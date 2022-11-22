https://ria.ru/20221122/pervomaysk-1833410087.html

В Первомайске жители получат компенсации за утрату имущества из-за боев

В Первомайске жители получат компенсации за утрату имущества из-за боев - РИА Новости, 22.11.2022

В Первомайске жители получат компенсации за утрату имущества из-за боев

Более 400 положительных решений по заявкам на выплату денежной помощи взамен утраченного имущества первой необходимости на общую сумму 40,1 миллиона рублей... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T16:12

2022-11-22T16:12

2022-11-22T16:12

специальная военная операция на украине

первомайск

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луганск

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ЛУГАНСК, 22 ноя - РИА Новости. Более 400 положительных решений по заявкам на выплату денежной помощи взамен утраченного имущества первой необходимости на общую сумму 40,1 миллиона рублей приняла администрация Первомайска в ЛНР, сообщил глава города Сергей Калягин."Комиссия при администрации… за всё время работы (с августа 2022 – ред.) рассмотрела 429 заявлений жителей на оказание единовременной денежной помощи в связи с утратой имущества первой необходимости. Принято более 400 положительных решений на общую сумму 40,1 млн. руб" - сообщил Калягин в своем Telegram-канале.Отдельно Калягин упомянул рассмотрение комиссией заявлений жителей Попаснянского района, часть которого перешла в ведение мэрии Первомайска. С его слов, от жителей этого района на получение данной компенсации поступило 271 заявление. Калягин отметил, что проблема выплат "сдвинулась с "мертвой" точки"."С 14 ноября рассмотрено 61 заявление, по каждому из них принято положительное решение. Работа в данном направлении продолжается" - добавил Калягин.Ранее РИА Новости сообщали, что в августе правительство Луганской Народной Республики утвердило порядок оказания единовременной денежной помощи в связи с утратой имущества первой необходимости из-за боевых действий. Единовременная денежная помощь предоставляется в размере 100 000 российских рублей на одно домохозяйство.Как отмечалось, под имуществом первой необходимости понимается минимальный набор непродовольственных товаров общего пользования, который необходим для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. Кроме того, набор должен включать в себя не менее трех предметов первой необходимости.Первомайск – город в ЛНР, расположен в 75 километрах западнее Луганска. До начала российской спецоперации на Украине и в Донбассе население города составляло около 36 тысяч человек. Экономика ориентирована на горную промышленность. После 24 февраля линия боевого соприкосновения переместилась от Первомайска примерно на 40 километров к западу.

https://ria.ru/20221031/kompensatsii-1828283821.html

https://ria.ru/20221116/podderzhka-1832052611.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

первомайск, луганская народная республика, луганск, общество