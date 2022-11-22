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Варшава признала факт разговора президента Дуды с российскими пранкерами - РИА Новости, 22.11.2022
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Варшава признала факт разговора президента Дуды с российскими пранкерами
Варшава признала факт разговора президента Дуды с российскими пранкерами - РИА Новости, 22.11.2022
Варшава признала факт разговора президента Дуды с российскими пранкерами
Варшава признала факт разговора президента Польши Анджея Дуды с российскими пранкерами, следует из сообщения канцелярии польского президента. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T14:48
2022-11-22T14:48
в мире
эммануэль макрон
владимир зеленский
варшава
россия
польша
rutube
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ВАРШАВА, 22 ноя – РИА Новости. Варшава признала факт разговора президента Польши Анджея Дуды с российскими пранкерами, следует из сообщения канцелярии польского президента."После взрыва ракеты в Пшеводуве, во время продолжающихся разговоров с главами государств и главами правительств произошел разговор с человеком, выдающим себя за президента Франции Эммануэля Макрона", - говорится в сообщении.В канцелярии президента утверждают, что Дуда во время разговора заподозрил обман."Во время звонка президент Анджей Дуда сориентировался по необычному способу ведения разговора собеседником, что могла произойти попытка обмана, и закончил разговор", - говорится в сообщении.В настоящее время канцелярия президента при помощи соответствующих служб выясняют подробности случившегося.Ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда в разговоре с российскими пранкерами, которые представились президентом Франции Эммануэлем Макроном, заявил, что не хочет войны с Россией из-за "ракетного инцидента".Разговор Вована и Лексуса с Дудой был записан 15 ноября, в день, когда произошёл инцидент. Запись их диалога выложена в аккаунте пранкеров в Rutube.По словам Дуды, Владимир Зеленский обвиняет Россию в произошедшем.Также Дуда отметил, что его больше волнует возможность ядерной катастрофы из-за атаки на украинские АЭС, чем "грязной бомбы".Вечером 15 ноября на территории Польши недалеко от границы с Украиной упала ракета — погибли два человека. Изначально были предположения о российских ракетах. Однако позднее президент Польши Анджей Дуда заявил, что у него нет никаких доказательств, что упавшая ракета была российской, а "высока вероятность" того, что она принадлежала ПВО Украины. В НАТО озвучили похожие данные. Минобороны России заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось. МИД РФ в заявлении по "ракетному инциденту" выразил уверенность, что беспристрастное расследование и обнародование его результатов разоблачат "провокацию".
https://radiosputnik.ria.ru/20221122/polsha-1833307358.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221122/duda-1833264598.html
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в мире, эммануэль макрон, владимир зеленский, варшава, россия, польша, rutube, нато, анджей дуда
В мире, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Варшава, Россия, Польша, Rutube, НАТО, Анджей Дуда
14:48 22.11.2022
 
Варшава признала факт разговора президента Дуды с российскими пранкерами

Варшава признала факт разговора президента Польши Анджея Дуды с российскими пранкерами

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
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ВАРШАВА, 22 ноя – РИА Новости. Варшава признала факт разговора президента Польши Анджея Дуды с российскими пранкерами, следует из сообщения канцелярии польского президента.
"После взрыва ракеты в Пшеводуве, во время продолжающихся разговоров с главами государств и главами правительств произошел разговор с человеком, выдающим себя за президента Франции Эммануэля Макрона", - говорится в сообщении.
Президент Польши Анджей Дуда на саммите стран-участниц НАТО в Брюсселе. 12 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
12:13В мире
Президент Польши заявил, что не хочет эскалации конфликта с РФ
В канцелярии президента утверждают, что Дуда во время разговора заподозрил обман.
"Во время звонка президент Анджей Дуда сориентировался по необычному способу ведения разговора собеседником, что могла произойти попытка обмана, и закончил разговор", - говорится в сообщении.
В настоящее время канцелярия президента при помощи соответствующих служб выясняют подробности случившегося.
Ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда в разговоре с российскими пранкерами, которые представились президентом Франции Эммануэлем Макроном, заявил, что не хочет войны с Россией из-за "ракетного инцидента".
Разговор Вована и Лексуса с Дудой был записан 15 ноября, в день, когда произошёл инцидент. Запись их диалога выложена в аккаунте пранкеров в Rutube.
По словам Дуды, Владимир Зеленский обвиняет Россию в произошедшем.
Также Дуда отметил, что его больше волнует возможность ядерной катастрофы из-за атаки на украинские АЭС, чем "грязной бомбы".
Вечером 15 ноября на территории Польши недалеко от границы с Украиной упала ракета — погибли два человека. Изначально были предположения о российских ракетах. Однако позднее президент Польши Анджей Дуда заявил, что у него нет никаких доказательств, что упавшая ракета была российской, а "высока вероятность" того, что она принадлежала ПВО Украины. В НАТО озвучили похожие данные. Минобороны России заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось. МИД РФ в заявлении по "ракетному инциденту" выразил уверенность, что беспристрастное расследование и обнародование его результатов разоблачат "провокацию".
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
10:03В мире
Дуда побеседовал с "Макроном" о ситуации с упавшей в Польше ракетой
 
В миреЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийВаршаваРоссияПольшаRutubeНАТОАнджей Дуда
 
 
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