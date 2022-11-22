Миронов предложил вернуть смертную казнь для убийц российских пленных
Миронов предложил вернуть смертную казнь для причастных к расстрелам российских пленных
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России / Перейти в медиабанкРуководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов
Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов предложил вернуть смертную казнь для лиц, причастных к расстрелам военнопленных РФ и мирных людей.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что украинские военные намеренно убили попавших в плен 10 российских военнослужащих. Госдума ранее во вторник приняла заявление с призывом к парламентам мира осудить преступления киевского режима и содействовать привлечению к ответственности непосредственных исполнителей, виновных в расстреле российских военнопленных.
"Среди пленных ВСУшников есть те, кто признался в расстреле гражданских лиц и наших военных. Если следствие доказало их причастность к расстрелам военнопленных и гражданских лиц, то такие элементы, которых язык даже не повернется назвать людьми, нужно расстреливать. Наша фракция давно предлагает вернуть смертную казнь для таких варваров", - сказал Миронов журналистам.
Видео, на котором украинские военные расстреливают российских, сдавшихся в плен и лежащих на земле, появилось в пятницу в интернете. По информации председателя СПЧ Валерия Фадеева, это произошло в Макеевке. Глава СПЧ назвал этот инцидент демонстративным вызывающим преступлением и заявил, что потребует провести международное расследование. Видео СПЧ отправит в управление верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет Красного Креста и другие организации. Позже СК России возбудил уголовное дело по данному факту.