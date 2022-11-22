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"Росатом" продолжает отгрузки урановой продукции в США - РИА Новости, 22.11.2022
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"Росатом" продолжает отгрузки урановой продукции в США
"Росатом" продолжает отгрузки урановой продукции в США - РИА Новости, 22.11.2022
"Росатом" продолжает отгрузки урановой продукции в США
Партнерство "Росатома" по поставкам урановой продукции в нынешних условиях не прерывалось, она отгружается и в США, заявил первый заместитель главы российской... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T15:39
2022-11-22T15:50
экономика
кирилл комаров
сочи
сша
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
россия
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СОЧИ, 22 ноя - РИА Новости. Партнерство "Росатома" по поставкам урановой продукции в нынешних условиях не прерывалось, она отгружается и в США, заявил первый заместитель главы российской госкорпорации Кирилл Комаров."Продолжаются отгрузки и в Соединенные Штаты Америки", - сказал Комаров на брифинге в рамках форума "Атомэкспо-2022" в Сочи.По словам Комарова, нет никаких оснований для отказа зарубежных партнеров "Росатома" от сотрудничества в области ядерного топливного цикла."Например, власти Евросоюза запретили авиационное сообщение между Россией и Евросоюзом. Все это время самолеты из России продолжали летать и привозить ядерное топливо и обогащенный уран на европейские атомные объекты. Сейчас мы их возим чуть более сложным логистическим путем, но тем не менее по-прежнему возим, какие бы проблемы и сложности нам ни создавались", - добавил он.Фактором сохранения контактов в сфере ядерного топливного цикла Комаров назвал "фанатическую скрупулезность и методичность" "Росатома" в исполнении контрактов в этой сфере, которые в конечном счете связаны с ядерной безопасностью.Ранее неоднократно сообщалось, что США критически зависимы от поставок российского урана, и что прекращение его поставок из РФ обрушит американскую атомную энергетику.
https://ria.ru/20221121/rosatom-1833150830.html
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экономика, кирилл комаров, сочи, сша, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия
Экономика, Кирилл Комаров, Сочи, США, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Россия
15:39 22.11.2022 (обновлено: 15:50 22.11.2022)
 
"Росатом" продолжает отгрузки урановой продукции в США

Первый замглавы "Росатома" Комаров: компания продолжает отгрузки урановой продукции в США

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкСтенд государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Стенд государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
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СОЧИ, 22 ноя - РИА Новости. Партнерство "Росатома" по поставкам урановой продукции в нынешних условиях не прерывалось, она отгружается и в США, заявил первый заместитель главы российской госкорпорации Кирилл Комаров.
"Продолжаются отгрузки и в Соединенные Штаты Америки", - сказал Комаров на брифинге в рамках форума "Атомэкспо-2022" в Сочи.
Логотип Росатом - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
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"Росатом" рассчитывает на решение вопроса о проекте второй АЭС в Турции
По словам Комарова, нет никаких оснований для отказа зарубежных партнеров "Росатома" от сотрудничества в области ядерного топливного цикла.
"Например, власти Евросоюза запретили авиационное сообщение между Россией и Евросоюзом. Все это время самолеты из России продолжали летать и привозить ядерное топливо и обогащенный уран на европейские атомные объекты. Сейчас мы их возим чуть более сложным логистическим путем, но тем не менее по-прежнему возим, какие бы проблемы и сложности нам ни создавались", - добавил он.
Фактором сохранения контактов в сфере ядерного топливного цикла Комаров назвал "фанатическую скрупулезность и методичность" "Росатома" в исполнении контрактов в этой сфере, которые в конечном счете связаны с ядерной безопасностью.
Ранее неоднократно сообщалось, что США критически зависимы от поставок российского урана, и что прекращение его поставок из РФ обрушит американскую атомную энергетику.
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
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ЭкономикаКирилл КомаровСочиСШАГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Россия
 
 
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