Глава ПМР призвал ООН и ОБСЕ не допустить гуманитарную катастрофу в стране
Глава ПМР Красносельский призвал ООН и ОБСЕ не допустить гуманитарную катастрофу в стране
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкПрезидент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский направил руководителям ООН и ОБСЕ Антониу Гутерришу и Хельге Марии Шмид письма, в которых предупредил о надвигающейся гуманитарной катастрофе в республике, сообщила во вторник пресс-служба приднестровского лидера.
"Продолжение Молдовой политики экономического удушения Приднестровской Молдавской Республики и энергетического давления на население в условиях повышенной нестабильности в регионе будет означать коллапс экономики и разрушение социальной сферы. Это приведёт Приднестровье, в котором проживает около полумиллиона человек, к гуманитарной катастрофе", – говорится в обращении.
По мнению Красносельского, складывающаяся ситуация заслуживает пристального внимания со стороны ОБСЕ и ООН и требует принятия международным сообществом безотлагательных мер по недопущению гуманитарной катастрофы в Приднестровье. "Первоочередными должны стать возобновление Молдовой исполнения своих контрактных обязательств по поставкам газа в ПМР, а также начало прямого диалога Молдовы с Россией и Украиной по урегулированию газового вопроса и восстановлению поставок российского газа на прежнем уровне", - подчеркивается в обращении главы ПМР.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.