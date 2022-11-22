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МИД обвинил Польшу в разрушении ОБСЕ - РИА Новости, 22.11.2022
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МИД обвинил Польшу в разрушении ОБСЕ
МИД обвинил Польшу в разрушении ОБСЕ - РИА Новости, 22.11.2022
МИД обвинил Польшу в разрушении ОБСЕ
Отказывая российской делегации во главе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в участии в СМИД Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Польша... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T11:33
2022-11-22T11:33
в мире
мария захарова
польша
россия
обсе
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
европа
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Отказывая российской делегации во главе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в участии в СМИД Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Польша разрушает саму эту организацию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Речь идёт не просто о Польше как о государстве, а как о стране, которая председательствует в ОБСЕ и должна обеспечить равные условия работы всех стран-членов. Польша наносит удар по самой системе организации, по безопасности и сотрудничеству в Европе", - заявила Захарова журналистам.Она напомнила, что ОБСЕ и создавалась как дискуссионная площадка для разных стран и политиков с разными взглядами."Сегодня польское председательство фактически уничтожает эту переговорную площадку", - заявила Захарова.Ранее стало известно о решении Польши, являющейся действующим председателем ОБСЕ, отказать министру иностранных дел Российской Федерации Сергею Лаврову в участии в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в городе Лодзь 1-2 декабря. Российскую делегацию на СМИД ОБСЕ возглавит постоянный представитель при ОБСЕ Александр Лукашевич.
https://ria.ru/20221121/polsha-1833177730.html
https://ria.ru/20221121/lukashenko-1833040335.html
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в мире, мария захарова, польша, россия, обсе, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), европа
В мире, Мария Захарова, Польша, Россия, ОБСЕ, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Европа
11:33 22.11.2022
 
МИД обвинил Польшу в разрушении ОБСЕ

Представитель МИД Захарова: Польша разрушает ОБСЕ и всю систему безопасности в Европе

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Отказывая российской делегации во главе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в участии в СМИД Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Польша разрушает саму эту организацию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Речь идёт не просто о Польше как о государстве, а как о стране, которая председательствует в ОБСЕ и должна обеспечить равные условия работы всех стран-членов. Польша наносит удар по самой системе организации, по безопасности и сотрудничеству в Европе", - заявила Захарова журналистам.
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Она напомнила, что ОБСЕ и создавалась как дискуссионная площадка для разных стран и политиков с разными взглядами.
"Сегодня польское председательство фактически уничтожает эту переговорную площадку", - заявила Захарова.
Ранее стало известно о решении Польши, являющейся действующим председателем ОБСЕ, отказать министру иностранных дел Российской Федерации Сергею Лаврову в участии в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в городе Лодзь 1-2 декабря. Российскую делегацию на СМИД ОБСЕ возглавит постоянный представитель при ОБСЕ Александр Лукашевич.
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В миреМария ЗахароваПольшаРоссияОБСЕМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Европа
 
 
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