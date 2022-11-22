В ПМР поступил транш российской финпомощи для доплаты пенсионерам
В ПМР поступил транш российской финпомощи для ежемесячных надбавок пенсионерам
© Sputnik / Mihai CarausТирасполь
© Sputnik / Mihai Caraus
Тирасполь. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости. Очередной транш российской финансовой помощи поступил в непризнанную Приднестровскую Молдавскую республику (ПМР)для выплаты ежемесячных надбавок пенсионерам, сообщила во вторник пресс-служба главы ПМР Вадима Красносельского.
"В Приднестровье поступил очередной транш российской гуманитарной помощи – средства, предназначенные для увеличения размера пенсионных выплат. Вадим Красносельский поручил безотлагательно начать выплаты. Профильные службы приступили к подготовительным мероприятиям. Деньги начнут выдавать уже в текущем месяце", - говорится в сообщении.
Отмечается, что надбавка, как и прежде, составляет 150 приднестровских рублей (750 российских рублей).
Россия оказывает финансовую помощь Приднестровью с 2008 года. Свыше 140 тысяч пенсионеров республики получают ежемесячно доплату за счет гуманитарной помощи из России. Доплату получают пенсионеры, достигшие 60-летнего (мужчины) и 55-летнего (женщины) возраста, независимо от гражданства.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.