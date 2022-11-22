https://ria.ru/20221122/pentagon-1833509963.html
В Пентагоне заявили об усилении присутствия России в Северной Африке
В Пентагоне заявили об усилении присутствия России в Северной Африке - РИА Новости, 22.11.2022
В Пентагоне заявили об усилении присутствия России в Северной Африке
Заместитель пресс-секретаря минобороны США Сабрина Сингх заявила, что Пентагон видит усиление присутствия России в Северной Африке, но не привела деталей. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T22:34
2022-11-22T22:34
2022-11-22T22:34
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ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Заместитель пресс-секретаря минобороны США Сабрина Сингх заявила, что Пентагон видит усиление присутствия России в Северной Африке, но не привела деталей."Мы видим присутствие России в Северной Африке и продолжение его роста", - сказала она на брифинге.По ее словам, в Пентагоне на постоянной основе следят за действиями РФ в регионе, но пока не готовы говорить о возможных ответных мерах.
https://ria.ru/20221122/atom-1833255044.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, северная африка, министерство обороны сша, сша
В мире, Россия, Северная Африка, Министерство обороны США, США
В Пентагоне заявили об усилении присутствия России в Северной Африке
В Пентагоне заявили, что видят усиление присутствия России в Северной Африке