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Миронов предложил вернуть смертную казнь для убийц российских пленных

Миронов предложил вернуть смертную казнь для убийц российских пленных - РИА Новости, 22.11.2022

Миронов предложил вернуть смертную казнь для убийц российских пленных

Лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов предложил вернуть смертную казнь для лиц, причастных к расстрелам военнопленных РФ и мирных людей. РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T13:13

2022-11-22T13:13

2022-11-22T13:13

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов предложил вернуть смертную казнь для лиц, причастных к расстрелам военнопленных РФ и мирных людей.Ранее в Минобороны РФ заявили, что украинские военные намеренно убили попавших в плен 10 российских военнослужащих. Госдума ранее во вторник приняла заявление с призывом к парламентам мира осудить преступления киевского режима и содействовать привлечению к ответственности непосредственных исполнителей, виновных в расстреле российских военнопленных."Среди пленных ВСУшников есть те, кто признался в расстреле гражданских лиц и наших военных. Если следствие доказало их причастность к расстрелам военнопленных и гражданских лиц, то такие элементы, которых язык даже не повернется назвать людьми, нужно расстреливать. Наша фракция давно предлагает вернуть смертную казнь для таких варваров", - сказал Миронов журналистам.Видео, на котором украинские военные расстреливают российских, сдавшихся в плен и лежащих на земле, появилось в пятницу в интернете. По информации председателя СПЧ Валерия Фадеева, это произошло в Макеевке. Глава СПЧ назвал этот инцидент демонстративным вызывающим преступлением и заявил, что потребует провести международное расследование. Видео СПЧ отправит в управление верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет Красного Креста и другие организации. Позже СК России возбудил уголовное дело по данному факту.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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