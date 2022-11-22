https://ria.ru/20221122/pentagon-1833509963.html

В Пентагоне заявили об усилении присутствия России в Северной Африке

В Пентагоне заявили об усилении присутствия России в Северной Африке - РИА Новости, 22.11.2022

В Пентагоне заявили об усилении присутствия России в Северной Африке

Заместитель пресс-секретаря минобороны США Сабрина Сингх заявила, что Пентагон видит усиление присутствия России в Северной Африке, но не привела деталей. РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T22:34

2022-11-22T22:34

2022-11-22T22:34

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ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Заместитель пресс-секретаря минобороны США Сабрина Сингх заявила, что Пентагон видит усиление присутствия России в Северной Африке, но не привела деталей."Мы видим присутствие России в Северной Африке и продолжение его роста", - сказала она на брифинге.По ее словам, в Пентагоне на постоянной основе следят за действиями РФ в регионе, но пока не готовы говорить о возможных ответных мерах.

https://ria.ru/20221122/atom-1833255044.html

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северная африка

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Наталья Макарова

в мире, россия, северная африка, министерство обороны сша, сша