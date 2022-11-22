https://ria.ru/20221122/pridnestrove-1833335676.html

Глава ПМР призвал ООН и ОБСЕ не допустить гуманитарную катастрофу в стране

Глава ПМР призвал ООН и ОБСЕ не допустить гуманитарную катастрофу в стране - РИА Новости, 22.11.2022

Глава ПМР призвал ООН и ОБСЕ не допустить гуманитарную катастрофу в стране

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский направил руководителям ООН и ОБСЕ Антониу Гутерришу и Хельге Марии Шмид письма, в... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T13:31

2022-11-22T13:31

2022-11-22T13:31

в мире

вадим красносельский

антониу гутерриш

хельга мария шмид

молдавия

приднестровская молдавская республика

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ТИРАСПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский направил руководителям ООН и ОБСЕ Антониу Гутерришу и Хельге Марии Шмид письма, в которых предупредил о надвигающейся гуманитарной катастрофе в республике, сообщила во вторник пресс-служба приднестровского лидера."Продолжение Молдовой политики экономического удушения Приднестровской Молдавской Республики и энергетического давления на население в условиях повышенной нестабильности в регионе будет означать коллапс экономики и разрушение социальной сферы. Это приведёт Приднестровье, в котором проживает около полумиллиона человек, к гуманитарной катастрофе", – говорится в обращении.По мнению Красносельского, складывающаяся ситуация заслуживает пристального внимания со стороны ОБСЕ и ООН и требует принятия международным сообществом безотлагательных мер по недопущению гуманитарной катастрофы в Приднестровье. "Первоочередными должны стать возобновление Молдовой исполнения своих контрактных обязательств по поставкам газа в ПМР, а также начало прямого диалога Молдовы с Россией и Украиной по урегулированию газового вопроса и восстановлению поставок российского газа на прежнем уровне", - подчеркивается в обращении главы ПМР.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20221118/pridnestrove-1832646831.html

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приднестровская молдавская республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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