09:52 22.11.2022 (обновлено: 11:52 22.11.2022)
ФСБ изъяла более 300 стволов во время облавы на подпольных оружейников
ФСБ изъяла более 300 стволов во время облавы на подпольных оружейников в 28 регионах
© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в медиабанкЗадержание сотрудниками ФСБ России участников преступной группы по незаконному обороту оружия
Задержание сотрудниками ФСБ России участников преступной группы по незаконному обороту оружия
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Российские спецслужбы пресекли деятельность десятков подпольных оружейных мастерских по всей России, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
"ФСБ во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 68 жителей 31 субъекта страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту. <...> Прекращена деятельность 31 подпольной мастерской по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов", — говорится в релизе.
В октябре прошли оперативные мероприятия у нелегальных оружейников в 28 регионах страны. Из незаконного оборота удалось вывести 304 единицы отечественного и иностранного огнестрельного оружия.
Так, среди изъятого: противотанковое ружье ПТРД, три пулемета, 22 автомата, 14 пистолетов-пулеметов, 114 винтовок, карабинов и ружей, 150 пистолетов и револьверов, а также 50-миллиметровый миномет, 83 артиллерийских снаряда и мины, 51 ручная граната, 15,2 тысячи патронов различного калибра.
Изъяты как современные образцы (АК-103, АК-12), так и оружие времен Великой Отечественной войны (например, немецкий пулемет MG-34, советский пистолет-пулемет ППШ).
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