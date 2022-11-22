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В Петербурге задержали женщину, выбросившую новорожденную дочь

В Петербурге задержали женщину, выбросившую новорожденную дочь - РИА Новости, 22.11.2022

В Петербурге задержали женщину, выбросившую новорожденную дочь

Жительница Санкт-Петербурга, которая выбросила во двор новорожденную дочь, задержана по подозрению в ее убийстве, сообщил во вторник городской главк СК РФ. РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T10:36

2022-11-22T10:36

2022-11-22T10:36

происшествия

санкт-петербург

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя — РИА Новости. Жительница Санкт-Петербурга, которая выбросила во двор новорожденную дочь, задержана по подозрению в ее убийстве, сообщил во вторник городской главк СК РФ.Тело новорожденной девочки было обнаружено 20 ноября около одного из домов по улице Достоевского. По первоначальной версии следствия, 20-летняя женщина, снимающая комнату в коммунальной квартире на пятом этаже, родила ребенка без признаков жизни, после чего, будучи в шоковом состоянии, выбросила младенца во двор. Сообщалось, что женщина госпитализирована. Уголовное дело возбуждено по статье "убийство матерью новорожденного ребенка".Как информирует ГСУСК, подозреваемая, которая сейчас задержана, выбросила во двор живого ребенка."Новорожденная девочка скончалась от полученных телесных повреждений в результате падения с большой высоты. Решается вопрос об аресте подозреваемой и предъявлении ей обвинения", - говорится в сообщении.

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происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)