22.11.2022
Матросу в Крыму дали условный срок за призывы убивать российских военных
Матрос из Евпатории приговорен к году лишения свободы условно за призыв к убийству российских военных, участвующих в специальной военной операции на Украине,... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T15:17
2022-11-22T15:17
2022-11-22T15:17
специальная военная операция на украине
россия
происшествия
республика крым
евпатория
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости. Матрос из Евпатории приговорен к году лишения свободы условно за призыв к убийству российских военных, участвующих в специальной военной операции на Украине, сообщает пресс-служба Керченского городского суда во вторник."Приговором суда матрос признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 280 Уголовного кодекса РФ. Назначено ему наказание в виде лишения свободы сроком на один год (условно), с испытательным сроком один год, в течение которого он должен своим поведением доказать свое исправление", - говорится в сообщении.Как установил суд, 36-летний матрос на судне, пришвартованном у причала в Керчи, разместил со своего телефона в групповом чате обращение украинских военных с призывом сдаваться и угрозами расправы в отношении ВС РФ. "После чего матрос призвал двоих членов экипажа судна к убийству военнослужащих, русских, принимающих участие в специальной военной операции на территории Украины", - подчеркнули в суде.Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.
https://ria.ru/20220805/ukraina-1807594249.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, республика крым, евпатория, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Происшествия, Республика Крым, Евпатория, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Матросу в Крыму дали условный срок за призывы убивать российских военных
Матрос из Евпатории получил год условно за призывы убивать участников спецоперации