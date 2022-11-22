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Правительство внесло изменения в закон о льготной пенсии для мобилизованных - РИА Новости, 23.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221122/pensiya-1833518771.html
Правительство внесло изменения в закон о льготной пенсии для мобилизованных
Правительство внесло изменения в закон о льготной пенсии для мобилизованных - РИА Новости, 23.11.2022
Правительство внесло изменения в закон о льготной пенсии для мобилизованных
Правительство РФ внесло изменения в закон о праве на льготную пенсию для мобилизованных и участников боевых действий, соответствующее постановление опубликовано РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-22T23:59
2022-11-23T00:01
специальная военная операция на украине
россия
частичная мобилизация в россии
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Правительство РФ внесло изменения в закон о праве на льготную пенсию для мобилизованных и участников боевых действий, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."К работе, дающей право на досрочное пенсионное обеспечение в соответствии с законом "О страховых пенсиях", приравниваются в календарном порядке следовавшие за ней: а) периоды прохождения военной службы по мобилизации в Вооруженные Силы РФ; 2) периоды прохождения военной службы в соответствии с законом "О воинской обязанности и военной службе" по контракту о прохождении военной службы, имевшие с 24 февраля 2022 года; в) периоды пребывания в добровольческом формировании, содействующем выполнению задач, возложенных на ВС России, в период мобилизации, действия военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций и при использовании ВС РФ за пределами России", - говорится в документе.Уточняется, что периоды участия в специальной военной операции, указанные в подпунктах "а" и "в" исчисляются в двойном размере.
https://ria.ru/20221122/pensii-1833419310.html
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россия, частичная мобилизация в россии, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Частичная мобилизация в России, Вооруженные силы РФ
23:59 22.11.2022 (обновлено: 00:01 23.11.2022)
 
Правительство внесло изменения в закон о льготной пенсии для мобилизованных

Правительство подписало изменения в закон о праве на льготную пенсию для мобилизованных

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкВоеннослужащие из числа мобилизованных проходят подготовку на полигоне
Военнослужащие из числа мобилизованных проходят подготовку на полигоне - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Военнослужащие из числа мобилизованных проходят подготовку на полигоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Правительство РФ внесло изменения в закон о праве на льготную пенсию для мобилизованных и участников боевых действий, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"К работе, дающей право на досрочное пенсионное обеспечение в соответствии с законом "О страховых пенсиях", приравниваются в календарном порядке следовавшие за ней: а) периоды прохождения военной службы по мобилизации в Вооруженные Силы РФ; 2) периоды прохождения военной службы в соответствии с законом "О воинской обязанности и военной службе" по контракту о прохождении военной службы, имевшие с 24 февраля 2022 года; в) периоды пребывания в добровольческом формировании, содействующем выполнению задач, возложенных на ВС России, в период мобилизации, действия военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций и при использовании ВС РФ за пределами России", - говорится в документе.
Уточняется, что периоды участия в специальной военной операции, указанные в подпунктах "а" и "в" исчисляются в двойном размере.
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЧастичная мобилизация в РоссииВооруженные силы РФ
 
 
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