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На Кубани загорелся лес на площади 5,2 гектара - РИА Новости, 22.11.2022
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На Кубани загорелся лес на площади 5,2 гектара
На Кубани загорелся лес на площади 5,2 гектара - РИА Новости, 22.11.2022
На Кубани загорелся лес на площади 5,2 гектара
Лесной пожар произошёл на территории Туапсинского района в Краснодарском крае, возгорание локализовано на площади 5,2 гектара, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T14:56
2022-11-22T15:58
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
туапсинский район
краснодарский край
пожары
природные пожары в россии
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КРАСНОДАР, 22 ноя - РИА Новости. Лесной пожар произошёл на территории Туапсинского района в Краснодарском крае, возгорание локализовано на площади 5,2 гектара, сообщает ГУ МЧС по региону.Уточняется, что угрозы населенным пунктам нет."В муниципальном образовании Туапсинский район в 15.15 ликвидация лесного пожара", - говорится в сообщении.По данным ведомства, к тушению пожара было привлечено от РСЧС 44 человека, 12 единиц техники, в том числе от МЧС России 10 человек и 2 единицы техники.
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россия
туапсинский район
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, туапсинский район, краснодарский край, пожары, природные пожары в россии
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Туапсинский район, Краснодарский край, пожары, Природные пожары в России
14:56 22.11.2022 (обновлено: 15:58 22.11.2022)
 
На Кубани загорелся лес на площади 5,2 гектара

В Туапсинском районе Краснодарского края локализовали лесной пожар на площади 5,2 гектара

© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в медиабанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Александр Кожохин
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Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 22 ноя - РИА Новости. Лесной пожар произошёл на территории Туапсинского района в Краснодарском крае, возгорание локализовано на площади 5,2 гектара, сообщает ГУ МЧС по региону.
"Поступило сообщение о загорании лесной подстилки на территории Джубгского лесничества, Ольгинского участкового лесничества… В 13.26 локализация возгорания лесной подстилки на общей площади 5,2 гектара", - говорится в сообщении.
Уточняется, что угрозы населенным пунктам нет.
"В муниципальном образовании Туапсинский район в 15.15 ликвидация лесного пожара", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, к тушению пожара было привлечено от РСЧС 44 человека, 12 единиц техники, в том числе от МЧС России 10 человек и 2 единицы техники.
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ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияТуапсинский районКраснодарский крайпожарыПриродные пожары в России
 
 
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