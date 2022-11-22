Варшава признала факт разговора президента Дуды с российскими пранкерами
Варшава признала факт разговора президента Польши Анджея Дуды с российскими пранкерами
Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
ВАРШАВА, 22 ноя – РИА Новости. Варшава признала факт разговора президента Польши Анджея Дуды с российскими пранкерами, следует из сообщения канцелярии польского президента.
"После взрыва ракеты в Пшеводуве, во время продолжающихся разговоров с главами государств и главами правительств произошел разговор с человеком, выдающим себя за президента Франции Эммануэля Макрона", - говорится в сообщении.
В канцелярии президента утверждают, что Дуда во время разговора заподозрил обман.
"Во время звонка президент Анджей Дуда сориентировался по необычному способу ведения разговора собеседником, что могла произойти попытка обмана, и закончил разговор", - говорится в сообщении.
В настоящее время канцелярия президента при помощи соответствующих служб выясняют подробности случившегося.
Ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда в разговоре с российскими пранкерами, которые представились президентом Франции Эммануэлем Макроном, заявил, что не хочет войны с Россией из-за "ракетного инцидента".
Разговор Вована и Лексуса с Дудой был записан 15 ноября, в день, когда произошёл инцидент. Запись их диалога выложена в аккаунте пранкеров в Rutube.
По словам Дуды, Владимир Зеленский обвиняет Россию в произошедшем.
Также Дуда отметил, что его больше волнует возможность ядерной катастрофы из-за атаки на украинские АЭС, чем "грязной бомбы".
Вечером 15 ноября на территории Польши недалеко от границы с Украиной упала ракета — погибли два человека. Изначально были предположения о российских ракетах. Однако позднее президент Польши Анджей Дуда заявил, что у него нет никаких доказательств, что упавшая ракета была российской, а "высока вероятность" того, что она принадлежала ПВО Украины. В НАТО озвучили похожие данные. Минобороны России заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось. МИД РФ в заявлении по "ракетному инциденту" выразил уверенность, что беспристрастное расследование и обнародование его результатов разоблачат "провокацию".