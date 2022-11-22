https://ria.ru/20221122/poezd-1833343062.html
В новосибирском метрополитене запустили "Поезд региональных брендов"
В новосибирском метрополитене запустили "Поезд региональных брендов" - РИА Новости, 22.11.2022
В новосибирском метрополитене запустили "Поезд региональных брендов"
Презентация "Поезда региональных брендов" с самыми известными марками товаров, производящимся в Новосибирской области, состоялась во вторник в метрополитене... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T13:49
2022-11-22T13:49
2022-11-22T13:49
экономика
новосибирская область
новосибирск
андрей травников
россия
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НОВОСИБИРСК, 22 ноя – РИА Новости. Презентация "Поезда региональных брендов" с самыми известными марками товаров, производящимся в Новосибирской области, состоялась во вторник в метрополитене Новосибирска, сообщает облправительство.Представляя поезд, губернатор Новосибирской области Андрей Травников пояснил, что поезд брендов – совместный проект правительства области, Сибирского центра Федерального института промышленной собственности (ФИПС) и Роспатента."Проект направлен на то, чтобы привлечь внимание к такой важной деятельности, как регистрация товарных знаков, собственных брендов, патентов на открытия, изобретения. Кроме того, для нас это еще одна возможность напомнить об особенностях Новосибирской области, которая вот уже 85 лет развивается быстрее, чем многие регионы нашей страны. Развивается не за счет сырьевой составляющей или индустриальной основы, а за счет человеческого капитала", - сказал он.Глава региона отметил, что в оформлении поезда представлены только некоторые из марок, самые известные в регионе, однако таких брендов в Новосибирской области десятки тысяч, это знаковый сегмент нашей экономики. Значимость идеи поезда брендов для региона – в продвижении имиджа области, подтверждении формирования комфортного инвестиционного и бизнес-климата, добавил он.Благодаря запуску проекта новосибирцы могут больше узнать о таких региональных товарных знаках, как "Купино" (производит молочную продукцию), "Белое дерево" (производитель фруктовых батончиков на основе сухофруктов), НГТУ, "Новосибирская область Сибирь Здесь", "Новосибирь". Представлена информация о "Карачинской", "Дупленской" и "Доволенской" минеральной воде, санаториях "Озеро Карачи", Доволенский и Краснозерский, "Ордынской росписи", "Федосихинских пельменях".Директор ФИПС Олег Неретин пояснил, что у Новосибирской области виден рост, и региону есть, куда двигаться в сфере регистрации региональных брендов.
https://ria.ru/20221117/dorogi-1832151488.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, новосибирская область, новосибирск, андрей травников, россия
Экономика, Новосибирская область, Новосибирск, Андрей Травников, Россия
В новосибирском метрополитене запустили "Поезд региональных брендов"
В новосибирском метрополитене запустили "Поезд региональных брендов" с марками из региона
НОВОСИБИРСК, 22 ноя – РИА Новости.
Презентация "Поезда региональных брендов" с самыми известными марками товаров, производящимся в Новосибирской области, состоялась во вторник в метрополитене Новосибирска, сообщает облправительство
.
Представляя поезд, губернатор Новосибирской области Андрей Травников
пояснил, что поезд брендов – совместный проект правительства области, Сибирского центра Федерального института промышленной собственности (ФИПС) и Роспатента
.
"Проект направлен на то, чтобы привлечь внимание к такой важной деятельности, как регистрация товарных знаков, собственных брендов, патентов на открытия, изобретения. Кроме того, для нас это еще одна возможность напомнить об особенностях Новосибирской области, которая вот уже 85 лет развивается быстрее, чем многие регионы нашей страны. Развивается не за счет сырьевой составляющей или индустриальной основы, а за счет человеческого капитала", - сказал он.
Глава региона отметил, что в оформлении поезда представлены только некоторые из марок, самые известные в регионе, однако таких брендов в Новосибирской области десятки тысяч, это знаковый сегмент нашей экономики. Значимость идеи поезда брендов для региона – в продвижении имиджа области, подтверждении формирования комфортного инвестиционного и бизнес-климата, добавил он.
Благодаря запуску проекта новосибирцы могут больше узнать о таких региональных товарных знаках, как "Купино" (производит молочную продукцию), "Белое дерево" (производитель фруктовых батончиков на основе сухофруктов), НГТУ, "Новосибирская область Сибирь Здесь", "Новосибирь". Представлена информация о "Карачинской", "Дупленской" и "Доволенской" минеральной воде, санаториях "Озеро Карачи", Доволенский и Краснозерский, "Ордынской росписи", "Федосихинских пельменях".
Директор ФИПС Олег Неретин пояснил, что у Новосибирской области виден рост, и региону есть, куда двигаться в сфере регистрации региональных брендов.