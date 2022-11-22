https://ria.ru/20221122/otgruzki-1833397117.html

"Росатом" продолжает отгрузки урановой продукции в США

"Росатом" продолжает отгрузки урановой продукции в США - РИА Новости, 22.11.2022

"Росатом" продолжает отгрузки урановой продукции в США

Партнерство "Росатома" по поставкам урановой продукции в нынешних условиях не прерывалось, она отгружается и в США, заявил первый заместитель главы российской... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T15:39

2022-11-22T15:39

2022-11-22T15:50

экономика

кирилл комаров

сочи

сша

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152647/16/1526471621_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_8aad2438ea1c80d23b3be02e11325395.jpg

СОЧИ, 22 ноя - РИА Новости. Партнерство "Росатома" по поставкам урановой продукции в нынешних условиях не прерывалось, она отгружается и в США, заявил первый заместитель главы российской госкорпорации Кирилл Комаров."Продолжаются отгрузки и в Соединенные Штаты Америки", - сказал Комаров на брифинге в рамках форума "Атомэкспо-2022" в Сочи.По словам Комарова, нет никаких оснований для отказа зарубежных партнеров "Росатома" от сотрудничества в области ядерного топливного цикла."Например, власти Евросоюза запретили авиационное сообщение между Россией и Евросоюзом. Все это время самолеты из России продолжали летать и привозить ядерное топливо и обогащенный уран на европейские атомные объекты. Сейчас мы их возим чуть более сложным логистическим путем, но тем не менее по-прежнему возим, какие бы проблемы и сложности нам ни создавались", - добавил он.Фактором сохранения контактов в сфере ядерного топливного цикла Комаров назвал "фанатическую скрупулезность и методичность" "Росатома" в исполнении контрактов в этой сфере, которые в конечном счете связаны с ядерной безопасностью.Ранее неоднократно сообщалось, что США критически зависимы от поставок российского урана, и что прекращение его поставок из РФ обрушит американскую атомную энергетику.

https://ria.ru/20221121/rosatom-1833150830.html

https://ria.ru/20221122/aes-1833352804.html

сочи

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, кирилл комаров, сочи, сша, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия