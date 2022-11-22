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Миронов предложил вернуть смертную казнь для убийц российских пленных - РИА Новости, 22.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221122/plennye-1833327249.html
Миронов предложил вернуть смертную казнь для убийц российских пленных
Миронов предложил вернуть смертную казнь для убийц российских пленных - РИА Новости, 22.11.2022
Миронов предложил вернуть смертную казнь для убийц российских пленных
Лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов предложил вернуть смертную казнь для лиц, причастных к расстрелам военнопленных РФ и мирных людей. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T13:13
2022-11-22T13:13
специальная военная операция на украине
в мире
сергей миронов
россия
госдума рф
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов предложил вернуть смертную казнь для лиц, причастных к расстрелам военнопленных РФ и мирных людей.Ранее в Минобороны РФ заявили, что украинские военные намеренно убили попавших в плен 10 российских военнослужащих. Госдума ранее во вторник приняла заявление с призывом к парламентам мира осудить преступления киевского режима и содействовать привлечению к ответственности непосредственных исполнителей, виновных в расстреле российских военнопленных."Среди пленных ВСУшников есть те, кто признался в расстреле гражданских лиц и наших военных. Если следствие доказало их причастность к расстрелам военнопленных и гражданских лиц, то такие элементы, которых язык даже не повернется назвать людьми, нужно расстреливать. Наша фракция давно предлагает вернуть смертную казнь для таких варваров", - сказал Миронов журналистам.Видео, на котором украинские военные расстреливают российских, сдавшихся в плен и лежащих на земле, появилось в пятницу в интернете. По информации председателя СПЧ Валерия Фадеева, это произошло в Макеевке. Глава СПЧ назвал этот инцидент демонстративным вызывающим преступлением и заявил, что потребует провести международное расследование. Видео СПЧ отправит в управление верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет Красного Креста и другие организации. Позже СК России возбудил уголовное дело по данному факту.
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в мире, сергей миронов, россия, госдума рф, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сергей Миронов, Россия, Госдума РФ, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:13 22.11.2022
 
Миронов предложил вернуть смертную казнь для убийц российских пленных

Миронов предложил вернуть смертную казнь для причастных к расстрелам российских пленных

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России / Перейти в медиабанкРуководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов
Руководитель фракции Справедливая Россия Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
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Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов предложил вернуть смертную казнь для лиц, причастных к расстрелам военнопленных РФ и мирных людей.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что украинские военные намеренно убили попавших в плен 10 российских военнослужащих. Госдума ранее во вторник приняла заявление с призывом к парламентам мира осудить преступления киевского режима и содействовать привлечению к ответственности непосредственных исполнителей, виновных в расстреле российских военнопленных.
"Среди пленных ВСУшников есть те, кто признался в расстреле гражданских лиц и наших военных. Если следствие доказало их причастность к расстрелам военнопленных и гражданских лиц, то такие элементы, которых язык даже не повернется назвать людьми, нужно расстреливать. Наша фракция давно предлагает вернуть смертную казнь для таких варваров", - сказал Миронов журналистам.
Видео, на котором украинские военные расстреливают российских, сдавшихся в плен и лежащих на земле, появилось в пятницу в интернете. По информации председателя СПЧ Валерия Фадеева, это произошло в Макеевке. Глава СПЧ назвал этот инцидент демонстративным вызывающим преступлением и заявил, что потребует провести международное расследование. Видео СПЧ отправит в управление верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет Красного Креста и другие организации. Позже СК России возбудил уголовное дело по данному факту.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
Вчера, 12:50Специальная военная операция на Украине
Москва сама займется поисками убийц российских пленных, заявили в Кремле
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСергей МироновРоссияГосдума РФУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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