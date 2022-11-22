https://ria.ru/20221122/pensiya-1833518771.html

Правительство внесло изменения в закон о льготной пенсии для мобилизованных

Правительство внесло изменения в закон о льготной пенсии для мобилизованных - РИА Новости, 23.11.2022

Правительство внесло изменения в закон о льготной пенсии для мобилизованных

Правительство РФ внесло изменения в закон о праве на льготную пенсию для мобилизованных и участников боевых действий, соответствующее постановление опубликовано РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-22T23:59

2022-11-22T23:59

2022-11-23T00:01

специальная военная операция на украине

россия

частичная мобилизация в россии

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828212731_0:123:3072:1851_1920x0_80_0_0_0094f9f8c3a2b703c1ad733c5d241369.jpg

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Правительство РФ внесло изменения в закон о праве на льготную пенсию для мобилизованных и участников боевых действий, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."К работе, дающей право на досрочное пенсионное обеспечение в соответствии с законом "О страховых пенсиях", приравниваются в календарном порядке следовавшие за ней: а) периоды прохождения военной службы по мобилизации в Вооруженные Силы РФ; 2) периоды прохождения военной службы в соответствии с законом "О воинской обязанности и военной службе" по контракту о прохождении военной службы, имевшие с 24 февраля 2022 года; в) периоды пребывания в добровольческом формировании, содействующем выполнению задач, возложенных на ВС России, в период мобилизации, действия военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций и при использовании ВС РФ за пределами России", - говорится в документе.Уточняется, что периоды участия в специальной военной операции, указанные в подпунктах "а" и "в" исчисляются в двойном размере.

https://ria.ru/20221122/pensii-1833419310.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, частичная мобилизация в россии, вооруженные силы рф