23:59 22.11.2022 (обновлено: 00:01 23.11.2022)
Правительство внесло изменения в закон о льготной пенсии для мобилизованных
Правительство подписало изменения в закон о праве на льготную пенсию для мобилизованных
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкВоеннослужащие из числа мобилизованных проходят подготовку на полигоне
Военнослужащие из числа мобилизованных проходят подготовку на полигоне. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Правительство РФ внесло изменения в закон о праве на льготную пенсию для мобилизованных и участников боевых действий, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"К работе, дающей право на досрочное пенсионное обеспечение в соответствии с законом "О страховых пенсиях", приравниваются в календарном порядке следовавшие за ней: а) периоды прохождения военной службы по мобилизации в Вооруженные Силы РФ; 2) периоды прохождения военной службы в соответствии с законом "О воинской обязанности и военной службе" по контракту о прохождении военной службы, имевшие с 24 февраля 2022 года; в) периоды пребывания в добровольческом формировании, содействующем выполнению задач, возложенных на ВС России, в период мобилизации, действия военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций и при использовании ВС РФ за пределами России", - говорится в документе.
Уточняется, что периоды участия в специальной военной операции, указанные в подпунктах "а" и "в" исчисляются в двойном размере.