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Госдума приняла заявление по расстрелу российских военнопленных - РИА Новости, 22.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221122/plennye-1833270280.html
Госдума приняла заявление по расстрелу российских военнопленных
Госдума приняла заявление по расстрелу российских военнопленных - РИА Новости, 22.11.2022
Госдума приняла заявление по расстрелу российских военнопленных
Госдума призвала парламенты мира осудить преступления киевского режима и содействовать наказанию виновных в расстреле российских военнопленных украинскими... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T10:32
2022-11-22T11:33
госдума рф
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Госдума призвала парламенты мира осудить преступления киевского режима и содействовать наказанию виновных в расстреле российских военнопленных украинскими военными.Украина грубо нарушила международное гуманитарное право, в том числе Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными 1949 года, международные правозащитные нормы, включая Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 года, подчеркнули в Думе.Кадры расправы подтвердили нацистскую сущность киевской власти, говорится в документе. Депутаты призвали Запад отказаться от поддержки неонацистской идеологии и сегодняшней Украины, воплощающей в жизнь эти принципы.Как отметил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов, документ направят президенту, в Совет Федерации, МПА СНГ, ПАСЕ, ПА ОБСЕ, парламенты государств — членов ООН.В минувшую пятницу, 18 ноября, в интернете распространилась видеозапись, на которой украинские военные расстреливают лежащих на земле россиян, попавших в плен. Как отметили в Минобороны, бойцы ВСУ намеренно убили десять человек.По информации председателя СПЧ Валерия Фадеева, это произошло в Макеевке. Он назвал этот инцидент демонстративным вызывающим преступлением и заявил, что потребует провести международное расследование. СПЧ отправит видео в управление верховного комиссара ООН по правам человека, в ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный комитет Красного Креста и другие организации.СК возбудил уголовное дело.
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госдума рф, в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Госдума РФ, Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:32 22.11.2022 (обновлено: 11:33 22.11.2022)
 
Госдума приняла заявление по расстрелу российских военнопленных

Госдума приняла обращение к парламентам мира из-за казни военнопленных

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкФлаг над зданием Государственной думы на улице Охотный Ряд в Москве
Флаг над зданием Государственной думы на улице Охотный Ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Флаг над зданием Государственной думы на улице Охотный Ряд в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Госдума призвала парламенты мира осудить преступления киевского режима и содействовать наказанию виновных в расстреле российских военнопленных украинскими военными.

"Хладнокровные убийцы, открывшие огонь по безоружным лежащим военнопленным, были настолько уверены в своей безнаказанности, что провели видеофиксацию своих преступных действий", — сказано в заявлении.

Украина грубо нарушила международное гуманитарное право, в том числе Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными 1949 года, международные правозащитные нормы, включая Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 года, подчеркнули в Думе.
Кадры расправы подтвердили нацистскую сущность киевской власти, говорится в документе. Депутаты призвали Запад отказаться от поддержки неонацистской идеологии и сегодняшней Украины, воплощающей в жизнь эти принципы.
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
07:06
Посольство России осудило реакцию США на расстрел российских военнопленных
Как отметил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов, документ направят президенту, в Совет Федерации, МПА СНГ, ПАСЕ, ПА ОБСЕ, парламенты государств — членов ООН.
В минувшую пятницу, 18 ноября, в интернете распространилась видеозапись, на которой украинские военные расстреливают лежащих на земле россиян, попавших в плен. Как отметили в Минобороны, бойцы ВСУ намеренно убили десять человек.
По информации председателя СПЧ Валерия Фадеева, это произошло в Макеевке. Он назвал этот инцидент демонстративным вызывающим преступлением и заявил, что потребует провести международное расследование. СПЧ отправит видео в управление верховного комиссара ООН по правам человека, в ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный комитет Красного Креста и другие организации.
СК возбудил уголовное дело.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
18 ноября, 18:08Специальная военная операция на Украине
В Госдуме назвали расстрел ВСУ российских пленных фашизмом
 
Специальная военная операция на УкраинеГосдума РФВ миреРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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