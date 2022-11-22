https://ria.ru/20221122/pamyatnik-1833395875.html

Путин и Диас-Канель открыли памятник Фиделю Кастро

Путин и Диас-Канель открыли памятник Фиделю Кастро - РИА Новости, 22.11.2022

Путин и Диас-Канель открыли памятник Фиделю Кастро

Президенты России и Кубы Владимир Путин и Мигель Диас-Канель Бермудес открыли в Москве памятник Фиделю Кастро. РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T15:36

2022-11-22T15:36

2022-11-22T16:48

фидель кастро

владимир путин

мигель диас-канель бермудес

куба

москва

россия

российское военно-историческое общество (рвио)

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Президенты России и Кубы Владимир Путин и Мигель Диас-Канель Бермудес открыли в Москве памятник Фиделю Кастро.На торжественную церемонию главы государств приехали на разных машинах. Путин встретил коллегу и подарил букет цветов его жене.В своей речи Путин напомнил, что Кастро был выдающимся государственным и политическим деятелем, основателем современного кубинского государства.Диас-Канель выразил благодарность российской стороне и скульпторам за создание памятника.Герой монумента стоит на скале, в которую стилизованно вписана карта Кубы. Его образ должен отражать героический путь человека, отстаивавшего права и свободы жителей своей страны, указали в пресс-службе Кремля.Памятник находится на площади Фиделя Кастро, на пересечении Новопесчаной и 2-й Песчаной улиц, в столичном районе Сокол.Бронзовый монумент высотой три метра создали в Москве скульптор Алексей Чебаненко и архитектор Андрей Белый. Работы шли около полугода.Фидель Кастро — один из лидеров кубинского революционного движения. Он занимал пост председателя Совета министров Кубы с 1959 по 2008 год. Политик умер в 2016 году.Поставить ему памятник в Москве предложило Минобороны России.Мигель Диас-Канель Бермудес с 19 ноября находится в Москве с официальным визитом. Сегодня у президентов двух стран также пройдут переговоры. Они обсудят состояние и перспективы развития российско-кубинского стратегического партнерства и обменяются мнениями по ключевым темам международной повестки дня.

https://ria.ru/20221122/kastro-1833412821.html

https://ria.ru/20221122/vystavka-1833314384.html

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Открытие памятника Фиделю Кастро в Москве Путин вместе с лидером Кубы открыл памятник Фиделю Кастро в Москве 2022-11-22T15:36 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

фидель кастро, владимир путин, мигель диас-канель бермудес, куба, москва, россия, российское военно-историческое общество (рвио)