https://ria.ru/20221122/posolstvo-1833519703.html

Посольство Британии сообщило, что в его здании будет и посольство Канады

Посольство Британии сообщило, что в его здании будет и посольство Канады - РИА Новости, 23.11.2022

Посольство Британии сообщило, что в его здании будет и посольство Канады

Посольство Великобритании в Москве сообщило, что в его здании теперь будет располагаться канадская дипмиссия. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-22T23:59

2022-11-22T23:59

2022-11-23T00:05

в мире

дебора броннерт

канада

великобритания

россия

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Посольство Великобритании в Москве сообщило, что в его здании теперь будет располагаться канадская дипмиссия."Посол Великобритании Дебора Броннерт и посол Канады Элисон Леклер совместно подняли флаги на торжественной церемонии. Мы рады приветствовать коллег в здании посольства Великобритании. Канада и Великобритания - важные партнеры в России и во всем мире", - отмечает британское посольство.Сообщение сопровождается фотографией двух послов, поднимающих флаги Британии и Канады на флагштоки.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

канада

великобритания

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, дебора броннерт, канада, великобритания, россия