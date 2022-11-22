https://ria.ru/20221122/pensii-1833418952.html

Минтруд заявил о сотнях случаев списания за долги выплат детям-инвалидам

Минтруд заявил о сотнях случаев списания за долги выплат детям-инвалидам - РИА Новости, 22.11.2022

Минтруд заявил о сотнях случаев списания за долги выплат детям-инвалидам

Министерство труда и социальной защиты РФ зафиксировало сотни случаев взыскания с пенсионных выплат детям-инвалидам за долги их родителей, сообщил замглавы... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T16:33

2022-11-22T16:33

2022-11-22T16:33

общество

андрей пудов

россия

госдума рф

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

пенсии

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты РФ зафиксировало сотни случаев взыскания с пенсионных выплат детям-инвалидам за долги их родителей, сообщил замглавы Минтруда Андрей Пудов."Количество этих случаев исчисляется сотнями, то есть их не тысячи. Сам факт, когда такое взыскание было, ...этот вопрос необходимо урегулировать. Но это не тысячи случаев", - заявил он на пленарном заседании Госдумы.На заседании был рассмотрен законопроект, касающийся запрета на списание получаемых детьми-инвалидами пенсионных выплат при взыскании долгов с их родителей, усыновителей и опекунов.

https://ria.ru/20220929/invalidnosti-1820328474.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, андрей пудов, россия, госдума рф, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), пенсии