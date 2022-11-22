https://ria.ru/20221122/pometki-1833511829.html

В России утвердили требования к пометкам для материалов иноагентов

В России утвердили требования к пометкам для материалов иноагентов - РИА Новости, 22.11.2022

В России утвердили требования к пометкам для материалов иноагентов

Правительство РФ утвердило требования к размещению в различных материалах иностранных агентов указаний и их форм о том, что информация произведена лицом,... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T22:59

2022-11-22T22:59

2022-11-22T22:59

общество

михаил мишустин

россия

правительство рф

иноагенты

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Правительство РФ утвердило требования к размещению в различных материалах иностранных агентов указаний и их форм о том, что информация произведена лицом, находящимся под иностранным влиянием, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Данное постановление определяет правила размещения указаний, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 9 закона "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". В данных статьях говорится, что материалы, распространяемые иноагентом, либо учредителем, членом, участником, руководителем организации, включенной в реестр иноагентов, необходимо помечать указанием о том, что данная информация распространена иноагентом или касается его деятельности.В опубликованном постановлении, в частности, говорится, что соответствующее указание в текстовом или в звуковом виде должно быть на русском языке, размер шрифта текстового указания должен вдвое превышать размер шрифта текстового материала. Указание необходимо публиковать в начале каждого текстового материала под заголовком, если его нет, то перед началом материала.Также отмечается, что продолжительность демонстрации текстового указания в аудиовизуальном материале в начале трансляции такого материала должна составлять не менее 15 секунд. Также в постановлении приведены формы для такого указания.

https://ria.ru/20211019/shtraf-1755212919.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, михаил мишустин, россия, правительство рф, иноагенты