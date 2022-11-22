17:06 22.11.2022 (обновлено: 17:40 22.11.2022)
СПЧ будет фиксировать все вопиющие нарушения Киевом прав военнопленных
СПЧ будет направлять материалы о нарушениях Киевом прав пленных в международные структуры
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкРодные и близкие общаются с вернувшимися из плена бойцами в Новоазовске Донецкой народной республики
Родные и близкие общаются с вернувшимися из плена бойцами в Новоазовске Донецкой народной республики. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте (СПЧ) РФ продолжит собирать сведения о нарушениях прав российских военнопленных со стороны украинских войск и нацформирований, а также составит бюллетень, посвященный этой теме, сообщила пресс-служба Совета.
"Российские правозащитники намерены и впредь фиксировать все случаи появления информации о казнях, пытках и негуманном обращении с пленными со стороны украинских националистов. В том числе это касается видеозаписи о расстреле безоружных россиян, появившейся в Telegram-каналах 22 ноября. Собранные сведения будут включаться в очередной бюллетень, посвященный нарушениям прав человека украинскими войсками и нацформированиями", - говорится в Telegram-канале Совета.
В СПЧ на регулярной основе обобщают подобные материалы и направляют их "в компетентные" международные структуры, общественные организации, иностранные посольства и ведущие мировые СМИ, отмечается в сообщении.
"Ранее несколько обращений о зверствах ВСУ Валерий Фадеев направил в профильные международные организации (ООН, ОБСЕ, Совет Европы, Евросоюз и другие). Целый ряд фактов уже был подтвержден и признан на уровне ООН", - добавили в Совете.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что украинские военные намеренно убили попавших в плен 10 российских военнослужащих.
Видео, на котором украинские военные расстреливают российских, сдавшихся в плен и лежащих на земле, появилось в пятницу в интернете. По информации председателя СПЧ Валерия Фадеева, это произошло в Макеевке. Глава СПЧ назвал этот инцидент демонстративным вызывающим преступлением и заявил, что потребует провести международное расследование. Видео СПЧ отправил в управление верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет Красного Креста и другие организации. Позже СК России возбудил уголовное дело по данному факту.
Позже Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела представителями Украины пленных российских военнослужащих.