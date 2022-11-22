https://ria.ru/20221122/pozhary-1833375504.html
На Кубани загорелся лес на площади 5,2 гектара
На Кубани загорелся лес на площади 5,2 гектара - РИА Новости, 22.11.2022
На Кубани загорелся лес на площади 5,2 гектара
Лесной пожар произошёл на территории Туапсинского района в Краснодарском крае, возгорание локализовано на площади 5,2 гектара, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T14:56
2022-11-22T14:56
2022-11-22T15:58
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
туапсинский район
краснодарский край
пожары
природные пожары в россии
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КРАСНОДАР, 22 ноя - РИА Новости. Лесной пожар произошёл на территории Туапсинского района в Краснодарском крае, возгорание локализовано на площади 5,2 гектара, сообщает ГУ МЧС по региону.Уточняется, что угрозы населенным пунктам нет."В муниципальном образовании Туапсинский район в 15.15 ликвидация лесного пожара", - говорится в сообщении.По данным ведомства, к тушению пожара было привлечено от РСЧС 44 человека, 12 единиц техники, в том числе от МЧС России 10 человек и 2 единицы техники.
https://ria.ru/20221121/pozhar-1833193102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, туапсинский район, краснодарский край, пожары, природные пожары в россии
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Туапсинский район, Краснодарский край, пожары, Природные пожары в России
14:56 22.11.2022 (обновлено: 15:58 22.11.2022)
На Кубани загорелся лес на площади 5,2 гектара
В Туапсинском районе Краснодарского края локализовали лесной пожар на площади 5,2 гектара