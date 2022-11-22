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ПФР назвал негативные последствия индексации пенсий работающих пенсионеров - РИА Новости, 22.11.2022
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ПФР назвал негативные последствия индексации пенсий работающих пенсионеров
ПФР назвал негативные последствия индексации пенсий работающих пенсионеров - РИА Новости, 22.11.2022
ПФР назвал негативные последствия индексации пенсий работающих пенсионеров
По мнению Пенсионного фонда России, возврат индексации страховых пенсий работающим пенсионерам может привести к негативным последствиям, сообщает РБК со ссылкой РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T10:16
2022-11-22T10:16
россия
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. По мнению Пенсионного фонда России, возврат индексации страховых пенсий работающим пенсионерам может привести к негативным последствиям, сообщает РБК со ссылкой на имеющиеся в редакции документы.Согласно письму первого зампреда правления ПФР Наталии Петровой в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений, отмена индексации страховых пенсий для этой категории пенсионеров незначительно сказалась на рыночных условиях.Однако возможное решение возобновить индексацию работающим пенсионерам обернется различными проблемами. Среди них — сокращение уровня пенсий неработающих граждан в пользу работающих, а также дополнительные расходы из бюджета в размере полутриллиона рублей.Ранее в Пенсионном фонде России сообщили о повышении фиксированной выплаты к страховой пенсии гражданам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи, до 7220 рублей. Надбавка за иждивенцев предусмотрена законодательством с начала 2002 года. Получить ее можно только за близких родственников, но не более чем за трех человек.
https://ria.ru/20221119/pensiya-1832670283.html
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россия, рбк (медиагруппа), пенсионный фонд рф
Россия, РБК (медиагруппа), Пенсионный фонд РФ
10:16 22.11.2022
 
ПФР назвал негативные последствия индексации пенсий работающих пенсионеров

ПФР перечислил негативные последствия возможной индексации пенсий работающих пенсионеров

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкИнформационный стенд в ПФР в Москве
Информационный стенд в ПФР в Москве - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Информационный стенд в ПФР в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. По мнению Пенсионного фонда России, возврат индексации страховых пенсий работающим пенсионерам может привести к негативным последствиям, сообщает РБК со ссылкой на имеющиеся в редакции документы.
Согласно письму первого зампреда правления ПФР Наталии Петровой в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений, отмена индексации страховых пенсий для этой категории пенсионеров незначительно сказалась на рыночных условиях.
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Однако возможное решение возобновить индексацию работающим пенсионерам обернется различными проблемами. Среди них — сокращение уровня пенсий неработающих граждан в пользу работающих, а также дополнительные расходы из бюджета в размере полутриллиона рублей.
"В связи с проведением с 1 июня 2022 года дополнительной индексации страховых пенсий на десять процентов объем дополнительной потребности в средствах федерального бюджета на проведение индексации пенсий (с доиндексацией за прошлые периоды) работающих пенсионеров в 2022 году с учетом расходов на доставку составил бы 498,7 миллиарда рублей", — утверждается в документе.
Ранее в Пенсионном фонде России сообщили о повышении фиксированной выплаты к страховой пенсии гражданам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи, до 7220 рублей. Надбавка за иждивенцев предусмотрена законодательством с начала 2002 года. Получить ее можно только за близких родственников, но не более чем за трех человек.
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