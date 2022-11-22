https://ria.ru/20221122/plennye-1833270280.html

Госдума приняла заявление по расстрелу российских военнопленных

Госдума приняла заявление по расстрелу российских военнопленных - РИА Новости, 22.11.2022

Госдума приняла заявление по расстрелу российских военнопленных

Госдума призвала парламенты мира осудить преступления киевского режима и содействовать наказанию виновных в расстреле российских военнопленных украинскими... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T10:32

2022-11-22T10:32

2022-11-22T11:33

госдума рф

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Госдума призвала парламенты мира осудить преступления киевского режима и содействовать наказанию виновных в расстреле российских военнопленных украинскими военными.Украина грубо нарушила международное гуманитарное право, в том числе Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными 1949 года, международные правозащитные нормы, включая Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 года, подчеркнули в Думе.Кадры расправы подтвердили нацистскую сущность киевской власти, говорится в документе. Депутаты призвали Запад отказаться от поддержки неонацистской идеологии и сегодняшней Украины, воплощающей в жизнь эти принципы.Как отметил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов, документ направят президенту, в Совет Федерации, МПА СНГ, ПАСЕ, ПА ОБСЕ, парламенты государств — членов ООН.В минувшую пятницу, 18 ноября, в интернете распространилась видеозапись, на которой украинские военные расстреливают лежащих на земле россиян, попавших в плен. Как отметили в Минобороны, бойцы ВСУ намеренно убили десять человек.По информации председателя СПЧ Валерия Фадеева, это произошло в Макеевке. Он назвал этот инцидент демонстративным вызывающим преступлением и заявил, что потребует провести международное расследование. СПЧ отправит видео в управление верховного комиссара ООН по правам человека, в ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный комитет Красного Креста и другие организации.СК возбудил уголовное дело.

https://ria.ru/20221122/ssha-1833243820.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

госдума рф, в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр