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В Первомайске жители получат компенсации за утрату имущества из-за боев - РИА Новости, 22.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221122/pervomaysk-1833410087.html
В Первомайске жители получат компенсации за утрату имущества из-за боев
В Первомайске жители получат компенсации за утрату имущества из-за боев - РИА Новости, 22.11.2022
В Первомайске жители получат компенсации за утрату имущества из-за боев
Более 400 положительных решений по заявкам на выплату денежной помощи взамен утраченного имущества первой необходимости на общую сумму 40,1 миллиона рублей... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T16:12
2022-11-22T16:12
специальная военная операция на украине
первомайск
луганская народная республика
луганск
общество
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ЛУГАНСК, 22 ноя - РИА Новости. Более 400 положительных решений по заявкам на выплату денежной помощи взамен утраченного имущества первой необходимости на общую сумму 40,1 миллиона рублей приняла администрация Первомайска в ЛНР, сообщил глава города Сергей Калягин."Комиссия при администрации… за всё время работы (с августа 2022 – ред.) рассмотрела 429 заявлений жителей на оказание единовременной денежной помощи в связи с утратой имущества первой необходимости. Принято более 400 положительных решений на общую сумму 40,1 млн. руб" - сообщил Калягин в своем Telegram-канале.Отдельно Калягин упомянул рассмотрение комиссией заявлений жителей Попаснянского района, часть которого перешла в ведение мэрии Первомайска. С его слов, от жителей этого района на получение данной компенсации поступило 271 заявление. Калягин отметил, что проблема выплат "сдвинулась с "мертвой" точки"."С 14 ноября рассмотрено 61 заявление, по каждому из них принято положительное решение. Работа в данном направлении продолжается" - добавил Калягин.Ранее РИА Новости сообщали, что в августе правительство Луганской Народной Республики утвердило порядок оказания единовременной денежной помощи в связи с утратой имущества первой необходимости из-за боевых действий. Единовременная денежная помощь предоставляется в размере 100 000 российских рублей на одно домохозяйство.Как отмечалось, под имуществом первой необходимости понимается минимальный набор непродовольственных товаров общего пользования, который необходим для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. Кроме того, набор должен включать в себя не менее трех предметов первой необходимости.Первомайск – город в ЛНР, расположен в 75 километрах западнее Луганска. До начала российской спецоперации на Украине и в Донбассе население города составляло около 36 тысяч человек. Экономика ориентирована на горную промышленность. После 24 февраля линия боевого соприкосновения переместилась от Первомайска примерно на 40 километров к западу.
https://ria.ru/20221031/kompensatsii-1828283821.html
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первомайск, луганская народная республика, луганск, общество
Специальная военная операция на Украине, Первомайск, Луганская Народная Республика, Луганск, Общество
16:12 22.11.2022
 
В Первомайске жители получат компенсации за утрату имущества из-за боев

Жителям Первомайска выплатят более 40 миллионов рублей за утрату имущества из-за боев

© Фото : представительство ЛНР в СЦККПредставитель СЦКК на месте обстрела дома в Первомайске
Представитель СЦКК на месте обстрела дома в Первомайске - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© Фото : представительство ЛНР в СЦКК
Представитель СЦКК на месте обстрела дома в Первомайске. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 22 ноя - РИА Новости. Более 400 положительных решений по заявкам на выплату денежной помощи взамен утраченного имущества первой необходимости на общую сумму 40,1 миллиона рублей приняла администрация Первомайска в ЛНР, сообщил глава города Сергей Калягин.
"Комиссия при администрации… за всё время работы (с августа 2022 – ред.) рассмотрела 429 заявлений жителей на оказание единовременной денежной помощи в связи с утратой имущества первой необходимости. Принято более 400 положительных решений на общую сумму 40,1 млн. руб" - сообщил Калягин в своем Telegram-канале.
Отдельно Калягин упомянул рассмотрение комиссией заявлений жителей Попаснянского района, часть которого перешла в ведение мэрии Первомайска. С его слов, от жителей этого района на получение данной компенсации поступило 271 заявление. Калягин отметил, что проблема выплат "сдвинулась с "мертвой" точки".
"С 14 ноября рассмотрено 61 заявление, по каждому из них принято положительное решение. Работа в данном направлении продолжается" - добавил Калягин.
Разрушенные здания в Рубежном - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
31 октября, 22:49
Жителям Рубежного начали выплачивать компенсации за утрату жилья
Ранее РИА Новости сообщали, что в августе правительство Луганской Народной Республики утвердило порядок оказания единовременной денежной помощи в связи с утратой имущества первой необходимости из-за боевых действий. Единовременная денежная помощь предоставляется в размере 100 000 российских рублей на одно домохозяйство.
Как отмечалось, под имуществом первой необходимости понимается минимальный набор непродовольственных товаров общего пользования, который необходим для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. Кроме того, набор должен включать в себя не менее трех предметов первой необходимости.
Первомайск – город в ЛНР, расположен в 75 километрах западнее Луганска. До начала российской спецоперации на Украине и в Донбассе население города составляло около 36 тысяч человек. Экономика ориентирована на горную промышленность. После 24 февраля линия боевого соприкосновения переместилась от Первомайска примерно на 40 километров к западу.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
16 ноября, 19:52Специальная военная операция на Украине
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