https://ria.ru/20221122/pozhar-1833283645.html
По делу о пожаре в центре Москвы задержали двух человек
По делу о пожаре в центре Москвы задержали двух человек - РИА Новости, 22.11.2022
По делу о пожаре в центре Москвы задержали двух человек
Следователи задержали арендатора, а также специалиста по охране труда по делу о возгорании на складе на Комсомольской площади в Москве, сообщается в... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T11:08
2022-11-22T11:08
2022-11-22T12:00
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар на площади трех вокзалов в москве
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Следователи задержали арендатора, а также специалиста по охране труда по делу о возгорании на складе на Комсомольской площади в Москве, сообщается в Telegram-канале СК."В рамках расследования уголовного дела о пожаре в здании склада на станции Москва-Ленинградская задержаны специалист по охране труда и пожарной безопасности Владимир Коновалов, а также учредитель и генеральный директор ООО "Ново Флоре" Антон Мачелюк, арендующий сгоревшие складские помещения", — говорится в пресс-релизе ведомства.Следователи провели допрос и предъявили им обвинение по статье о нарушении требований безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (наказание — вплоть до лишения свободы на срок до семи лет).Пожар на цветочной базе на Комсомольской площади произошел в воскресенье. По информации столичного главка МЧС, горел кирпичный склад на 2,5 тысячи квадратов. Около полуночи горение ликвидировали. Погибли семь человек, еще семерых спасли полицейские.Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате СК.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар на площади трех вокзалов в москве
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пожар на площади трех вокзалов в Москве
11:08 22.11.2022 (обновлено: 12:00 22.11.2022)
По делу о пожаре в центре Москвы задержали двух человек
По делу о пожаре в здании склада в Москве задержали специалиста по пожарной безопасности