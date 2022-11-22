https://ria.ru/20221122/polsha-1833294316.html

МИД обвинил Польшу в разрушении ОБСЕ

МИД обвинил Польшу в разрушении ОБСЕ - РИА Новости, 22.11.2022

МИД обвинил Польшу в разрушении ОБСЕ

Отказывая российской делегации во главе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в участии в СМИД Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Польша... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T11:33

2022-11-22T11:33

2022-11-22T11:33

в мире

мария захарова

польша

россия

обсе

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825484611_0:419:2048:1571_1920x0_80_0_0_2079535d99d892ba1e374d3344e20a22.jpg

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Отказывая российской делегации во главе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в участии в СМИД Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Польша разрушает саму эту организацию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Речь идёт не просто о Польше как о государстве, а как о стране, которая председательствует в ОБСЕ и должна обеспечить равные условия работы всех стран-членов. Польша наносит удар по самой системе организации, по безопасности и сотрудничеству в Европе", - заявила Захарова журналистам.Она напомнила, что ОБСЕ и создавалась как дискуссионная площадка для разных стран и политиков с разными взглядами."Сегодня польское председательство фактически уничтожает эту переговорную площадку", - заявила Захарова.Ранее стало известно о решении Польши, являющейся действующим председателем ОБСЕ, отказать министру иностранных дел Российской Федерации Сергею Лаврову в участии в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в городе Лодзь 1-2 декабря. Российскую делегацию на СМИД ОБСЕ возглавит постоянный представитель при ОБСЕ Александр Лукашевич.

https://ria.ru/20221121/polsha-1833177730.html

https://ria.ru/20221121/lukashenko-1833040335.html

польша

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, мария захарова, польша, россия, обсе, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), европа