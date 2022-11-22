https://ria.ru/20221122/pensii-1833418952.html
Минтруд заявил о сотнях случаев списания за долги выплат детям-инвалидам
Минтруд заявил о сотнях случаев списания за долги выплат детям-инвалидам - РИА Новости, 22.11.2022
Минтруд заявил о сотнях случаев списания за долги выплат детям-инвалидам
Министерство труда и социальной защиты РФ зафиксировало сотни случаев взыскания с пенсионных выплат детям-инвалидам за долги их родителей, сообщил замглавы... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T16:33
2022-11-22T16:33
2022-11-22T16:33
общество
андрей пудов
россия
госдума рф
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
пенсии
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты РФ зафиксировало сотни случаев взыскания с пенсионных выплат детям-инвалидам за долги их родителей, сообщил замглавы Минтруда Андрей Пудов."Количество этих случаев исчисляется сотнями, то есть их не тысячи. Сам факт, когда такое взыскание было, ...этот вопрос необходимо урегулировать. Но это не тысячи случаев", - заявил он на пленарном заседании Госдумы.На заседании был рассмотрен законопроект, касающийся запрета на списание получаемых детьми-инвалидами пенсионных выплат при взыскании долгов с их родителей, усыновителей и опекунов.
https://ria.ru/20220929/invalidnosti-1820328474.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, андрей пудов, россия, госдума рф, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), пенсии
Общество, Андрей Пудов, Россия, Госдума РФ, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России), Пенсии
Минтруд заявил о сотнях случаев списания за долги выплат детям-инвалидам
Замглавы Минтруда Пудов заявил о сотнях случаев изъятия за долги выплат детям-инвалидам