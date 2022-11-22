https://ria.ru/20221122/oruzhie-1833260440.html

ФСБ изъяла более 300 стволов во время облавы на подпольных оружейников

ФСБ изъяла более 300 стволов во время облавы на подпольных оружейников - РИА Новости, 22.11.2022

ФСБ изъяла более 300 стволов во время облавы на подпольных оружейников

Российские спецслужбы пресекли деятельность десятков подпольных оружейных мастерских по всей России, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T09:52

2022-11-22T09:52

2022-11-22T11:52

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833273675_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_22c7b7e494859080d2c852fe127f7de1.jpg

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Российские спецслужбы пресекли деятельность десятков подпольных оружейных мастерских по всей России, сообщили в Центре общественных связей ФСБ."ФСБ во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 68 жителей 31 субъекта страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту. <...> Прекращена деятельность 31 подпольной мастерской по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов", — говорится в релизе.В октябре прошли оперативные мероприятия у нелегальных оружейников в 28 регионах страны. Из незаконного оборота удалось вывести 304 единицы отечественного и иностранного огнестрельного оружия.Так, среди изъятого: противотанковое ружье ПТРД, три пулемета, 22 автомата, 14 пистолетов-пулеметов, 114 винтовок, карабинов и ружей, 150 пистолетов и револьверов, а также 50-миллиметровый миномет, 83 артиллерийских снаряда и мины, 51 ручная граната, 15,2 тысячи патронов различного калибра.Изъяты как современные образцы (АК-103, АК-12), так и оружие времен Великой Отечественной войны (например, немецкий пулемет MG-34, советский пистолет-пулемет ППШ).

https://ria.ru/20221101/taynik-1828456622.html

https://ria.ru/20221028/terakt-1827415789.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), министерство внутренних дел рф (мвд россии)