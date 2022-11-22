https://ria.ru/20221122/pensiya-1833265520.html

ПФР назвал негативные последствия индексации пенсий работающих пенсионеров

ПФР назвал негативные последствия индексации пенсий работающих пенсионеров - РИА Новости, 22.11.2022

ПФР назвал негативные последствия индексации пенсий работающих пенсионеров

По мнению Пенсионного фонда России, возврат индексации страховых пенсий работающим пенсионерам может привести к негативным последствиям, сообщает РБК со ссылкой РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T10:16

2022-11-22T10:16

2022-11-22T10:16

россия

рбк (медиагруппа)

пенсионный фонд рф

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. По мнению Пенсионного фонда России, возврат индексации страховых пенсий работающим пенсионерам может привести к негативным последствиям, сообщает РБК со ссылкой на имеющиеся в редакции документы.Согласно письму первого зампреда правления ПФР Наталии Петровой в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений, отмена индексации страховых пенсий для этой категории пенсионеров незначительно сказалась на рыночных условиях.Однако возможное решение возобновить индексацию работающим пенсионерам обернется различными проблемами. Среди них — сокращение уровня пенсий неработающих граждан в пользу работающих, а также дополнительные расходы из бюджета в размере полутриллиона рублей.Ранее в Пенсионном фонде России сообщили о повышении фиксированной выплаты к страховой пенсии гражданам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи, до 7220 рублей. Надбавка за иждивенцев предусмотрена законодательством с начала 2002 года. Получить ее можно только за близких родственников, но не более чем за трех человек.

https://ria.ru/20221119/pensiya-1832670283.html

https://ria.ru/20221114/pensiya-1831241273.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

россия, рбк (медиагруппа), пенсионный фонд рф