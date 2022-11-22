https://ria.ru/20221122/poddelki-1833318814.html
Wildberries обратится в суд из-за информации о продаже "подделок Adidas"
Wildberries обратится в суд из-за информации о продаже "подделок Adidas" - РИА Новости, 22.11.2022
Wildberries обратится в суд из-за информации о продаже "подделок Adidas"
Административного дело в отношении маркетплейса Wildberries о продаже реплик немецкого бренда спортивной одежды и аксессуаров Adidas заведено не было, юристы... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T12:48
2022-11-22T12:48
2022-11-22T12:48
происшествия
wildberries
adidas ag
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Административного дело в отношении маркетплейса Wildberries о продаже реплик немецкого бренда спортивной одежды и аксессуаров Adidas заведено не было, юристы компании собирают документы для обращения в суд в целях защиты репутации, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."Обратились в правоохранительные органы: как и предполагали, никакого административного дела в отношении Wildberries не было, как и, очевидно, не было так называемых "контрольных закупок" и "экспертиз". …Кроме того, как мы ранее сообщали, мы не закупаем крупные бренды у мелких предпринимателей и не перепродаем их, а сотрудничаем с официальными дистрибьюторами и производителями", - говорится в сообщении.Ранее в понедельник в ряде Telegram-каналов появилась информация, что на Wildberries завели административное дело за продажу неоригинальной продукции бренда Adidas. Отмечалось, что полицейские отправили товар на экспертизу, которая показала, что это копия с незаконно нанесённым товарным знаком. Позже в пресс-службе маркетплейса заявили, что информация о продаже Wildberries реплик Adidas не соответствует действительности."Наша юридическая служба уже изучает все обстоятельства этого "информационного повода" для защиты репутации компании в судебном порядке и проверяет наличие клеветы в соответствии со статье 128.1. УК РФ", - добавили в Wildberries.
https://ria.ru/20221016/marketpleys-1824081891.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, wildberries, adidas ag
Происшествия, Wildberries, Adidas AG
Wildberries обратится в суд из-за информации о продаже "подделок Adidas"
Wildberries будет защищать репутацию в суде из-за информации о продаже "подделок Adidas"
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Административного дело в отношении маркетплейса Wildberries о продаже реплик немецкого бренда спортивной одежды и аксессуаров Adidas заведено не было, юристы компании собирают документы для обращения в суд в целях защиты репутации, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Обратились в правоохранительные органы: как и предполагали, никакого административного дела в отношении Wildberries не было, как и, очевидно, не было так называемых "контрольных закупок" и "экспертиз". …Кроме того, как мы ранее сообщали, мы не закупаем крупные бренды у мелких предпринимателей и не перепродаем их, а сотрудничаем с официальными дистрибьюторами и производителями", - говорится в сообщении.
Ранее в понедельник в ряде Telegram-каналов появилась информация, что на Wildberries завели административное дело за продажу неоригинальной продукции бренда Adidas. Отмечалось, что полицейские отправили товар на экспертизу, которая показала, что это копия с незаконно нанесённым товарным знаком. Позже в пресс-службе маркетплейса заявили, что информация о продаже Wildberries реплик Adidas не соответствует действительности.
"Наша юридическая служба уже изучает все обстоятельства этого "информационного повода" для защиты репутации компании в судебном порядке и проверяет наличие клеветы в соответствии со статье 128.1. УК РФ", - добавили в Wildberries.