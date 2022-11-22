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СПЧ будет фиксировать все вопиющие нарушения Киевом прав военнопленных - РИА Новости, 22.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221122/plennye-1833429874.html
СПЧ будет фиксировать все вопиющие нарушения Киевом прав военнопленных
СПЧ будет фиксировать все вопиющие нарушения Киевом прав военнопленных - РИА Новости, 22.11.2022
СПЧ будет фиксировать все вопиющие нарушения Киевом прав военнопленных
Совет по правам человека при президенте (СПЧ) РФ продолжит собирать сведения о нарушениях прав российских военнопленных со стороны украинских войск и... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T17:06
2022-11-22T17:40
специальная военная операция на украине
киев
общество
валерий фадеев
россия
макеевка
украина
совет европы
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте (СПЧ) РФ продолжит собирать сведения о нарушениях прав российских военнопленных со стороны украинских войск и нацформирований, а также составит бюллетень, посвященный этой теме, сообщила пресс-служба Совета."Российские правозащитники намерены и впредь фиксировать все случаи появления информации о казнях, пытках и негуманном обращении с пленными со стороны украинских националистов. В том числе это касается видеозаписи о расстреле безоружных россиян, появившейся в Telegram-каналах 22 ноября. Собранные сведения будут включаться в очередной бюллетень, посвященный нарушениям прав человека украинскими войсками и нацформированиями", - говорится в Telegram-канале Совета.В СПЧ на регулярной основе обобщают подобные материалы и направляют их "в компетентные" международные структуры, общественные организации, иностранные посольства и ведущие мировые СМИ, отмечается в сообщении."Ранее несколько обращений о зверствах ВСУ Валерий Фадеев направил в профильные международные организации (ООН, ОБСЕ, Совет Европы, Евросоюз и другие). Целый ряд фактов уже был подтвержден и признан на уровне ООН", - добавили в Совете.Ранее в Минобороны РФ заявили, что украинские военные намеренно убили попавших в плен 10 российских военнослужащих.Видео, на котором украинские военные расстреливают российских, сдавшихся в плен и лежащих на земле, появилось в пятницу в интернете. По информации председателя СПЧ Валерия Фадеева, это произошло в Макеевке. Глава СПЧ назвал этот инцидент демонстративным вызывающим преступлением и заявил, что потребует провести международное расследование. Видео СПЧ отправил в управление верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет Красного Креста и другие организации. Позже СК России возбудил уголовное дело по данному факту.Позже Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела представителями Украины пленных российских военнослужащих.
https://ria.ru/20221121/nato-1833217582.html
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киев, общество, валерий фадеев, россия, макеевка, украина, совет европы, обсе, оон
Специальная военная операция на Украине, Киев, Общество, Валерий Фадеев, Россия, Макеевка, Украина, Совет Европы, ОБСЕ, ООН
17:06 22.11.2022 (обновлено: 17:40 22.11.2022)
 
СПЧ будет фиксировать все вопиющие нарушения Киевом прав военнопленных

СПЧ будет направлять материалы о нарушениях Киевом прав пленных в международные структуры

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкРодные и близкие общаются с вернувшимися из плена бойцами в Новоазовске Донецкой народной республики
Родные и близкие общаются с вернувшимися из плена бойцами в Новоазовске Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Родные и близкие общаются с вернувшимися из плена бойцами в Новоазовске Донецкой народной республики. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте (СПЧ) РФ продолжит собирать сведения о нарушениях прав российских военнопленных со стороны украинских войск и нацформирований, а также составит бюллетень, посвященный этой теме, сообщила пресс-служба Совета.
"Российские правозащитники намерены и впредь фиксировать все случаи появления информации о казнях, пытках и негуманном обращении с пленными со стороны украинских националистов. В том числе это касается видеозаписи о расстреле безоружных россиян, появившейся в Telegram-каналах 22 ноября. Собранные сведения будут включаться в очередной бюллетень, посвященный нарушениям прав человека украинскими войсками и нацформированиями", - говорится в Telegram-канале Совета.
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
Вчера, 21:59Специальная военная операция на Украине
RT: украинцы, расстрелявшие российских пленных, тесно сотрудничают с НАТО
В СПЧ на регулярной основе обобщают подобные материалы и направляют их "в компетентные" международные структуры, общественные организации, иностранные посольства и ведущие мировые СМИ, отмечается в сообщении.
"Ранее несколько обращений о зверствах ВСУ Валерий Фадеев направил в профильные международные организации (ООН, ОБСЕ, Совет Европы, Евросоюз и другие). Целый ряд фактов уже был подтвержден и признан на уровне ООН", - добавили в Совете.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что украинские военные намеренно убили попавших в плен 10 российских военнослужащих.
Видео, на котором украинские военные расстреливают российских, сдавшихся в плен и лежащих на земле, появилось в пятницу в интернете. По информации председателя СПЧ Валерия Фадеева, это произошло в Макеевке. Глава СПЧ назвал этот инцидент демонстративным вызывающим преступлением и заявил, что потребует провести международное расследование. Видео СПЧ отправил в управление верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет Красного Креста и другие организации. Позже СК России возбудил уголовное дело по данному факту.
Позже Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела представителями Украины пленных российских военнослужащих.
Руководитель фракции Справедливая Россия Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
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Миронов предложил вернуть смертную казнь для убийц российских пленных
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевОбществоВалерий ФадеевРоссияМакеевкаУкраинаСовет ЕвропыОБСЕООН
 
 
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