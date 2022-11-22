https://ria.ru/20221122/pivo-1833484154.html

Во французских барах подорожало пиво, пишут СМИ

Во французских барах подорожало пиво, пишут СМИ - РИА Новости, 22.11.2022

Во французских барах подорожало пиво, пишут СМИ

Цена на пиво во французских барах выросла на 9% по сравнению с 2019 годом, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на исследование платформы Privateaser.com. РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T19:51

2022-11-22T19:51

2022-11-22T19:51

экономика

владимир путин

россия

париж

франция

в мире

пиво

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ПАРИЖ, 22 ноя - РИА Новости. Цена на пиво во французских барах выросла на 9% по сравнению с 2019 годом, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на исследование платформы Privateaser.com.Согласно исследованию, в ходе которого было опрошено более 1000 заведений, бары вынуждены повышать цены из-за возросших затрат на фоне инфляции. Так, с 2019 по 2022 год стоимость пива увеличилась на 9%.В среднем стакан пива объемом 500 миллилитров в Париже стоит 7,05 евро, в провинции - 5,78 евро."Кроме обычных факторов падения посещаемости в зависимости от сезона сейчас в игру вступают и другие: рост цен на энергию, инфляция... У французов больше нет прежнего желания потреблять напитки. Снижение покупательной способности неизбежно приводит к падению посещаемости", - заявил телеканалу управляющий несколькими заведениями в Париже Давид Зенуда.Годовая инфляция во Франции в октябре составила 6,2%, побив рекорд июльской инфляции в 6,1%.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за конфликта на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20221026/frantsiya-1826987373.html

https://ria.ru/20221108/parizh-1829926053.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, владимир путин, россия, париж, франция, в мире, пиво