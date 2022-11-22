https://ria.ru/20221122/pozhary-1833375504.html

На Кубани загорелся лес на площади 5,2 гектара

На Кубани загорелся лес на площади 5,2 гектара - РИА Новости, 22.11.2022

На Кубани загорелся лес на площади 5,2 гектара

Лесной пожар произошёл на территории Туапсинского района в Краснодарском крае, возгорание локализовано на площади 5,2 гектара, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T14:56

2022-11-22T14:56

2022-11-22T15:58

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

туапсинский район

краснодарский край

пожары

природные пожары в россии

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КРАСНОДАР, 22 ноя - РИА Новости. Лесной пожар произошёл на территории Туапсинского района в Краснодарском крае, возгорание локализовано на площади 5,2 гектара, сообщает ГУ МЧС по региону.Уточняется, что угрозы населенным пунктам нет."В муниципальном образовании Туапсинский район в 15.15 ликвидация лесного пожара", - говорится в сообщении.По данным ведомства, к тушению пожара было привлечено от РСЧС 44 человека, 12 единиц техники, в том числе от МЧС России 10 человек и 2 единицы техники.

https://ria.ru/20221121/pozhar-1833193102.html

россия

туапсинский район

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, туапсинский район, краснодарский край, пожары, природные пожары в россии