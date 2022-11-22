23:59 22.11.2022 (обновлено: 00:05 23.11.2022)
Посольство Британии сообщило, что в его здании будет и посольство Канады
Посольство Британии в Москве сообщило, что в его здании теперь будет и посольство Канады
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкФлаг Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии у здания посольства в Москве
Флаг Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии у здания посольства в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Посольство Великобритании в Москве сообщило, что в его здании теперь будет располагаться канадская дипмиссия.
"Посольство Канады будет располагаться в здании посольства Великобритании в Москве", - говорится в сообщении британской дипмиссии в Facebook*.
"Посол Великобритании Дебора Броннерт и посол Канады Элисон Леклер совместно подняли флаги на торжественной церемонии. Мы рады приветствовать коллег в здании посольства Великобритании. Канада и Великобритания - важные партнеры в России и во всем мире", - отмечает британское посольство.
Сообщение сопровождается фотографией двух послов, поднимающих флаги Британии и Канады на флагштоки.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.