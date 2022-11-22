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Поляки высмеяли власти Варшавы за аллею "жертв России" - РИА Новости, 22.11.2022
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Поляки высмеяли власти Варшавы за аллею "жертв России"
Поляки высмеяли власти Варшавы за аллею "жертв России" - РИА Новости, 22.11.2022
Поляки высмеяли власти Варшавы за аллею "жертв России"
Власти Варшавы переименовали пешеходно-велосипедную дорожку рядом с российским посольством в "Аллею жертв российской агрессии", что вызвало критику местных... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T15:41
2022-11-22T16:16
в мире
варшава
польша
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Власти Варшавы переименовали пешеходно-велосипедную дорожку рядом с российским посольством в "Аллею жертв российской агрессии", что вызвало критику местных жителей.Издание Gazeta Wyborca опубликовало новость о переименовании аллеи, расположенной вдоль улицы Бельведерской, где находится российское посольство.В материале отмечается, что в Топонимическом комитете городского совета польской столицы выступили против такого шага: предложение не прошло оценку депутатами центрального района города, получило отрицательный отзыв юридического бюро мэрии и экспертов городской топонимической комиссии. Последние сочли название неудачным, а сам объект — недостойным.Читатели также остались не в восторге от решения властей."Может, вместо этой инфантильной склоки подумать об эффективной противоракетной обороне?" — спросил szasza.Juda предложил переименовать другой объект — посвятить жертвам педофилов улицу у епископата."Боже, что за ребячество. Собрались менять указатели. Назло маме отморожу уши. Им там заняться нечем?" — возмутился eufemizm.Lukasz_K указал на излишнюю помпезность названия для "тротуара" и с иронией предложил выдать премии городским депутатам."И директорам продовольственных магазинов, которые переименовывают "русские пельмени" в "украинские", — добавил юзер."Выстрел мимо цели", — написал MarcinPZSS.Он пояснил, что российское посольство от решения городского совета адрес не поменяло и по-прежнему располагается на улице Бельведерской.Польские политические деятели часто выступают с агрессивными антироссийскими заявлениями. Так, бывший заместитель министра обороны Польши Ромуальд Шереметьев говорил о необходимости "демилитаризации" Калининградской области, а премьер-министр республики Матеуш Моравецкий захотел "победить и ликвидировать" идеологию "русского мира".Как отмечали в МИД России, Варшава занимается разрушением отношений с Москвой. По словам зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева, Польша ведет проамериканскую "отмороженно русофобскую политику на протяжении десяти лет", такой курс не что иное, как "политическая имбецильность".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220711/polsha-1801624635.html
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в мире, варшава, польша
В мире, Варшава, Польша
15:41 22.11.2022 (обновлено: 16:16 22.11.2022)
 
Поляки высмеяли власти Варшавы за аллею "жертв России"

Читатели GW обругали власти Варшавы за переименование велодорожки в честь "жертв России"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЗдание посольства России в Варшаве
Здание посольства России в Варшаве - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание посольства России в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Власти Варшавы переименовали пешеходно-велосипедную дорожку рядом с российским посольством в "Аллею жертв российской агрессии", что вызвало критику местных жителей.
Издание Gazeta Wyborca опубликовало новость о переименовании аллеи, расположенной вдоль улицы Бельведерской, где находится российское посольство.
В материале отмечается, что в Топонимическом комитете городского совета польской столицы выступили против такого шага: предложение не прошло оценку депутатами центрального района города, получило отрицательный отзыв юридического бюро мэрии и экспертов городской топонимической комиссии. Последние сочли название неудачным, а сам объект — недостойным.
Читатели также остались не в восторге от решения властей.
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"Может, вместо этой инфантильной склоки подумать об эффективной противоракетной обороне?" — спросил szasza.
Juda предложил переименовать другой объект — посвятить жертвам педофилов улицу у епископата.
"Боже, что за ребячество. Собрались менять указатели. Назло маме отморожу уши. Им там заняться нечем?" — возмутился eufemizm.
Lukasz_K указал на излишнюю помпезность названия для "тротуара" и с иронией предложил выдать премии городским депутатам.
"И директорам продовольственных магазинов, которые переименовывают "русские пельмени" в "украинские", — добавил юзер.
"Выстрел мимо цели", — написал MarcinPZSS.
Он пояснил, что российское посольство от решения городского совета адрес не поменяло и по-прежнему располагается на улице Бельведерской.
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Как отмечали в МИД России, Варшава занимается разрушением отношений с Москвой. По словам зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева, Польша ведет проамериканскую "отмороженно русофобскую политику на протяжении десяти лет", такой курс не что иное, как "политическая имбецильность".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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