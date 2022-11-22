https://ria.ru/20221122/pozhar-1833283645.html

По делу о пожаре в центре Москвы задержали двух человек

По делу о пожаре в центре Москвы задержали двух человек - РИА Новости, 22.11.2022

По делу о пожаре в центре Москвы задержали двух человек

Следователи задержали арендатора, а также специалиста по охране труда по делу о возгорании на складе на Комсомольской площади в Москве, сообщается в... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T11:08

2022-11-22T11:08

2022-11-22T12:00

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар на площади трех вокзалов в москве

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1832998872_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_1d3971f21d745b6356113e36457fe459.jpg

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Следователи задержали арендатора, а также специалиста по охране труда по делу о возгорании на складе на Комсомольской площади в Москве, сообщается в Telegram-канале СК."В рамках расследования уголовного дела о пожаре в здании склада на станции Москва-Ленинградская задержаны специалист по охране труда и пожарной безопасности Владимир Коновалов, а также учредитель и генеральный директор ООО "Ново Флоре" Антон Мачелюк, арендующий сгоревшие складские помещения", — говорится в пресс-релизе ведомства.Следователи провели допрос и предъявили им обвинение по статье о нарушении требований безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (наказание — вплоть до лишения свободы на срок до семи лет).Пожар на цветочной базе на Комсомольской площади произошел в воскресенье. По информации столичного главка МЧС, горел кирпичный склад на 2,5 тысячи квадратов. Около полуночи горение ликвидировали. Погибли семь человек, еще семерых спасли полицейские.Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате СК.

https://ria.ru/20221121/pozhar-1833120629.html

https://ria.ru/20221121/pozhar-1833193102.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар на площади трех вокзалов в москве