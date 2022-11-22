https://ria.ru/20221122/pensiya-1833265520.html
ПФР назвал негативные последствия индексации пенсий работающих пенсионеров
ПФР назвал негативные последствия индексации пенсий работающих пенсионеров - РИА Новости, 22.11.2022
ПФР назвал негативные последствия индексации пенсий работающих пенсионеров
По мнению Пенсионного фонда России, возврат индексации страховых пенсий работающим пенсионерам может привести к негативным последствиям, сообщает РБК со ссылкой РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T10:16
2022-11-22T10:16
2022-11-22T10:16
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пенсионный фонд рф
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. По мнению Пенсионного фонда России, возврат индексации страховых пенсий работающим пенсионерам может привести к негативным последствиям, сообщает РБК со ссылкой на имеющиеся в редакции документы.Согласно письму первого зампреда правления ПФР Наталии Петровой в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений, отмена индексации страховых пенсий для этой категории пенсионеров незначительно сказалась на рыночных условиях.Однако возможное решение возобновить индексацию работающим пенсионерам обернется различными проблемами. Среди них — сокращение уровня пенсий неработающих граждан в пользу работающих, а также дополнительные расходы из бюджета в размере полутриллиона рублей.Ранее в Пенсионном фонде России сообщили о повышении фиксированной выплаты к страховой пенсии гражданам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи, до 7220 рублей. Надбавка за иждивенцев предусмотрена законодательством с начала 2002 года. Получить ее можно только за близких родственников, но не более чем за трех человек.
https://ria.ru/20221119/pensiya-1832670283.html
https://ria.ru/20221114/pensiya-1831241273.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рбк (медиагруппа), пенсионный фонд рф
Россия, РБК (медиагруппа), Пенсионный фонд РФ
ПФР назвал негативные последствия индексации пенсий работающих пенсионеров
ПФР перечислил негативные последствия возможной индексации пенсий работающих пенсионеров
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. По мнению Пенсионного фонда России, возврат индексации страховых пенсий работающим пенсионерам может привести к негативным последствиям, сообщает РБК со ссылкой на имеющиеся в редакции документы.
Согласно письму первого зампреда правления ПФР
Наталии Петровой в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений, отмена индексации страховых пенсий для этой категории пенсионеров незначительно сказалась на рыночных условиях.
Однако возможное решение возобновить индексацию работающим пенсионерам обернется различными проблемами. Среди них — сокращение уровня пенсий неработающих граждан в пользу работающих, а также дополнительные расходы из бюджета в размере полутриллиона рублей.
"В связи с проведением с 1 июня 2022 года дополнительной индексации страховых пенсий на десять процентов объем дополнительной потребности в средствах федерального бюджета на проведение индексации пенсий (с доиндексацией за прошлые периоды) работающих пенсионеров в 2022 году с учетом расходов на доставку составил бы 498,7 миллиарда рублей", — утверждается в документе.
Ранее в Пенсионном фонде России сообщили о повышении фиксированной выплаты к страховой пенсии гражданам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи, до 7220 рублей. Надбавка за иждивенцев предусмотрена законодательством с начала 2002 года. Получить ее можно только за близких родственников, но не более чем за трех человек.