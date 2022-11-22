Рейтинг@Mail.ru
ФСБ изъяла более 300 стволов во время облавы на подпольных оружейников - РИА Новости, 22.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221122/oruzhie-1833260440.html
ФСБ изъяла более 300 стволов во время облавы на подпольных оружейников
ФСБ изъяла более 300 стволов во время облавы на подпольных оружейников - РИА Новости, 22.11.2022
ФСБ изъяла более 300 стволов во время облавы на подпольных оружейников
Российские спецслужбы пресекли деятельность десятков подпольных оружейных мастерских по всей России, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T09:52
2022-11-22T11:52
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833273675_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_22c7b7e494859080d2c852fe127f7de1.jpg
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Российские спецслужбы пресекли деятельность десятков подпольных оружейных мастерских по всей России, сообщили в Центре общественных связей ФСБ."ФСБ во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 68 жителей 31 субъекта страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту. &lt;...&gt; Прекращена деятельность 31 подпольной мастерской по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов", — говорится в релизе.В октябре прошли оперативные мероприятия у нелегальных оружейников в 28 регионах страны. Из незаконного оборота удалось вывести 304 единицы отечественного и иностранного огнестрельного оружия.Так, среди изъятого: противотанковое ружье ПТРД, три пулемета, 22 автомата, 14 пистолетов-пулеметов, 114 винтовок, карабинов и ружей, 150 пистолетов и револьверов, а также 50-миллиметровый миномет, 83 артиллерийских снаряда и мины, 51 ручная граната, 15,2 тысячи патронов различного калибра.Изъяты как современные образцы (АК-103, АК-12), так и оружие времен Великой Отечественной войны (например, немецкий пулемет MG-34, советский пистолет-пулемет ППШ).
https://ria.ru/20221101/taynik-1828456622.html
https://ria.ru/20221028/terakt-1827415789.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833273675_467:0:1920:1090_1920x0_80_0_0_37d61fc91c19c72a5b76c597f77df82d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
09:52 22.11.2022 (обновлено: 11:52 22.11.2022)
 
ФСБ изъяла более 300 стволов во время облавы на подпольных оружейников

ФСБ изъяла более 300 стволов во время облавы на подпольных оружейников в 28 регионах

© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в медиабанкЗадержание сотрудниками ФСБ России участников преступной группы по незаконному обороту оружия
Задержание сотрудниками ФСБ России участников преступной группы по незаконному обороту оружия - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / ФСБ РФ
Перейти в медиабанк
Задержание сотрудниками ФСБ России участников преступной группы по незаконному обороту оружия
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Российские спецслужбы пресекли деятельность десятков подпольных оружейных мастерских по всей России, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
"ФСБ во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 68 жителей 31 субъекта страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту. <...> Прекращена деятельность 31 подпольной мастерской по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов", — говорится в релизе.
Сотрудники ФСБ во время спецоперации
1 ноября, 16:59
Сотрудники ФСБ нашли тайник с оружием в Волгоградской области
В октябре прошли оперативные мероприятия у нелегальных оружейников в 28 регионах страны. Из незаконного оборота удалось вывести 304 единицы отечественного и иностранного огнестрельного оружия.
Так, среди изъятого: противотанковое ружье ПТРД, три пулемета, 22 автомата, 14 пистолетов-пулеметов, 114 винтовок, карабинов и ружей, 150 пистолетов и револьверов, а также 50-миллиметровый миномет, 83 артиллерийских снаряда и мины, 51 ручная граната, 15,2 тысячи патронов различного калибра.
Изъяты как современные образцы (АК-103, АК-12), так и оружие времен Великой Отечественной войны (например, немецкий пулемет MG-34, советский пистолет-пулемет ППШ).
ФСБ опубликовала кадры задержания и осмотра схрона арестованных за подготовку теракта
28 октября, 09:48
На Ставрополье предотвратили теракт
 
РоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)БезопасностьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала