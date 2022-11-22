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В Пентагоне заявили об усилении присутствия России в Северной Африке - РИА Новости, 22.11.2022
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В Пентагоне заявили об усилении присутствия России в Северной Африке
В Пентагоне заявили об усилении присутствия России в Северной Африке - РИА Новости, 22.11.2022
В Пентагоне заявили об усилении присутствия России в Северной Африке
Заместитель пресс-секретаря минобороны США Сабрина Сингх заявила, что Пентагон видит усиление присутствия России в Северной Африке, но не привела деталей. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T22:34
2022-11-22T22:34
в мире
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северная африка
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Заместитель пресс-секретаря минобороны США Сабрина Сингх заявила, что Пентагон видит усиление присутствия России в Северной Африке, но не привела деталей."Мы видим присутствие России в Северной Африке и продолжение его роста", - сказала она на брифинге.По ее словам, в Пентагоне на постоянной основе следят за действиями РФ в регионе, но пока не готовы говорить о возможных ответных мерах.
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в мире, россия, северная африка, министерство обороны сша, сша
В мире, Россия, Северная Африка, Министерство обороны США, США
22:34 22.11.2022
 
В Пентагоне заявили об усилении присутствия России в Северной Африке

В Пентагоне заявили, что видят усиление присутствия России в Северной Африке

CC BY 2.0 / gregwest98 / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
CC BY 2.0 / gregwest98 /
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Заместитель пресс-секретаря минобороны США Сабрина Сингх заявила, что Пентагон видит усиление присутствия России в Северной Африке, но не привела деталей.
"Мы видим присутствие России в Северной Африке и продолжение его роста", - сказала она на брифинге.
По ее словам, в Пентагоне на постоянной основе следят за действиями РФ в регионе, но пока не готовы говорить о возможных ответных мерах.
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