https://ria.ru/20221122/poddelki-1833318814.html

Wildberries обратится в суд из-за информации о продаже "подделок Adidas"

Wildberries обратится в суд из-за информации о продаже "подделок Adidas" - РИА Новости, 22.11.2022

Wildberries обратится в суд из-за информации о продаже "подделок Adidas"

Административного дело в отношении маркетплейса Wildberries о продаже реплик немецкого бренда спортивной одежды и аксессуаров Adidas заведено не было, юристы... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T12:48

2022-11-22T12:48

2022-11-22T12:48

происшествия

wildberries

adidas ag

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Административного дело в отношении маркетплейса Wildberries о продаже реплик немецкого бренда спортивной одежды и аксессуаров Adidas заведено не было, юристы компании собирают документы для обращения в суд в целях защиты репутации, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."Обратились в правоохранительные органы: как и предполагали, никакого административного дела в отношении Wildberries не было, как и, очевидно, не было так называемых "контрольных закупок" и "экспертиз". …Кроме того, как мы ранее сообщали, мы не закупаем крупные бренды у мелких предпринимателей и не перепродаем их, а сотрудничаем с официальными дистрибьюторами и производителями", - говорится в сообщении.Ранее в понедельник в ряде Telegram-каналов появилась информация, что на Wildberries завели административное дело за продажу неоригинальной продукции бренда Adidas. Отмечалось, что полицейские отправили товар на экспертизу, которая показала, что это копия с незаконно нанесённым товарным знаком. Позже в пресс-службе маркетплейса заявили, что информация о продаже Wildberries реплик Adidas не соответствует действительности."Наша юридическая служба уже изучает все обстоятельства этого "информационного повода" для защиты репутации компании в судебном порядке и проверяет наличие клеветы в соответствии со статье 128.1. УК РФ", - добавили в Wildberries.

https://ria.ru/20221016/marketpleys-1824081891.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, wildberries, adidas ag