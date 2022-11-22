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Посольство Британии сообщило, что в его здании будет и посольство Канады - РИА Новости, 23.11.2022
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Посольство Британии сообщило, что в его здании будет и посольство Канады
Посольство Британии сообщило, что в его здании будет и посольство Канады - РИА Новости, 23.11.2022
Посольство Британии сообщило, что в его здании будет и посольство Канады
Посольство Великобритании в Москве сообщило, что в его здании теперь будет располагаться канадская дипмиссия. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-22T23:59
2022-11-23T00:05
в мире
дебора броннерт
канада
великобритания
россия
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Посольство Великобритании в Москве сообщило, что в его здании теперь будет располагаться канадская дипмиссия."Посол Великобритании Дебора Броннерт и посол Канады Элисон Леклер совместно подняли флаги на торжественной церемонии. Мы рады приветствовать коллег в здании посольства Великобритании. Канада и Великобритания - важные партнеры в России и во всем мире", - отмечает британское посольство.Сообщение сопровождается фотографией двух послов, поднимающих флаги Британии и Канады на флагштоки.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, дебора броннерт, канада, великобритания, россия
В мире, Дебора Броннерт, Канада, Великобритания, Россия
23:59 22.11.2022 (обновлено: 00:05 23.11.2022)
 
Посольство Британии сообщило, что в его здании будет и посольство Канады

Посольство Британии в Москве сообщило, что в его здании теперь будет и посольство Канады

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкФлаг Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии у здания посольства в Москве
Флаг Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии у здания посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Флаг Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии у здания посольства в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Посольство Великобритании в Москве сообщило, что в его здании теперь будет располагаться канадская дипмиссия.

"Посольство Канады будет располагаться в здании посольства Великобритании в Москве", - говорится в сообщении британской дипмиссии в Facebook*.

"Посол Великобритании Дебора Броннерт и посол Канады Элисон Леклер совместно подняли флаги на торжественной церемонии. Мы рады приветствовать коллег в здании посольства Великобритании. Канада и Великобритания - важные партнеры в России и во всем мире", - отмечает британское посольство.
Сообщение сопровождается фотографией двух послов, поднимающих флаги Британии и Канады на флагштоки.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
В миреДебора БроннертКанадаВеликобританияРоссия
 
 
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