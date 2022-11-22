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СМИ: Британия позорно нарушила данное Украине обещание
СМИ: Британия позорно нарушила данное Украине обещание - РИА Новости, 22.11.2022
СМИ: Британия позорно нарушила данное Украине обещание
Правительство Великобритании позорно нарушило данное Киеву обещание помочь украинским беженцам, написал обозреватель Guardian Кир Джайлз. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T02:45
2022-11-22T02:45
2022-11-22T04:52
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Правительство Великобритании позорно нарушило данное Киеву обещание помочь украинским беженцам, написал обозреватель Guardian Кир Джайлз.По его мнению, самая большая ошибка заключается в том, что государственную программу "Дома для Украины" рассчитали на шестимесячный срок."Это означает, что семьи, достигающие конца отведенного периода, оказываются на краю пропасти, где необходимая поддержка может внезапно прекратиться без каких-либо альтернатив", — отметил журналист.В статье говорится, что многие британские чиновники в такой ситуации предлагают украинским беженцам искать новое жилье самостоятельно, прекрасно понимая, что арендодатели требуют гарантий и кредитных историй, которые люди, прожившие в стране всего шесть месяцев, не смогут предоставить.Местная бюрократия и проблемы с получением обещанной помощи вынудили многих украинских беженцев вернуться на родину, добавил автор статьи.Как писали СМИ Соединенного Королевства, власти постепенно сворачивают программу "Дома для Украины". По ней британские семьи принимали беженцев, за что им выплачивались компенсации. Но в последнее время все больше украинцев оказывается на улице — по информации Guardian, в следующем году их число может достичь по меньшей мере 50 тысяч человек.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни сильно ударил по домохозяйствам и предприятиям.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, украина
В мире, Великобритания, Украина
02:45 22.11.2022 (обновлено: 04:52 22.11.2022)
СМИ: Британия позорно нарушила данное Украине обещание
Guardian: власти Британии нарушили данное Киеву обещание помочь украинским беженцам
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости.
Правительство Великобритании позорно нарушило данное Киеву обещание помочь украинским беженцам, написал обозреватель Guardian
Кир Джайлз.
"Правительство передало работу по оказанию помощи украинским беженцам местным властям и волонтерам. Теперь система находится под угрозой краха", — заявил он.
По его мнению, самая большая ошибка заключается в том, что государственную программу "Дома для Украины" рассчитали на шестимесячный срок.
"Это означает, что семьи, достигающие конца отведенного периода, оказываются на краю пропасти, где необходимая поддержка может внезапно прекратиться без каких-либо альтернатив", — отметил журналист.
В статье говорится, что многие британские чиновники в такой ситуации предлагают украинским беженцам искать новое жилье самостоятельно, прекрасно понимая, что арендодатели требуют гарантий и кредитных историй, которые люди, прожившие в стране всего шесть месяцев, не смогут предоставить.
Местная бюрократия и проблемы с получением обещанной помощи вынудили многих украинских беженцев вернуться на родину, добавил автор статьи.
"Рассчитанная на провал система представляет собой позорное нарушение обещаний со стороны Великобритании", — резюмировал он.
Как писали СМИ Соединенного Королевства, власти постепенно сворачивают программу "Дома для Украины". По ней британские семьи принимали беженцев, за что им выплачивались компенсации. Но в последнее время все больше украинцев оказывается на улице — по информации Guardian, в следующем году их число может достичь по меньшей мере 50 тысяч человек.
Запад усилил санкционное давление на Россию
из-за Украины
. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в Европе
и США
. В Великобритании рост стоимости жизни сильно ударил по домохозяйствам и предприятиям.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>