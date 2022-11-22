https://ria.ru/20221122/pensii-1833423739.html

ГД в первом чтении приняла проект о запрете списания пенсий детей-инвалидов

ГД в первом чтении приняла проект о запрете списания пенсий детей-инвалидов - РИА Новости, 22.11.2022

ГД в первом чтении приняла проект о запрете списания пенсий детей-инвалидов

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о запрете на списание получаемых детьми-инвалидами пенсионных выплат при... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T16:46

2022-11-22T16:46

2022-11-22T16:46

общество

василий пискарев

госдума рф

россия

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о запрете на списание получаемых детьми-инвалидами пенсионных выплат при взыскании долгов с их родителей, усыновителей и опекунов."Вводится запрет на списание получаемых этими категориями граждан пенсионных выплат при взыскании долгов с другого человека", - рассказал глава комитета по безопасности ГД Василий Пискарев, его слова приводит пресс-служба комитета.Пенсия несовершеннолетних инвалидов и тех, кто признан недееспособным, может поступать на счета их родителей, усыновителей или опекунов, и в этом случае оказывается не защищенной при проведении в отношении них исполнительных процедур, отметил он."Иммунитет от взыскания предлагается предоставить не только на пенсии, но и на федеральные и региональные социальные выплаты. Это решение поможет восстановить справедливость и защитить права наиболее уязвимых категорий граждан, которые нуждаются в нашей защите", - сообщил Пискарев.Изменения планируется внести в статью 101 федерального закона "Об исполнительном производстве".

https://ria.ru/20221122/pensii-1833418952.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, василий пискарев, госдума рф, россия