https://ria.ru/20221122/priamure-1833237655.html

В Приамурье рассказали о господдержке улучшению жилищных условий семьям

В Приамурье рассказали о господдержке улучшению жилищных условий семьям - РИА Новости, 22.11.2022

В Приамурье рассказали о господдержке улучшению жилищных условий семьям

Свыше 3 тысяч семей в Приамурье с начала года улучшили свои жилищные условия с помощью мер господдержки, в том числе региональных, сообщил губернатор Василий... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T04:42

2022-11-22T04:42

2022-11-22T04:42

амурская область

ипотека

василий орлов (губернатор)

амурская область

экономика

россия

жилье

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 ноя - РИА Новости. Свыше 3 тысяч семей в Приамурье с начала года улучшили свои жилищные условия с помощью мер господдержки, в том числе региональных, сообщил губернатор Василий Орлов."С начала 2022 года больше 3 тысяч амурских семей улучшили жилищные условия благодаря господдержке. На региональном уровне мы внедряем дополнительные меры. Выдаем до 500 тысяч рублей на первоначальный взнос по дальневосточной ипотеке тем, кто покупает жилье в сельской местности. В этом году этой поддержкой воспользовались 159 семей", - приводит слова Орлова правительство региона.Губернатор отметил, что из областного бюджета в ближайшее время начнут компенсировать медикам, работающим в сельской местности, до 300 тысяч рублей первоначального взноса и проценты по договору в течение 5 лет.По данным властей, рынок льготного ипотечного кредитования в Амурской области продолжает расти. Его объем в прошлом месяце превысил 30 миллиардов рублей, а общее число заключенных договоров достигло 8 тысяч. Жителям Приамурья сегодня доступны четыре основные программы льготного ипотечного кредитования."Наиболее востребованной несколько лет подряд является дальневосточная ипотека – на неё приходится свыше 65% от всех льготных кредитов. На улучшение жилищных условий по программе банки предоставили 22 миллиарда рублей. На втором месте идет ипотека с госучастием. Её оформило больше 1,5 тысячи жителей области. Замыкают рейтинг программы сельской и семейной ипотеки. Ими воспользовалось около 1,3 тысячи амурчан на сумму 4,2 миллиарда рублей", - отметила министр экономического развития и внешних связей области Оксана Кукшенева.

https://ria.ru/20221117/sportkompleks-1832102830.html

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ипотека, василий орлов (губернатор), амурская область, экономика, россия, жилье