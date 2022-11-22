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В ПМР поступил транш российской финпомощи для доплаты пенсионерам - РИА Новости, 22.11.2022
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В ПМР поступил транш российской финпомощи для доплаты пенсионерам
В ПМР поступил транш российской финпомощи для доплаты пенсионерам - РИА Новости, 22.11.2022
В ПМР поступил транш российской финпомощи для доплаты пенсионерам
Очередной транш российской финансовой помощи поступил в непризнанную Приднестровскую Молдавскую республику (ПМР)для выплаты ежемесячных надбавок пенсионерам,... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T12:57
2022-11-22T12:57
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вадим красносельский
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ТИРАСПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости. Очередной транш российской финансовой помощи поступил в непризнанную Приднестровскую Молдавскую республику (ПМР)для выплаты ежемесячных надбавок пенсионерам, сообщила во вторник пресс-служба главы ПМР Вадима Красносельского."В Приднестровье поступил очередной транш российской гуманитарной помощи – средства, предназначенные для увеличения размера пенсионных выплат. Вадим Красносельский поручил безотлагательно начать выплаты. Профильные службы приступили к подготовительным мероприятиям. Деньги начнут выдавать уже в текущем месяце", - говорится в сообщении.Отмечается, что надбавка, как и прежде, составляет 150 приднестровских рублей (750 российских рублей).Россия оказывает финансовую помощь Приднестровью с 2008 года. Свыше 140 тысяч пенсионеров республики получают ежемесячно доплату за счет гуманитарной помощи из России. Доплату получают пенсионеры, достигшие 60-летнего (мужчины) и 55-летнего (женщины) возраста, независимо от гражданства.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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в мире, вадим красносельский, молдавия, россия, ссср
В мире, Вадим Красносельский, Молдавия, Россия, СССР
12:57 22.11.2022
 
В ПМР поступил транш российской финпомощи для доплаты пенсионерам

В ПМР поступил транш российской финпомощи для ежемесячных надбавок пенсионерам

© Sputnik / Mihai CarausТирасполь
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
Тирасполь. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости. Очередной транш российской финансовой помощи поступил в непризнанную Приднестровскую Молдавскую республику (ПМР)для выплаты ежемесячных надбавок пенсионерам, сообщила во вторник пресс-служба главы ПМР Вадима Красносельского.
"В Приднестровье поступил очередной транш российской гуманитарной помощи – средства, предназначенные для увеличения размера пенсионных выплат. Вадим Красносельский поручил безотлагательно начать выплаты. Профильные службы приступили к подготовительным мероприятиям. Деньги начнут выдавать уже в текущем месяце", - говорится в сообщении.
Отмечается, что надбавка, как и прежде, составляет 150 приднестровских рублей (750 российских рублей).
Россия оказывает финансовую помощь Приднестровью с 2008 года. Свыше 140 тысяч пенсионеров республики получают ежемесячно доплату за счет гуманитарной помощи из России. Доплату получают пенсионеры, достигшие 60-летнего (мужчины) и 55-летнего (женщины) возраста, независимо от гражданства.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Дом Советов в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
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МИД ПМР: Молдавия пытается посеять панику среди жителей Приднестровья
 
В миреВадим КрасносельскийМолдавияРоссияСССР
 
 
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