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В ПМР поступил транш российской финпомощи для доплаты пенсионерам

В ПМР поступил транш российской финпомощи для доплаты пенсионерам - РИА Новости, 22.11.2022

В ПМР поступил транш российской финпомощи для доплаты пенсионерам

Очередной транш российской финансовой помощи поступил в непризнанную Приднестровскую Молдавскую республику (ПМР)для выплаты ежемесячных надбавок пенсионерам,... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T12:57

2022-11-22T12:57

2022-11-22T12:57

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ТИРАСПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости. Очередной транш российской финансовой помощи поступил в непризнанную Приднестровскую Молдавскую республику (ПМР)для выплаты ежемесячных надбавок пенсионерам, сообщила во вторник пресс-служба главы ПМР Вадима Красносельского."В Приднестровье поступил очередной транш российской гуманитарной помощи – средства, предназначенные для увеличения размера пенсионных выплат. Вадим Красносельский поручил безотлагательно начать выплаты. Профильные службы приступили к подготовительным мероприятиям. Деньги начнут выдавать уже в текущем месяце", - говорится в сообщении.Отмечается, что надбавка, как и прежде, составляет 150 приднестровских рублей (750 российских рублей).Россия оказывает финансовую помощь Приднестровью с 2008 года. Свыше 140 тысяч пенсионеров республики получают ежемесячно доплату за счет гуманитарной помощи из России. Доплату получают пенсионеры, достигшие 60-летнего (мужчины) и 55-летнего (женщины) возраста, независимо от гражданства.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20221118/pridnestrove-1832646831.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, вадим красносельский, молдавия, россия, ссср