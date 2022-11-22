https://ria.ru/20221122/pamyatnik-1833395875.html
Путин и Диас-Канель открыли памятник Фиделю Кастро
Путин и Диас-Канель открыли памятник Фиделю Кастро - РИА Новости, 22.11.2022
Путин и Диас-Канель открыли памятник Фиделю Кастро
Президенты России и Кубы Владимир Путин и Мигель Диас-Канель Бермудес открыли в Москве памятник Фиделю Кастро. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T15:36
2022-11-22T15:36
2022-11-22T16:48
фидель кастро
владимир путин
мигель диас-канель бермудес
куба
москва
россия
российское военно-историческое общество (рвио)
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Президенты России и Кубы Владимир Путин и Мигель Диас-Канель Бермудес открыли в Москве памятник Фиделю Кастро.На торжественную церемонию главы государств приехали на разных машинах. Путин встретил коллегу и подарил букет цветов его жене.В своей речи Путин напомнил, что Кастро был выдающимся государственным и политическим деятелем, основателем современного кубинского государства.Диас-Канель выразил благодарность российской стороне и скульпторам за создание памятника.Герой монумента стоит на скале, в которую стилизованно вписана карта Кубы. Его образ должен отражать героический путь человека, отстаивавшего права и свободы жителей своей страны, указали в пресс-службе Кремля.Памятник находится на площади Фиделя Кастро, на пересечении Новопесчаной и 2-й Песчаной улиц, в столичном районе Сокол.Бронзовый монумент высотой три метра создали в Москве скульптор Алексей Чебаненко и архитектор Андрей Белый. Работы шли около полугода.Фидель Кастро — один из лидеров кубинского революционного движения. Он занимал пост председателя Совета министров Кубы с 1959 по 2008 год. Политик умер в 2016 году.Поставить ему памятник в Москве предложило Минобороны России.Мигель Диас-Канель Бермудес с 19 ноября находится в Москве с официальным визитом. Сегодня у президентов двух стран также пройдут переговоры. Они обсудят состояние и перспективы развития российско-кубинского стратегического партнерства и обменяются мнениями по ключевым темам международной повестки дня.
https://ria.ru/20221122/kastro-1833412821.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Открытие памятника Фиделю Кастро в Москве
Путин вместе с лидером Кубы открыл памятник Фиделю Кастро в Москве
2022-11-22T15:36
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PT0M25S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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фидель кастро, владимир путин, мигель диас-канель бермудес, куба, москва, россия, российское военно-историческое общество (рвио)
Фидель Кастро, Владимир Путин, Мигель Диас-Канель Бермудес, Куба, Москва, Россия, Российское военно-историческое общество (РВИО)
15:36 22.11.2022 (обновлено: 16:48 22.11.2022)
Путин и Диас-Канель открыли памятник Фиделю Кастро
Президенты России и Кубы Путин и Диас-Канель открыли памятник Фиделю Кастро в Москве
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Президенты России и Кубы Владимир Путин и Мигель Диас-Канель Бермудес открыли в Москве памятник Фиделю Кастро.
На торжественную церемонию главы государств приехали на разных машинах. Путин встретил коллегу и подарил букет цветов его жене.
В своей речи Путин напомнил, что Кастро был выдающимся государственным и политическим деятелем, основателем современного кубинского государства.
"Фидель Кастро всю свою жизнь посвятил беззаветной борьбе за торжество идей добра, мира и справедливости. За свободу угнетенных народов, за достойную жизнь для простых людей и социальное равенство. Он по праву считается одним из самых ярких и харизматичных лидеров бурного, драматичного XX века", — сказал президент России.
Диас-Канель выразил благодарность российской стороне и скульпторам за создание памятника.
"Личность главнокомандующего самым тесным образом связана с той дружбой, которая более 60 лет закалялась между нашими народами и правительствами. Фидель очень хорошо понимал сущность отношений братства, объединяющих наши страны", — добавил президент Кубы.
Герой монумента стоит на скале, в которую стилизованно вписана карта Кубы. Его образ должен отражать героический путь человека, отстаивавшего права и свободы жителей своей страны, указали в пресс-службе Кремля.
Памятник находится на площади Фиделя Кастро, на пересечении Новопесчаной и 2-й Песчаной улиц, в столичном районе Сокол.
Бронзовый монумент высотой три метра создали в Москве скульптор Алексей Чебаненко и архитектор Андрей Белый. Работы шли около полугода.
Фидель Кастро
— один из лидеров кубинского революционного движения. Он занимал пост председателя Совета министров Кубы с 1959 по 2008 год. Политик умер в 2016 году.
Поставить ему памятник в Москве предложило Минобороны России.
Мигель Диас-Канель Бермудес с 19 ноября находится в Москве с официальным визитом. Сегодня у президентов двух стран также пройдут переговоры.
Они обсудят состояние и перспективы развития российско-кубинского стратегического партнерства и обменяются мнениями по ключевым темам международной повестки дня.