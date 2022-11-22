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В России выросли продажи парфюма с феромонами - РИА Новости, 22.11.2022
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В России выросли продажи парфюма с феромонами
В России выросли продажи парфюма с феромонами - РИА Новости, 22.11.2022
В России выросли продажи парфюма с феромонами
Продажи парфюма с феромонами с января по сентябрь 2022 года выросли в России почти в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: в этом году было... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T10:47
2022-11-22T10:47
экономика
россия
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Продажи парфюма с феромонами с января по сентябрь 2022 года выросли в России почти в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: в этом году было куплено 1,6 миллиона флаконов, сообщил РИА Новости оператор системы "Честный знак" - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ)."По данным Национальной системы цифровой маркировки товаров "Честный знак", спрос россиян на духи с феромонами в 2022 году вырос в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В период с января по сентябрь этого года россияне купили 1,6 миллиона флаконов таких ароматов, когда за первые 9 месяцев прошлого года было продано 414 тысяч упаковок", - говорится в сообщении.Отмечается, что наибольший интерес к духам с феромонами в 2022 году россияне демонстрировали в третьем квартале, когда было продано более 600 тысяч флаконов таких товаров."Практически весь объем духов с феромонами производится внутри России. Так, из всех поступлений такого парфюма на российский рынок только 2,3 тысячи флаконов были ввезены из-за рубежа. А произведено внутри страны 2,4 миллиона упаковок, что составляет более 99% от общего числа поставок", - добавляется в сообщении.Система цифровой маркировки "Честный знак" введена в России с 2019 года. В настоящее время маркировке на этапе производства подлежат молочная продукция и минеральная вода, также маркируются табак, лекарства, шины, духи, товары легкой промышленности, обувь, шубы и фототехника. Проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков, медизделий, пива и слабоалкогольных напитков, а также электронных средств доставки никотина и жидкостей для них.
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экономика, россия
Экономика, Россия
10:47 22.11.2022
 
В России выросли продажи парфюма с феромонами

ЦРПТ: продажи парфюма с феромонами выросли почти в четыре раза в России в этом году

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПарфюмерный магазин
Парфюмерный магазин - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Продажи парфюма с феромонами с января по сентябрь 2022 года выросли в России почти в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: в этом году было куплено 1,6 миллиона флаконов, сообщил РИА Новости оператор системы "Честный знак" - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).
"По данным Национальной системы цифровой маркировки товаров "Честный знак", спрос россиян на духи с феромонами в 2022 году вырос в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В период с января по сентябрь этого года россияне купили 1,6 миллиона флаконов таких ароматов, когда за первые 9 месяцев прошлого года было продано 414 тысяч упаковок", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что наибольший интерес к духам с феромонами в 2022 году россияне демонстрировали в третьем квартале, когда было продано более 600 тысяч флаконов таких товаров.
"Практически весь объем духов с феромонами производится внутри России. Так, из всех поступлений такого парфюма на российский рынок только 2,3 тысячи флаконов были ввезены из-за рубежа. А произведено внутри страны 2,4 миллиона упаковок, что составляет более 99% от общего числа поставок", - добавляется в сообщении.
Система цифровой маркировки "Честный знак" введена в России с 2019 года. В настоящее время маркировке на этапе производства подлежат молочная продукция и минеральная вода, также маркируются табак, лекарства, шины, духи, товары легкой промышленности, обувь, шубы и фототехника. Проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков, медизделий, пива и слабоалкогольных напитков, а также электронных средств доставки никотина и жидкостей для них.
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