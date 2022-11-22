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ГД в первом чтении приняла проект о запрете списания пенсий детей-инвалидов - РИА Новости, 22.11.2022
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ГД в первом чтении приняла проект о запрете списания пенсий детей-инвалидов
ГД в первом чтении приняла проект о запрете списания пенсий детей-инвалидов - РИА Новости, 22.11.2022
ГД в первом чтении приняла проект о запрете списания пенсий детей-инвалидов
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о запрете на списание получаемых детьми-инвалидами пенсионных выплат при... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T16:46
2022-11-22T16:46
общество
василий пискарев
госдума рф
россия
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о запрете на списание получаемых детьми-инвалидами пенсионных выплат при взыскании долгов с их родителей, усыновителей и опекунов."Вводится запрет на списание получаемых этими категориями граждан пенсионных выплат при взыскании долгов с другого человека", - рассказал глава комитета по безопасности ГД Василий Пискарев, его слова приводит пресс-служба комитета.Пенсия несовершеннолетних инвалидов и тех, кто признан недееспособным, может поступать на счета их родителей, усыновителей или опекунов, и в этом случае оказывается не защищенной при проведении в отношении них исполнительных процедур, отметил он."Иммунитет от взыскания предлагается предоставить не только на пенсии, но и на федеральные и региональные социальные выплаты. Это решение поможет восстановить справедливость и защитить права наиболее уязвимых категорий граждан, которые нуждаются в нашей защите", - сообщил Пискарев.Изменения планируется внести в статью 101 федерального закона "Об исполнительном производстве".
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общество, василий пискарев, госдума рф, россия
Общество, Василий Пискарев, Госдума РФ, Россия
16:46 22.11.2022
 
ГД в первом чтении приняла проект о запрете списания пенсий детей-инвалидов

ГД в первом чтении приняла проект о запрете списания пенсий детей-инвалидов за долги

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о запрете на списание получаемых детьми-инвалидами пенсионных выплат при взыскании долгов с их родителей, усыновителей и опекунов.
"Вводится запрет на списание получаемых этими категориями граждан пенсионных выплат при взыскании долгов с другого человека", - рассказал глава комитета по безопасности ГД Василий Пискарев, его слова приводит пресс-служба комитета.
Пенсия несовершеннолетних инвалидов и тех, кто признан недееспособным, может поступать на счета их родителей, усыновителей или опекунов, и в этом случае оказывается не защищенной при проведении в отношении них исполнительных процедур, отметил он.
"Иммунитет от взыскания предлагается предоставить не только на пенсии, но и на федеральные и региональные социальные выплаты. Это решение поможет восстановить справедливость и защитить права наиболее уязвимых категорий граждан, которые нуждаются в нашей защите", - сообщил Пискарев.
Изменения планируется внести в статью 101 федерального закона "Об исполнительном производстве".
Ребенок в инвалидной коляске - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
16:33
Минтруд заявил о сотнях случаев списания за долги выплат детям-инвалидам
 
ОбществоВасилий ПискаревГосдума РФРоссия
 
 
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