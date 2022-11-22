https://ria.ru/20221122/plennye-1833429874.html

СПЧ будет фиксировать все вопиющие нарушения Киевом прав военнопленных

СПЧ будет фиксировать все вопиющие нарушения Киевом прав военнопленных - РИА Новости, 22.11.2022

СПЧ будет фиксировать все вопиющие нарушения Киевом прав военнопленных

Совет по правам человека при президенте (СПЧ) РФ продолжит собирать сведения о нарушениях прав российских военнопленных со стороны украинских войск и... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T17:06

2022-11-22T17:06

2022-11-22T17:40

специальная военная операция на украине

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совет европы

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте (СПЧ) РФ продолжит собирать сведения о нарушениях прав российских военнопленных со стороны украинских войск и нацформирований, а также составит бюллетень, посвященный этой теме, сообщила пресс-служба Совета."Российские правозащитники намерены и впредь фиксировать все случаи появления информации о казнях, пытках и негуманном обращении с пленными со стороны украинских националистов. В том числе это касается видеозаписи о расстреле безоружных россиян, появившейся в Telegram-каналах 22 ноября. Собранные сведения будут включаться в очередной бюллетень, посвященный нарушениям прав человека украинскими войсками и нацформированиями", - говорится в Telegram-канале Совета.В СПЧ на регулярной основе обобщают подобные материалы и направляют их "в компетентные" международные структуры, общественные организации, иностранные посольства и ведущие мировые СМИ, отмечается в сообщении."Ранее несколько обращений о зверствах ВСУ Валерий Фадеев направил в профильные международные организации (ООН, ОБСЕ, Совет Европы, Евросоюз и другие). Целый ряд фактов уже был подтвержден и признан на уровне ООН", - добавили в Совете.Ранее в Минобороны РФ заявили, что украинские военные намеренно убили попавших в плен 10 российских военнослужащих.Видео, на котором украинские военные расстреливают российских, сдавшихся в плен и лежащих на земле, появилось в пятницу в интернете. По информации председателя СПЧ Валерия Фадеева, это произошло в Макеевке. Глава СПЧ назвал этот инцидент демонстративным вызывающим преступлением и заявил, что потребует провести международное расследование. Видео СПЧ отправил в управление верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет Красного Креста и другие организации. Позже СК России возбудил уголовное дело по данному факту.Позже Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела представителями Украины пленных российских военнослужащих.

https://ria.ru/20221121/nato-1833217582.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

киев, общество, валерий фадеев, россия, макеевка, украина, совет европы, обсе, оон