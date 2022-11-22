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Глава ПМР призвал ООН и ОБСЕ не допустить гуманитарную катастрофу в стране - РИА Новости, 22.11.2022
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Глава ПМР призвал ООН и ОБСЕ не допустить гуманитарную катастрофу в стране
Глава ПМР призвал ООН и ОБСЕ не допустить гуманитарную катастрофу в стране - РИА Новости, 22.11.2022
Глава ПМР призвал ООН и ОБСЕ не допустить гуманитарную катастрофу в стране
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский направил руководителям ООН и ОБСЕ Антониу Гутерришу и Хельге Марии Шмид письма, в... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T13:31
2022-11-22T13:31
в мире
вадим красносельский
антониу гутерриш
хельга мария шмид
молдавия
приднестровская молдавская республика
россия
оон
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ТИРАСПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский направил руководителям ООН и ОБСЕ Антониу Гутерришу и Хельге Марии Шмид письма, в которых предупредил о надвигающейся гуманитарной катастрофе в республике, сообщила во вторник пресс-служба приднестровского лидера."Продолжение Молдовой политики экономического удушения Приднестровской Молдавской Республики и энергетического давления на население в условиях повышенной нестабильности в регионе будет означать коллапс экономики и разрушение социальной сферы. Это приведёт Приднестровье, в котором проживает около полумиллиона человек, к гуманитарной катастрофе", – говорится в обращении.По мнению Красносельского, складывающаяся ситуация заслуживает пристального внимания со стороны ОБСЕ и ООН и требует принятия международным сообществом безотлагательных мер по недопущению гуманитарной катастрофы в Приднестровье. "Первоочередными должны стать возобновление Молдовой исполнения своих контрактных обязательств по поставкам газа в ПМР, а также начало прямого диалога Молдовы с Россией и Украиной по урегулированию газового вопроса и восстановлению поставок российского газа на прежнем уровне", - подчеркивается в обращении главы ПМР.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20221118/pridnestrove-1832646831.html
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в мире, вадим красносельский, антониу гутерриш, хельга мария шмид, молдавия, приднестровская молдавская республика, россия, оон, обсе
В мире, Вадим Красносельский, Антониу Гутерриш, Хельга Мария Шмид, Молдавия, Приднестровская Молдавская Республика, Россия, ООН, ОБСЕ
13:31 22.11.2022
 
Глава ПМР призвал ООН и ОБСЕ не допустить гуманитарную катастрофу в стране

Глава ПМР Красносельский призвал ООН и ОБСЕ не допустить гуманитарную катастрофу в стране

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкПрезидент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТИРАСПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский направил руководителям ООН и ОБСЕ Антониу Гутерришу и Хельге Марии Шмид письма, в которых предупредил о надвигающейся гуманитарной катастрофе в республике, сообщила во вторник пресс-служба приднестровского лидера.
"Продолжение Молдовой политики экономического удушения Приднестровской Молдавской Республики и энергетического давления на население в условиях повышенной нестабильности в регионе будет означать коллапс экономики и разрушение социальной сферы. Это приведёт Приднестровье, в котором проживает около полумиллиона человек, к гуманитарной катастрофе", – говорится в обращении.
Дом Советов в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
18 ноября, 20:41
МИД ПМР: Молдавия пытается посеять панику среди жителей Приднестровья
По мнению Красносельского, складывающаяся ситуация заслуживает пристального внимания со стороны ОБСЕ и ООН и требует принятия международным сообществом безотлагательных мер по недопущению гуманитарной катастрофы в Приднестровье. "Первоочередными должны стать возобновление Молдовой исполнения своих контрактных обязательств по поставкам газа в ПМР, а также начало прямого диалога Молдовы с Россией и Украиной по урегулированию газового вопроса и восстановлению поставок российского газа на прежнем уровне", - подчеркивается в обращении главы ПМР.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
15 ноября, 13:55
Бюджет непризнанной ПМР недополучит миллионы из-за остановки предприятий
 
В миреВадим КрасносельскийАнтониу ГутерришХельга Мария ШмидМолдавияПриднестровская Молдавская РеспубликаРоссияООНОБСЕ
 
 
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